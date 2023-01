ŽIVĚ: Babiš s Nagyovou vyslechnou verdikt v kauze Čapí hnízdo. Přinášíme živý přenos ze soudní síně

Celkem patnáct jednacích dní stačilo soudci Janu Šottovi s jeho senátem k tomu, aby vynesli rozsudek v kauze Čapí hnízdo. V ní jsou obžalovaní Jana Nagyová za dotační podvod a poškození zájmů Evropské unie a expremiér Andrej Babiš za dotační podvod ve formě pomoci. Oběma hrozí až desetileté vězení. Zvukový přenos přímo ze soudní síně můžete poslouchat exkluzivně na serveru iROZHLAS.cz od 9.00 hodin. KAUZA ČAPÍ HNÍZDO Praha 7:00 9. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Státní zástupce Jaroslav Šaroch navrhuje Janě Nagyové (ANO) tříletý trest s pětiletým podmíněným odložením a pokutu půl milionu korun. Kandidátovi na prezidenta Andreji Babišovi (ANO) navrhuje stejný podmíněný trest, ale zaplatit by měl deset milionů korun.

Ani jeden s textem obžaloby nesouhlasí a tvrdí, že žádný trestný čin nespáchali. Jejich obhájci proto navrhli senátu soudu zproštění viny.

Soudce Jan Šott

Jak ale informoval v neděli server iROZHLAS.cz, senát v čele s Janem Šottem může postupovat několika způsoby: zprostit Babiše obžaloby, uložit mu trest, jak navrhoval státní zástupce, nebo ho zmírnit, či zpřísnit. Na stole je i možná právní překvalifikace trestného činu.

„Soud není vázán návrhem, který předložil státní zástupce. V případě, že by odsuzoval, je to pro něj určitý signálem, s čím se státní zástupce spokojí. Pokud uloží jiný trest, než navrhl státní zástupce, může to znamenat, že například podá odvolání. Je to rozhodnutí senátu, jestli bude trest považovat za souladný se svým vnímáním,“ uvedl v obecné rovině Tomáš Gřivna, vedoucí katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš i Nagyová vinu odmítají.