Skopeček: S Havlíčkem dokážeme najít společnou řeč, pokud si v kraji nebudeme hrát na koalici a opozici

STAN a Spolu povedou příští čtyři roky Středočeský kraj. Posunuly se k podpisu koaliční smlouvy. V novém zastupitelstvu ale budou mít těsnou většinu jednoho hlasu. Podle lídra Spolu Jana Skopečka z ODS proto musí být práce na koaliční smlouvě precizní. Další možností je spolupráce s opozicí. „Myslím, že dokážeme nalézt shodu, pokud si uměle nebudeme hrát na koalici a opozici,“ říká ke společné řeči s Karlem Havlíčkem z ANO, který je zastupitel. Rozhovor Praha 15:15 10. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Skopeček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vyjednával jste za koalici Spolu. Můžete potvrdit, že Starostové a Spolu povedou Středočeský kraj?

Ano, všechna jednání směřují k jasnému cíli, to znamená uzavření koaliční dohody. Jednání nevedu jenom já sám. Vedu je spolu s kolegy jak z ODS, tak z koalice Spolu. Při posledních dvou jednáních jsme se posunuli dramatickým směrem dopředu. Projednali jsme a vyřešili řadu sporných bodů. A v tuto chvíli mohu říci, že je skutečně velmi nadějné a velmi pravděpodobné, že koalice STAN a Spolu ve středních Čechách vznikne a bude fungovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Janem Skopečkem (ODS), lídrem koalice Spolu ve Středočeském kraji

Upozorňoval jste, že koalice má většinu jediného hlasu. Domluvili jste nějaké pojistky, aby koalice fungovala?

Říkal jsem, že nevýhodou této koalice je velmi slabá většina jednoho hlasu, která je problematická. Je potřeba si to dopředu přiznat, a také proto se všichni shodujeme, že ta další práce na koaliční smlouvě musí být velmi precizní, abychom veškeré konfliktní body, které by mezi námi mohly být, vyřešili na samém začátku koalice, teď při vyjednávání, tak, aby se případně problematické, konfliktní body vyřešily před podpisem koaliční smlouvy, abychom se pak nepřekvapovali nebo neměli problém v zastupitelstvu, kde potřebujeme každý hlas.

Dalším krokem nebo možností, jakým způsobem se snažit o to, aby zastupitelstva probíhala v klidu a hlasovalo se tam věcně, je komunikace s opozicí, to znamená zapojení opozice do výboru a jednání s opozicí o celé řadě důležitých, třeba dlouhodobých projektů, které má Středočeský kraj před sebou. Aby hlasování nebyla jenom hraní si ve středních Čechách na opozici a koalici, ale aby se u věcných témat dokázala přidat i opozice tam, kde to pro ni bude mít smysl.

Spolupráce s ANO

Když mluvíte o opozici, tak Karel Havlíček z ANO řekl, že budou ve středních Čechách naprosto nekompromisní opozicí. A cituji: „Neuplatí nás vůbec ničím, žádnými výbory, my o to nestojíme.“ Vy přesto předpokládáte, že byste mohli s opozicí na něčem spolupracovat?

Jedna věc jsou vyjádření v době koaličních vyjednávání, druhá věc je realita regionální politiky v prvním, druhém, třetím roce fungování, kde skutečně těch témat, na kterých může být nalezena shoda napříč politickým spektrem, je přirozeně mnohem více než na celostátní úrovni.

Pecková si podala ruku se Skopečkem. STAN a Spolu dohodly koalici ve Středočeském kraji Číst článek

Věřím, že až pan místopředseda Havlíček coby krajský zastupitel zjistí, o jakých tématech se tam hlasuje, že v celé řadě věcí bude schopen koalici nebo témata podpořit bez ohledu bez ohledu na stranickou příslušnost, protože jsou to opravdu často velmi věcné věci. Je to o stavbě a opravách silnic, o rozvoji Středočeského kraje a tam si myslím, že dokážeme nalézt shodu, pokud si uměle nebudeme hrát na koalici a opozici.

