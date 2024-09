Směšné, hodnotí expert nová pravidla proti podvodům s emisemi. ‚Chceme jistotu,‘ říká ministr

Ministerstvo dopravy chce postihovat nekalé praktiky při měření emisí. Představilo proto změny v kontrolách vozidel. „Záležitost ohledně dvou minut, které jsou limitem, je naprosto směšná,“ kritizuje jedno z kritérií zakladatel Asociace emisních techniků a opravářů Libor Fleischhans. „Kritéria jsou určená tak, aby pochybení nebylo možné ve správním řízení zpochybnit,“ brání změny ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Praha 15:44 18. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libor Fleischhans, šéf Asociace emisních techniků a opravářů, a ministr dopravy Martin Kupka (ODS) | Foto: Kateřina Cibulka, Zuzana Jarolímková | Zdroj: Koláž Český rozhlas

Skutečně mohou plány ministerstva dopravy efektivně postihnout podvody s emisemi?

Martin Kupka: Já věřím, že postihnou. A už postihují. Jenom za posledních čtrnáct dnů jsme provedli několik kontrol. A z těch kontrol, které jsme zaměřili právě na základě analýzy údajů v Informačním systému technických prohlídek (ISTP), došlo k uzavření dvou stanic měření emisí.

Znamená to, že jen v letošním roce se celkem podařilo na základě kontrol státního odborného dozoru, tedy kontrol, které iniciujeme přímo my z úrovně ministerstva, uzavřít čtyři takové stanice.

Libor Fleischhans: Určitě je to cesta správným směrem, že se začalo vycházet z databáze ISTP, která už je k dispozici ministerstvu dopravy od roku 2018.

Ale podle slov pana Pavla Noska z odboru 150, z Odboru provozu silničních vozidel ministerstva dopravy, nedocházelo vůbec k žádným analýzám toho systému. Až dnes.

To znamená, že já ty návštěvy a zavření dvou stanic vidím jako minimalistické. Poněvadž z našich analýz vyplývá, že se podvádí v 85 procentech případů. A největší hráči zůstávají neustále ve hře.

Kupka: Ani já nemůžu být a nejsem se stavem fungování stanic měření emisí a STK. Proto jsme dali dohromady několik zcela konkrétních kroků, kterými chceme zajistit změnu praxe.

Z dat, která jsme shromáždili za prvních šest měsíců letošního roku, jsme podle nejpřísnějších kritérií – pokud je někdo poruší, tak dochází k zásadní chybě, anebo přímo podvodu – zaznamenali dvě procenta. Tam můžeme rovnou sáhnout po pokutě.

Kritéria chybné kontroly

Ministerstvo dopravy si tedy stanovilo šest případů, které mají jasně odhalit chybně provedenou kontrolu. Jedním z kritérií, za která mohou úřady ukládat pokuty, je situace, kdy emisní měření proběhne za dobu kratší než dvě minuty. Není to zrovna příklad toho, kdy je kontrola nedostatečná? Není to příliš nízký limit? Poctivě provedená kontrola podle odborníků trvá až půl hodiny.

Kupka: Já se vrátím k vysvětlení určených šesti kritérií. Kritéria jsou určená tak, aby pochybení nebylo možné ve správním řízení zpochybnit. Tady míříme na naprostou právní jistotu toho, že k chybě došlo.

Jde třeba o situaci, kdy vozidlo s emisní normou Euro 3 má naměřenou hodnotu kouřivosti méně než 0,2. A takových příkladů jsme opravdu zaznamenali dvě procenta.

A já nijak nezpochybňuji, že v celkovém množství stanic měření emisí a STK je chybovost vyšší. Ale my jsme skutečně museli určit kritéria, která s velkou mírou jistoty určí to, že se jedná o chybu bez nutnosti na takovou stanici skutečně zamířit.

Co se týče výběru stanic pro případnou přímou kontrolu, tady už dáváme dohromady nástroj zvaný Hlídací pes, který vyhodnocuje mnohem větší soubor konkrétních podezřelých ukazatelů. A to pak může vést k tomu, že se opravdu vydá kontrola přímo na stanici.

Teď je na nás, abychom dokázali zajistit ještě větší informovanost o tom, jaké metody se na stanicích měření využívají. A nejde jenom o hadr, který se vloží do výfuku. Upozorňujeme na další celou řadu nedovolených modifikací těch přístrojů, zapojení potenciometrů či jiných šidítek, ukazujeme na další sofistikované metody a ukazovat na ně dále budeme.

A ano, souhlasím s tím, že to je změna, se kterou přicházíme možná po mnoha letech přešlapování na místě. Ale teď ten postup opravdu na stole je.

„Zpráva pro podvodníky“

Nejsou tato jasná a konkrétní opatření to, co posílí státní dozor? Není to způsob, jak postihnout podvodníky s emisemi?

Fleischhans: Pan Kupka tady vysílá jasnou zprávu pro podvodníky. Už jednou to udělal, když řekl, že stanice, které budou mít pod dvě a půl procenta nevyhovujících vozidel, navštíví státní odborný dozor.

My jsme se podívali na první půl rok po tomto vyhlášení. A všechny stanice jsou dneska nad dvě a půl procenta. To znamená, že stanice to uměle navýší, aby se vyhnuly kontrole.

Teď ministr Kupka tvrdí, že kontrola emisí by měla trvat déle než dvě minuty. Jenže když se podíváte na průběh počítačového řízení nebo na průvodce emisním testem, tak už jenom samotný průvodce trvá nejméně sedm a půl minuty. Ale mezi tím se musí udělat všechny úkony.

To znamená, že i když odklikáváte program po jednotlivých krocích, aniž byste ty kroky provedli, tak vám to bude trvat sedm a půl minuty. Čili ta záležitost se dvěma minutami je naprosto směšná.

Pan ministr říká, že to je pouze minimum. Že jde o to, aby bylo nesporné, že jde o zásadní pochybení.

Fleischhans: Dobře. Ale my tady máme už šest let, od roku 2018, databázi, kde se shromažďují data. Když si ta data vezmete a setřídíte je podle jednotlivých emisních stanic, jednotlivých přístrojů, jednotlivého stáří vozidel a podobně, tak vám analýzy jednoznačně ukáží, kdo a jakou podvodnou metodu používá.

Těch metod je dohromady asi dvanáct. A jestliže mají na ministerstvu dopravy jenom šest kritérií a ještě takhle mírných a benevolentních, tak není možné odhalit to, co z těch analýz skutečně vyplývá.