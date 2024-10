Váhání Spolu mě mrzí, ale chápu ho, říká středočeská hejtmanka o povolebním vyjednávání

Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) se přiblížila uzavření dohody s koalicí Spolu o vytvoření společné krajské vlády. Bude spolupráce obou partnerů s většinou jednoho hlasu dostatečně stabilní? „Bude to koalice křehká, ale můžeme to sestavit společně a pokračovat ve čtyřleté práci,“ říká Pecková v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:58 9. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Včera (v úterý) jste po jednání o koalici STAN a Spolu oznámili, že jste se přiblížili vzájemné dohodě. Znamená to, že by mohla být na světě ve čtvrtek, kdy máte opět jednat?

Já v to pevně doufám. Musím říci, že jsem v to doufala o pár jednání dříve, ne vždy se všechno daří tak, jak by si člověk přál. Jsem ale optimista, snažím se vždy najít s druhými společnou řeč a doufám, že zítra (ve čtvrtek) ji definitivně nalezneme.

Zní to mnohem optimističtěji, než když jste před šesti dny prohlásila, že jste v patové situaci. Co se změnilo?

Každý z nás, jak Starostové, tak naši potencionální koaliční partneři, trochu slevil ze svých požadavků. Některé věci jsme si vyříkali. Hrozně bych si přála, abychom všechno udělali mnohem rychleji. Stávající vyjednávání mi přijde malinko… Nechci použít slovo zbytečné, ale neočekávala jsem, že bude tak intenzivní, protože jsme stávající koaliční partneři.

Čtyři roky společně kraj řídíme. Protože jsme před čtyřmi lety krajské volby vyhráli, dala jsem dohromady opravdu širokou koalici, kde jsou zastoupeny strany, které jsou současně ve Spolu, byli tam i Piráti, kteří vypadli. Mrzí mě to, ale stalo se a v zastupitelstvu již nejsou.

Jako stávající koaliční strany máme většinu, kterou nám, byť o jediný hlas, dali voliči do vínku. Bude to koalice křehká, práce bude velmi náročná, ale můžeme to sestavit společně a pokračovat ve čtyřleté práci. Můžeme tak dělat od prvního dne. Proto mě to váhání mrzí, ale chápu ho. Koalice Spolu teď byla tím jazýčkem na vahách.

Podle vlastních slov jste měli velkorysou nabídku už od začátku. Nemohlo být chybou, že jste od začátku nabízeli hodně, protože jste pak neměli prostor na další ústupky?

Já bych to tak nenazvala. Od samého počátku jsme nabídli více, než říká matematika. Podle výsledku voleb a by to byla čtyři místa v jedenáctičlenné radě a dvě místa ve výborech a komisích. My jsme hned nabídli pět míst, následně tři místa ve výborech a komisích.

Chápali jsme, že pro naše partnery je post hejtmana důležitý a nechtěla jsme přerušit práci, kterou jsem čtyři roky odváděla. Vnímám, že volební výsledek a preferenční hlasy, které jsem získala – a které byly třetí největší v České republice po panu hejtmanovi Kubovi a Grolichovi a největší ve Středočeském kraji – byly oceněním dosavadní práce.

Říkali jsme si, že bychom rádi v této práci pokračovali, a proto jsme dali výměnou za hejtmana většinu v radě. Následně jsme nabídku upravili, ale od samého počátku byla opravdu velkorysá. Nabízíme profesionalitu a kontinuitu a to je podle mě obrovský benefit.

‚Vymykáme se‘

Jsou kraje, kde STAN utvořilo koalici s ANO. Proč to u vás nepřichází v úvahu?

Já bych neřekla, že je to a priori proti ANO. Jsou některé kraje, kde spolupráce s ANO fungovala už předtím a je zcela korektní. U nás ve Středočeském kraji se trochu vymykáme.

Hnutí ANO čtyři roky kraj řídilo, bohužel si pamatujeme, jakým způsobem. Na paní bývalou hejtmanku Jermanovou Pokornou si také pamatujeme. Víme, že se podávala trestní oznámení na záchranáře, že jezdili rodinní příslušníci služebním autem, věci se nesoutěžily, ale zadávaly se z ruky, smlouvy se uzavíraly s externisty na různé monitoringy hudebních festivalů a lidových zvyků.

