Rekordní pokuta. Hnutí SPD zaplatí čtvrt milionu korun za nezákonné financování kampaně

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí uložil pokutu 250 000 korun hnutí SPD za porušení zákona při předvolební kampani v roce 2017. Uvedl to ve středu Deník N. Rozhodnutí je pravomocné, hnutí nepodalo proti rozhodnutí odpor. Je to nejvyšší pokuta, kterou úřad za tři roky fungování uložil. Brno 23:20 26. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda SPD Tomio Okamura a místopředseda Radim Fiala na celostátní konferenci hnutí v roce 2018. | Zdroj: Profimedia

Mluvčí SPD Barbora Zeťová sdělila, že pochybení strany vznikla kvůli nepřesnosti zákona. SPD už podle ní zavedla opatření, aby se chyby neopakovaly.

‚Pojď do mě.‘ Hnutí ANO hrozí pokuta i kvůli Babišově aplikaci, strana chce podat rozklad Číst článek

Úřad zjistil podle serveru u SPD v kampani do sněmovních voleb v roce 2017 celkem 17 pochybení. Podle Deníku N například hnutí zatajilo předvolební mítink, mělo dvě faktury s totožným číslem, které vykazovaly jiné plnění, další chybou bylo to, že reklama na tramvajích v Brně neměla označení zadavatele a zpracovatele. Ačkoli strana udělení pokut podle úřadu nerozporovala, popírá třeba, že by mítink zatajila záměrně.

„K pochybení došlo z toho důvodu, že jedna z oblastních organizací SPD, kterých máme po ČR desítky, zapomněla na centrálu nahlásit jedno jediné předvolební setkání s občany, které organizovala,“ uvedla k chybám mluvčí SPD.

Úřad uložil SPD dvě pokuty formou příkazů, jedna je na 50 000 a druhá na 200 000. „Proti žádnému z těchto příkazů hnutí nepodalo v zákonném termínu odpor, a jsou tedy pravomocné,“ řekl Deníku N Jan Outlý, který měl kontrolu předvolební kampaně SPD na starosti.

Špatně formulovaný zákon?

Pochybení podle SPD souvisejí s vágní formulací zákona k financování stran. „Jelikož byl zákon formulovaný velice vágně a nepřesně, SPD obdrželo pokutu v této souvislosti, stejně jako všechny parlamentní strany,“ sdělila mluvčí strany Zeťová.

Podle dřívějších informací dostali už dříve pokutu 55 000 korun za chyby v kampani před sněmovními volbami v roce 2017 třeba Piráti a STAN a pokutu 68 000 korun komunisté. Zmíněné strany se proti pokutám začaly bránit u soudu. Pirátům už soud pokutu zrušil.

Dohledový úřad také loni informoval, že kvůli pochybnostem v souvislosti s kampaní před sněmovními volbami provede přímou kontrolu u šesti stran - parlamentních ČSSD, ODS, SPD a ANO a neparlamentních Realistů a Zemanovců.

ČSSD chybovala ve financování kampaně do sněmovny, hrozí jí pokuta až sto tisíc korun Číst článek

Podle serveru u některých pochybení SPD neshledali kontroloři porušení zákona, ale byly minimálně v rozporu s péčí řádného hospodáře. Jako příklad server uvedl 4,5 milionu na průběžný monitoring médií, který spočíval ve vyhledávání zkratky SPD, v desítkách případů ale podle Deníku N výrazy nesouvisely s českým politickým hnutím.

Další tři miliony hnutí dalo na předvolební průzkumy, které byly podle Deníku N okopírované od agentury Sanep. „Hnutí SPD již v minulosti zjednalo nápravu, aby se tato pochybení neopakovala,“ oznámila mluvčí strany.

Dohledový úřad vznikl v roce 2017 a plně pracovat začal v průběhu roku. Od té doby udělil stovky pokut. Některé byly v řádu tisíců korun, některé v desítkách tisíc. Nejvyšší pokutou bylo dosud 100 000 pro SPD za zapírání vlastního e-shopu, hnutí také dostalo sankci 45 000 za předčasné převedení peněz z volebního účtu na účet provozní.