ČSSD se znovu sjede do Hradce Králové. Bude řešit krach jednání o vládě i volit zbytek vedení

Sjezd sociální demokracie se v sobotu vrátí k neúspěšnému jednání o vládní spolupráci mezi ČSSD a ANO. Na programu má i volbu řadových místopředsedů. Sjezd ČSSD byl v Hradci Králové zahájen 18. února. Delegáti ale stihli jen zvolit předsedu se statutárním místopředsedou a pověřit je jednáním s ANO. Hradec Králové 21:15 6. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ČSSD (ilustrační foto) | Foto: Martin Neliba | Zdroj: ČTK

Předsednictvo ČSSD v pátek ukončilo jednání s ANO o vytvoření případné vládní koalice. A podle statutárního místopředsedy strany Jiřího Zimoly by toto stanovisko mohl vzít sjezd na vědomí.

Volba řadových místopředsedů

O místopředsednické funkce v sociální demokracii se přihlásilo přes dvacet uchazečů. Mezi favority na místo v nejužším vedení ČSSD bývají často zmiňováni pardubický hejtman Martin Netolický, Tomáš Hanzel nebo poslanci Roman Onderka a Antonín Staněk, který se v únoru neúspěšně ucházel o funkci předsedy.

Stávající stanovy zaručují alespoň jedno místo ve vedení pro ženu, hovoří se například o krajské radní z Vysočiny Janě Fialové.

Delegáti v Hradci Králové v polovině února zvolili šéfem strany místopředsedu sněmovny Hamáčka a jeho statutárním zástupcem bývalého jihočeského hejtmana Zimolu. Na pozice ve vedení ČSSD rezignovali všichni místopředsedové z původního vedení, tedy Lubomír Zaorálek, Michaela Marksová, Jan Birke a Petr Dolínek. Na volbu jejich nástupců však nezbyl v únoru čas.

Změny stanov

ČSSD by se měla vrátit i k diskusi o změnách stanov. Podle návrhu, který sestavila speciální komise podle námětů straníků, by z aktuálního dokumentu mohly vypadnout například kvóty pro zastoupení žen v některých orgánech a na kandidátkách.

Vláda ČSSD s ANO nevznikne. Předsednictvo sociálních demokratů potvrdilo konec vyjednávání Číst článek

Větší pružnost strany by měla zajistit elektronická hlasování, která by umožnila nahradit nákladná korespondenční hlasování. O jednotlivých novinkách by se mělo rozhodovat v několika dílčích hlasováních.

Při únorové debatě se dočkal kritiky mimo jiné návrh, aby 40procentní zastoupení žen na krajských či sněmovních kandidátkách nebylo automatické, ale musel ho předem odsouhlasit kvalifikovanou většinou sjezd.

Stejná změna by se měla týkat i ustanovení, podle kterého o konečné podobě kandidátek v komunálních, senátních a sněmovních volbách rozhodují všichni členové v příslušném obvodu v přímém hlasování. Navrhovaná opatření kritizovali například senátor Jiří Dienstbier nebo bývalá ministryně práce Michaela Marksová.

Konec jednání o vládě

Sociální demokraté jednali s ANO o koaliční vládě s tichou podporou komunistů. ČSSD si mimo jiné nárokovala pět resortů včetně ministerstva financí nebo vnitra jako výměnu za toleranci trestně stíhaného premiéra.

Vnitro je pro Babiše mocensky naprosto klíčové, obětoval pro něj i vládu s důvěrou, říká politolog Číst článek

Šéf hnutí ANO a premiér v demisi Andrej Babiš nakonec na pět postů přistoupil. Sociálním demokratům ale resorty vnitra nebo financí nenabídl. Získat mohli ministerstvo spravedlnosti, zahraničí, kultury, zemědělství a práce a sociálních věcí. Jednání přesto ve čtvrtek pozdě večer zkrachovala.

Babiš po krachu nočního jednání ANO s ČSSD nevyloučil předčasné volby. S SPD Tomia Okamury hnutí ANO nejedná, řekl Babiš v rozhovoru pro Právo.

ČSSD se pak podle svého předsedy Jana Hamáčka předčasných voleb nebojí. „My se voleb nebojíme a jsme připraveni jednat,“ řekl pro Radiožurnál.

Premiér v demisi se chce také sejít s prezidentem Milošem Zemanem, který se v pátek vrátil ze Slovenska. Zeman přes svého mluvčího Jiřího Ovčáčka vzkázal, že své stanovisko k sestavování vlády sdělí nejdříve Babišovi. Termín případné schůzky zatím Hrad ani hnutí ANO neoznámily.

Konzultovat se Zemanem další postup se chystá počátkem příštího týdne také Vojtěch Filip, šéf komunistů, kteří nabízeli případnému kabinetu ANO a ČSSD tichou podporu.