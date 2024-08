‚Řidiči jsou nervózní a neukáznění.‘ Silničáři na českých dálnicích musejí být neustále ve střehu

Jsme na dálnici D5 ve směru na Prahu, konkrétně mezi prvním a nultým kilometrem. Je všední den před devátou hodinou večerní a Davidu Novákovi před chvílí začala noční služba.

„Máme na starost všechno, co se týče údržby. To je prostě primární, aby dálnice byla pořád nějakým způsobem průjezdná, udržovaná,“ komentuje silničář v oranžovo-zelené reflexní uniformě Ředitelství silnic a dálnic. „V té tmě nás kolikrát řidiči možná nevidí nebo až na poslední chvíli, tak aby byla naše bezpečnost co nejvíc krytá,“ vysvětluje David Novák.

V ruce drží křovinořez a dbá na to, aby řidičům neomezoval výhled. V opačném směru přitom není dopravní omezení a auta zde jezdí v plné rychlosti. „Ne, že bych se bál, ale nějaký respekt tam je. Musíte dávat pozor, pořád koukat, co se kolem vás děje,“ připouští.

Není to práce pro každého

Ve směru na Prahu je dopravní omezení. Jsou tam značky, které řidiče upozorňují, a několik set metrů dopředu je snížená rychlost. Řidiči o tom tedy vědí, ale ne každý se věnuje plně řízení. „Je to nebezpečná práce, ale kdybyste měl pořád strach, tak se to dělat nedá. Myslím si, že to není úplně pro každého,“ komentuje David Novák.

Sekání trávy mezi svodidly s kolegy ladí Václav Kolínský, který tuto práci dělá už 35 let. „Od té doby, co se zvětšuje provoz, tak je to čím dál tím horší. Řidiči jsou nervózní a neukáznění, nadávají nám, takže člověk jde ráno do práce a neví, jestli se vrátí,“ popisuje.

Co vzkazuje řidičům, aby jim usnadnili práci? „Aby na nás byli ohleduplnější, dodržovali předpisy,“ apeluje. „Ta práce se někdy musí udělat, a ať ji děláme v noci, o víkendu, tak prostě pořád se to nelíbí.“

Stačí řídit jako slušný šofér

Jsme o pár kilometrů dále, na Pražském okruhu mezi D1 a Lochkovským tunelem. V noci tady budou dělníci na silnici malovat nové pruhy. Také tady je omezení, o kterém řidiči vědí dlouho dopředu, třeba i díky informačním tabulím.

Podobné práce probíhají napříč republikou každou noc. „Nám bohatě pro naši, ale i vaši bezpečnost stačí, pokud budete řídit jako slušný šofér, to znamená: budete dodržovat pravidla, dodržovat dopravní značení,“ vysvětluje Jan Rýdl z Ředitelství silnic a dálnic

„No a potom je tu královna všech bezpečných zásad jízdy autem, a sice věnování se řízení. Žádný mobil, žádné videohry, žádné koukání kolem,“ zdůrazňuje.

Ve středečním díle seriálu o údržbách největších tuzemských staveb se vydáme do Strahovského tunelu.