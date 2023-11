Fiala v Praze jednal s Ficem. Řešili Ukrajinu, jednotnou politiku v rámci EU i fungování Visegrád

Slovenský premiér Robert Fico uvítal, že jeho český protějšek Petr Fiala (ODS) je připravený po sestavení nové polské vlády svolat jednání zemí Visegrádské skupiny (V4). Podle Fica je nyní formát zabržděný, což je způsobené různými faktory. Řekl to na tiskové konferenci po jednání s Fialou v Praze. Zopakoval také, že Slovensko nevěří ve vojenské řešení konfliktu na Ukrajině, nepovažuje to ale za rozdíl v hodnotových otázkách s Českem. Praha 16:12 24. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovensko nevěří ve vojenské řešení konfliktu, nepovažuje to ale za rozdíl v hodnotových otázkách s Českem | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jedním z možných témat pro jednání ve V4 je podle Fica revize víceletého finančního rámce Evropské unie. „Máme určitě společný názor na to, že by se nemělo při určitých škrtech sahat na kohezi, na fondy, které jsou určené na odstraňování regionálních rozdílů,“ řekl předseda slovenské vlády.

Se Slovenskem nás pojí silné historické vazby a ty se odráží i v tom, že máme nadstandardní vztahy. Na dnešním setkání s premiérem Robertem Ficem jsme mluvili o spolupráci v energetice, dopravě, obraně a v boji proti nelegální migraci.



České firmy se podílí na dokončování 4.… pic.twitter.com/ziQjDLxQXI — Petr Fiala (@P_Fiala) November 24, 2023

Fiala potvrdil, že je připraven svolat premiérské jednání V4 po utvoření nové polské vlády. „To není tak, že když se nesejdou premiéři, tak V4 neexistuje,“ uvedl. Uskutečnila se jednání na ministerské úrovni, ve středu se také v Praze sešli prezidenti čtyř zemí.

„Je nepochybné, že máme na některé otázky rozdílné názory, to se týká především mezinárodně-politické situace. Ale to neznamená, že nemůžeme spolupracovat v řadě konkrétních věcí,“ poznamenal Fiala. Také zmínil víceletý finanční rámec EU.

Jiný názor, společná politika

Téma války na Ukrajině v poslední době Visegrádskou skupinu rozdělovalo. Maďarsko odmítá napadené zemi dodávat zbraně, nová Ficova slovenská vláda se vyjádřila podobně.

Naopak český kabinet považuje za správné Ukrajinu vojensky podporovat, zopakoval v pátek Fiala. „Jsem přesvědčen, že to má smysl i nadále, protože Ukrajina potřebuje ke svému statečnému boji naši pomoc,“ poznamenal. „Aby se nám také nestalo, že se konflikt bude posouvat směrem k Západu a našim hranicím, to by bylo naprosto nepřijatelné,“ doplnil Fiala.

Podle slovenské vlády je konflikt zamrzlý a sankční politika vůči Rusku příliš nefunguje, řekl Fico. Jeho země podle něj prosazuje jednání o míru při přerušených bojových operacích. Respektuje ale Česko a jakýkoli jiný stát, který se rozhodne pomáhat Ukrajině dále vojensky. „Nemáme žádný spor v hodnotových otázkách, velmi jasně jsme řekli, že použití ruské vojenské síly je porušením mezinárodního práva,“ dodal Fico.

Informoval také o tom, že bude telefonicky hovořit s ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem o humanitární pomoci. Slovenská vláda podle Fica potřebuje definovat, v čem může Ukrajině při přípravě na zimu pomoci. Zmínil dodávku přenosných generátorů na výrobu tepla či odminování ukrajinského území.

Pro Českou republiku je důležité, aby slovenská vláda v souvislosti s válkou na Ukrajině podporovala společnou politiku na evropské úrovni. Nejsou signály o tom, že by to tak být nemělo, řekl na tiskové konferenci po pátečním jednání se slovenským premiérem Robertem Ficem předseda české vlády Petr Fiala (ODS). Fico zopakoval postoj, že Slovensko nevěří ve vojenské řešení konfliktu, nepovažuje to ale za rozdíl v hodnotových otázkách s Českem.

Slovenský premiér dále poznamenal, že jeho země se plně hlásí ke členství v EU a NATO a chce plnit příslušné závazky, které z toho vyplývají.