A druhá věc je, že určitě nebudeme hnutí ANO nic vnucovat, ale z logiky věci hlavní opoziční strana má mít nárok na kontrolní výbor jako kontrolní orgán kraje. A bezesporu budeme rádi, když kolegové z hnutí ANO zasednou v jednotlivých výborech zastupitelstva Středočeského kraje tak, aby u témat, která půjdou do zastupitelstva a budou zastupitelstvem hlasována, tak aby byli u jejich přípravy, respektive aby se o nich dalo mluvit i na výborech, kde je debata přece jenom věcnější.

Je tedy už jasné, že ANO bude v čele kontrolního výboru, nebo jste to ještě neprojednávali?

To myslím jasné není, ale přijde mi logické, aby se kontrolní výbor nabídl nejsilnější opoziční straně, kterou hnutí ANO bezesporu je. Nikdo mu to sílu v zastupitelstvu neupírá, a to jak ve smyslu toho, že má mít relevantní zastoupení ve výborech a komisích kraje, tak i v tom, že hnutí ANO má mít nárok na kontrolní výbor.

Skopečkovy funkce

Řekl jste, že chcete mít v radě kraje neuvolněnou pozici, za niž se nebere plný plat. Radní pro co byste měl být?

V tuto chvíli to ještě nechci prozrazovat, respektive ještě v rámci koaličních jednání mluvíme o náplni jednotlivých gescí, což se vždycky otevírá při začátku nového volebního období. Ale já jsem jasně deklaroval, že nebudu chtít kumulovat funkce ve smyslu platu. Čili pokud budu členem rady Středočeského kraje, tak by to bylo, jak se v politice říká takzvaná neuvolněná funkce, kde ten člověk nepobírá plný plat. Přijde mi to tak logické a správné.

Předpokládám, že pokud nebudete hejtmanem, tak si budete moci zvolit pozici, ve které byste chtěl působit jako radní.

Je to o jednáních, je to o jednáních o gescích samotných, ale i o náplni těch gescí. Znovu říkám, já bych nešel do gesce, kde bych neviděl smysl v tom, že to je věc, která mě jednak naplňuje, jednak do ní něco mohu přinést. To znamená, jsou určitě gesce, které pro mě nejsou z hlediska vzdělání, z hlediska zkušeností, a ty raději přenechám kolegům. Takže jde o to, jak se ty gesce vytvoří, jak se namodelují. A pokud budu mít pocit, že svou kvalifikací a svými zkušenostmi...

Takže zatím neprozradíte.

Zatím to neprozradím, ale jednáme o tom.

Jako ODS jste měli radního pro dopravu. Tam už leží jeden zásadní problém. Středočeský kraj chtěl přesoutěžit 20 let staré nevýhodné rámcové smlouvy s opraváři silnic na čtvrtině území, zatím kolem Mnichova Hradiště. Jenže ti původní dodavatelé utvořili sdružení. Maximální plánovanou cenu překročili zhruba o miliardu korun a navíc byli jedinými, kdo se do toho řízení přihlásil, takže se bude muset zrušit. Jak to bude kraj řešit?

Předchozí čtyři roky jsem nebyl zastupitelem Středočeského kraje ani radním, tak o tom problému mám jenom velmi kusé informace. Vím, že mí kolegové varovali před tím, aby se smlouvy vypovídaly, protože hrozilo riziko toho, že se nevysoutěží za tak dobré ceny, jaké tam v rámci smluv byly.

Tendr silničářů ve středních Čechách skončil fiaskem. Dodavatelé se spojili a nabídku o miliardu přešvihli Číst článek

Druhá strana argumentovala tím, že rámcové smlouvy, které jsou s jednotlivými dodavateli uzavřené, tak jsou uzavřeny už velmi dlouhou dobu a že ta dlouhá doba velí k tomu, abychom je přesoutěžili. Asi to, jak se to na první pohled zdá, nebyl úplně nejlepší nápad.

Ale opravdu to nechci takto hodnotit od stolu. Teď je na kraji, aby pravděpodobně tendr zrušil a pokusil se ho vyhlásit s takovými podmínkami, aby nebylo možné to, co se stalo, tedy aby se jednotliví dodavatelé spojili a nabídli ještě dražší variantu, než za kterou to Středočeský kraj doposud realizoval.

Zdá se, že radním pro dopravu nebudete.

Radním pro dopravu opravdu nechci být a nebudu, protože to není oblast, které bych se v minulosti věnoval.