Byl jsem příjemně překvapen odůvodněním Babišova rozsudku, je logické, říká odborník na právo Vučka

Městský soud v Praze zprostil nepravomocně bývalého českého premiéra, lídra opozice a prezidentského kandidáta Andreje Babiše (ANO) z obvinění z dotačního podvodu v tzv. kauze Čapí hnízdo. Podle soudce Jana Šotta se v případu neprokázalo, že by skutek popsaný v obžalobě byl trestným činem. Odborník na hospodářskou trestnou činnost, bývalý státní zástupce Jan Vučka Radiožurnálu řekl, že byl příjemně překvapen soudcovým odůvodněním. Praha 16:31 9. ledna 2023

Bylo pro vás rozhodnutí soudu překvapením, nebo už průběh líčení naznačoval, že by proces v nynější fázi mohl dospět k takovémuto výsledku?

Abych mohl říct, jestli to bylo, nebo nebylo překvapení, tak to bych musel sedět u soudu každý den, kdy se jednalo, a poslouchat každého svědka zvlášť. Ale musím říct jednu věc, jsem příjemně překvapen odůvodněním soudce Šotta, které je detailní, logické a nenašel jsem tam žádnou zjevnou chybu, kterou bychom mu mohli vyčíst.

Takže už tedy víme ze zdůvodnění, co bylo pro soud rozhodující ve verdiktu zprostit Andreje Babiše a paní Nagyovou obžaloby?

Ano, soudce Šott velice detailně vysvětlil, proč dospěl k názoru, že Andrej Babiš nechtěl Čapí hnízdo uměle vyvést z holdingu, ale že skutečně rodina Andreje Babiše měla zájem podnikat na farmě.

Takže klíčové bylo, že se nepodařilo shromáždit důkazy, že to opravdu byl účelový krok?

Nejen že se nepodařilo shromáždit důkazy, ale soudce Šott dospěl k závěru, že z výslechů svědků jasně plyne, že opravdu taková byla realita, že rodina Babišových chtěla podnikat na farmě Čapí hnízdo.

A řekl byste, že žaloba v tomto případě neshromáždila dostatečné důkazy, že byla vyloženě v tomto případě slabá?

Byla dost slabá, protože závisí na různých předpokladech a až místy spekulacích. Soudce Šott ostatně využil odůvodnění k tomu, aby citoval z obžaloby i z jiných dokumentů státního zastupitelství, například, že „lze předpokládat, že Jana Nagyová sdělila Andreji Babišovi“, a jasně řekl, že o něčem takovém jasný důkaz není, že to jsou pouze spekulace.

Dají se ještě po takové době, protože ten trestný čin se měl stát na přelomu let 2007 a 2008, získat dostatečné důkazy, které by v případném dalším řízení mohly změnit pohled soudů?

Předpokládám, že po těch letech už byly všechny možné zdroje důkazů vyčerpané. Bylo vyslyšeno tolik svědků a pochybuji, že by někomu unikly nějaké listiny, které ještě nebyly zajištěny a nebyly provedeny jako důkaz.

Možné odvolání

Myslíte si, že ten rozsudek bude tečka za touto kauzou, nebo předpokládáte, že se státní zástupce ještě odvolá?

S pravděpodobností hraničící s jistotou se státní zástupce odvolá, to je běžné, pokud prohraje případ a domnívá se, jako že se zjevně domnívá, že ta obžaloba byla podána důvodně. V takovém případě má právo, stejně jako naopak obžalovaný, kdyby byl odsouzen, podat odvolání. Teprve odvolací soud je ten, který doopravdy rozhodne.

Připomenu, že státní zástupce Jaroslav Šaroch před třemi lety zastavil stíhání premiérova syna Andreje Babiše mladšího a to pokračovalo po zásahu tehdejšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Čili co všechno v tom rozhodnutí odvolat se hraje roli? Vy jste říkal, že to bývá obvyklé, když je žalobce přesvědčen o tom, že podal žalobu správně. A je to rozhodnutí jenom na Jaroslavu Šarochovi?

Není to jenom na něm. Záleží tam na více faktorech. Jednak na vlastním vnitřním přesvědčení toho státního zástupce, které, jak jste říkal, pan Šaroch, nemusí mít tak intenzivní, když už to jednou chtěl zastavit. Ale pak tam je další faktor, totiž jeho nadřízení.

Státní zástupce není nezávislý jako soudce. Má své nadřízené, kteří mu můžou dát pokyn, ať už výslovný, nebo jenom pociťovaný. A v situaci, kdy Nejvyšší státní zastupitelství chtělo v případu pokračovat, tak s velkou pravděpodobností to nižší státní zastupitelství i bez výslovného pokynu pojede ve stejné linii.

A co soudíte o průběhu celé kauzy, která se začala řešit už zhruba před osmi lety? Co vypovídá o zdejší justici?

V případě soudce Šotta vypovídá pozitivně, že to bral vážně a pečlivě. A v tom odůvodnění, které přednesl, velmi pečlivě rozebíral, co řekl ten svědek, co řekl onen svědek, jestli vypovídal věrohodně či nikoli a z toho se snaží činit nějaké logické závěry.

A dokonce musím soudce Šotta pochválit, že opravdu postupoval dle toho, jak má trestní soudce postupovat. To znamená, že nejde jenom o to, co řekne obžalovaný a co říkají ostatní svědci. Soudce Šott jasně řekl, že oba obžalovaní vypovídali v klíčových místech velice nevěrohodně, v rozporu s jinými důkazy, ale obžaloba nepředložila důkazy o vině a pak trestní soud nemá jinou možnost, než poctivě říci „neprokázalo se, je osvobozen“.

Za těchto okolností jsou nějaké šance u odvolacího soudu, že se výsledek ještě zvrátí, nebo spíš ne?

Tady si nechci hrát na věštce, u soudu se vždycky může něco změnit. Ale jak říkám, ten rozbor výpovědí svědků, který učinil soudce Šott, byl logický a obžaloba, kdyby se chtěla odvolat, tak musí přinést nějakou hodnotnou argumentaci, proč to mělo být jinak.