Ředitel teplické školy: Bez testu v prvním se druhého kola přijímaček nešlo zúčastnit, některé to překvapilo

Od pátečního rána můžou uchazeči v systému Dipsy zjistit, jak dopadli v druhém kole přijímacích zkoušek na střední školy. Toho se v Česku celkem zúčastnilo až 12 tisíc žáků. „Vše proběhlo standardně a bez nějakých větších problémů," říká místopředseda Unie školských asociací České republiky – CZESHA Jiří Nekuda, který je zároveň ředitelem Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy v Teplicích, což vše spadá pod jednu školu. Rozhovor Praha 10:10 21. června 2024

Jaké bylo druhé kolo na vaší střední škole? Kolik se ho zúčastnilo žáků?

My jsme vypisovali už pouze dva obory. Měli jsme asi přes 50 přihlášek, takže už to nebylo tak masivní jako v kole prvním.

Objevily se, ať už u vás v Teplicích nebo i jinde v Česku, nějaké potíže?

Ne, vše proběhlo standardně a bez nějakých větších problémů.

Jak byste vyhodnotil náročnost testů v druhém kole třeba právě ve srovnání s kolem prvním?

Testy se nepsaly ve druhém kole, ale přebíraly se výsledky z kola prvního. To znamená, že se jen přetáhly výsledky a zařadily se do našich našich kritérií. A to znamená, že uchazeč, který neabsolvoval v prvním kole testy, tak se druhého kola zúčastnit nemohl, což bylo asi pro některé žáky překvapení trošku.

Pořád si na nová pravidla ještě zvykáme. Jak bude vypadat třetí kolo pro ty, co neuspěli v prvních dvou?

Tak otázka je, jak velké množství žáků to bude. Já jsem ráno zaslechl, že snad 1500 žáků po druhém kole nebylo umístěno.

Ano, to číslo tady máme také.

Předpokládám, že velká část z nich bude z tradičních měst, to znamená z Prahy, středních Čech, možná z Brna. Co se týká třeba našeho regionu, tak my jsme už v prvním kole měli umístěno asi 97,5 procenta všech uchazečů, což bylo poměrně vysoké číslo a předpokládám, že po druhém kole už to budou jednotlivci, kteří ještě místo mít nebudou.

Školy si teď můžou vypisovat další kola s tím, že počet přihlášek uchazečů už je neomezený. Ale myslím si, že proti minulým rokům, co si tak pamatuji, to bude podstatně menší číslo, než jsme byli zvyklí.

Pojďme teď poradit rodičům, kde dokážou zjistit, které školy ve třetím kole ještě nabízejí nějaká volná místa?

Jestli se nepletu, tak by tyto údaje měly být v Dipsy, ale teď se omlouvám, nejsem si stoprocentně jistý. A obvykle tyto údaje bývaly na stránkách zřizovatelů, to znamená na stránkách krajů, takže předpokládám, že budou i tam.

Jak je Unie školských asociací České republiky vůbec spokojená s podobou a průběhem letošních přijímacích zkoušek na střední školy?

Tak já jsem měl už několik možností to říct a zopakuji to znova, myslím, že se podařila panu řediteli Krejčímu a jeho týmu lidí mimořádná věc. Za půl roku postavit takový projekt, řekl bych úspěšný, byť i nějaké mouchy měl, tak to je věc opravdu na naše poměry ojedinělá.

Samozřejmě my jsme teď ve fázi, kdy jsme v rámci unie z našich členských škol stáhli určité připomínky. Už proběhlo první kolo jednání na CERMATu. My jsme probírali některé věci. Některé z nich se dají aplikovat okamžitě, některé znamenají změnu vyhlášky, případně dokonce změnu zákona, takže to bude třeba trvat trošku déle. A zároveň už začalo první kolo jednání, jak vůbec bude vypadat přijímací řízení v budoucnu. To se přímo netýká Dipsy, ale toho, jaká bude budoucnost přímo přijímacího řízení.

Jaká by mohla být jeho budoucnost?

Zajímavá otázka je, zaprvé jestli by se měla psát jednotná přijímací zkouška. Mluví se samozřejmě o variantě, že to zůstane na střední škole, případně že by to byla nějaká výstupní hodnocení ze školy základní.

Druhá věc, která si myslím, že je na diskuzi, je jestli by se přijímací zkoušky neměli psát před samotným podávání přihlášek, tím by se odbouraly problémy, které jsem třeba slyšel, že nastaly v Praze, že žák s 85 body z přijímacího řízení se nedostal nikam. Ano, on si zřejmě asi dal přihlášky na stěžejní gymnázia a tam je potřeba okolo 90 bodů. Kdyby měl předem informaci o tom, jak uspěl na přijímací zkoušce, tak by se to asi nestalo.