Ani na základě zákona 106 o přístupu k informacím nebyly informace poskytovány. Ministerstvo vnitra tehdy opakovaně nařizovalo kraji, aby je zveřejnil. Kraj tak neučil a místo toho zažaloval ministerstvo vnitra. Odměňování VIP úředníků se dělo absolutně v rozporu s pravidly.

Bohužel si myslíme, že lidé, kteří byli ve Středočeském kraji v hnutí ANO konstruktivní a spolupracovalo se s nimi dobře – byli ve výborech, komisích, zastupitelé – odstoupili z kandidátky, protože řekli: buď tam bude paní Jermanová Pokorná a pan Herman, nebo my. S panem Hermanem se mimo jiné soudím, ve čtvrtek s ním mám odvolací soud, ten první jsem vyhrála.

Byť je paní Jernamanová Pokorná europoslankyně, tak kandidovala na šestém místě kandidátky, pan Herman tam zůstal také, takže spousta kvalitních lidí z té kandidátky odešlo.

Karel Havlíček z hnutí ANO 4. října prohlásil, že cílem je, aby skončila vláda „chobotnice ze STAN, která řídí paní hejtmanku Petru Peckovou“. Na doplňující dotaz iROZHLASu uvedl, že myslí Víta Rakušana.

Já jsem panu Havlíčkovi přes síť X vzkázala, že se mýlí – je to mnohem horší a chlupatější, protože mě z Kolína řídí dva medvědi, kteří se u Kolína potkali.

V podstatě každý, kdo mě zná, vám řekne, že řídit mě je velmi složité. Uznávám autority, ale jsou to lidé, kterých si musím velmi vážit. Vždy si z nich beru něco velmi pozitivního, ale dělám si z toho vlastní závěry. Jsem trochu neřiditelná.

Pro Echo24 Karel Havlíček doplnil, že Dozimetr začal ve středních Čechách: „Netvrdím, že ho spustila paní hejtmanka Pecková, ale byli kolem ní lidé, kteří věděli naprosto přesně, o co se jedná. Dnes je jednoznačné, že kolínská klika v čele s panem Kašparem a spol. zásadním způsobem ovlivňuje paní Peckovou a tahle klika je zase řízena panem Rakušanem, který je z Kolína.“

Kdyby to nebylo smutné, už bych se tomu musela smát.

Řekla bych, že pan Havlíček na něčem frčí, jinak si to neumím vysvětlit. Všichni víme, že Dozimetr přišel podle informací z médií – soud stále není u konce – spíše ze Zlínského kraje. Spíše probíhal v Praze a ten, kdo do něj byl zásadně namočen, bylo právě hnutí ANO.

Pan Nemrah ani další mi nebyli na svatbě a ani jsem je neměla za kmotry svých dětí jako paní Vildumetzová z ANO. Musím říci, že proti tvrzením, která proti mně pan Herman veřejně tvrdil, jsem se soudně bránila, a žalobu jsem v první instanci ve všech tvrzeních, která jsem žalovala, vyhrála.

Ve čtvrtek bude odvolací soud, protože se pan Herman samozřejmě odvolal až na konci lhůty. Celé to protahoval tak, aby konečný rozsudek nebyl do voleb. Naposledy ještě vyměnil právního zástupce, jak jsem zaznamenala. Je to legitimní, ale uvidíme.

Když média spekulovala o tom, zda jsou do Dozimetru namočeny středočeské silnice, tak jsem oficiálně psala dopis jako hejtmanka vrchnímu státnímu zástupci, jestli můžeme mít i nějaké další informace než ty, které jsou z médií. Ztratili jsme důvěru vůči šéfovi silničářů a správa a údržba silnic mu dala výpověď. Musím říct, že dodnes nebyl obviněn a proti výpovědi se soudně brání, v první instanci vyhrál. Nebude to asi tak, jak říká pan Havlíček.

Které resorty by si hnutí STAN ve Středočeském kraji rádo přibralo do své gesce? A proč bude Středočeský kraj nejspíš rušit tendr na běžnou a zimní údržbu silnic pro oblast Mnichovo Hradiště? Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.