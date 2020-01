Drahoš, Zeman a další. Dohledový úřad prošetřuje kampaně šesti kandidátů prezidentských voleb 2018

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí má pochybnosti o kampani některých kandidátů do prezidentských voleb z roku 2018. Kontrola začala nebo začne u šesti z nich. Podle zjištění Radiožurnálu jde o prezidenta Miloše Zemana, senátory Jiřího Drahoše, Pavla Fischera a Marka Hilšera, bývalého premiéra Mirka Topolánka a textaře Michala Horáčka. Praha 6:30 17. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidáti na prezidenta 2018. Zleva: Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Miloš Zeman, Michal Horáček a Mirek Topolánek. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Pokud se pochybení potvrdí, mohou bývalí kandidáti - kromě současné hlavy státu - dostat pokutu až půl milionu korun.

„Prezident není král, není to jenom úřad, je to člověk. Stejný člověk jako vy,“ oznamoval před dvěma lety Marek Hilšer ve volebním spotu. „Mě si nikdo nekoupil, neutrácím milionové dary a tak je nemusím nikomu splácet.“

ČSSD chybovala ve financování kampaně do sněmovny, hrozí jí pokuta až sto tisíc korun Číst článek

Hilšerova prezidentská kampaň byla s náklady necelé dva miliony korun jednou z nejlevnějších. Přesto v ní ale Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí našel šest pochybení, jak se píše v protokolu, který senátor Hilšer ukázal Českému rozhlasu. Mimo jiné odeslal dřív, než měl, zbylé peníze na dobročinné účely a u části dárců mu chyběly některé údaje.

„Já jsem měl drtivou většinu drobných dárců a u nich nebylo bohužel možné dohledat datum narození a obec trvalého bydliště. Tam došlo třeba k tomu, že jsme třeba některé věci poslali později o pár dnů. To je samozřejmě pochybení, ale to není nic, co by bylo motivováno nějakým úmyslem něco někde zatajit. Ta kampaň byla naprosto transparentní, jsou to podle mého názoru technikálie. S tím se nějak vyrovnáme,“ řekl Hilšer.

Proti výsledku kontroly Hilšer nepodal námitky. Případnou pokutu je připravený zaplatit. Dohledový úřad může buď zahájit správní řízení, nebo zadat příkaz o uložení sankce.

Šest kandidátů

Podrobná kontrola začala, nebo začne u celkem šesti prezidentských kandidátů, uvedl úřad bez konkrétních jmen. Na co se prověrka zaměřuje, vyjmenovává mluvčí instituce Linda Hrubešová.

Pokuta až 100 tisíc. Polovina stran nezveřejnila na internetu vyúčtování voleb do Evropského parlamentu Číst článek

„Ze zákona musí úřad provést kontrolu dodržení zákonných požadavků ve vztahu k úřadu. Jedná se například o nahlášení účtů a webů, zveřejnění dárců, odevzdání zprávy a účetnictví o financování kampaně či včasné odeslání zbylých prostředků kampaně na charitativní účely. V dalším sledu úřad kontroluje, jakým způsobem byla kampaň financována,“ říká Hrubešová.

Hrubešová dodává, že pokud úřad dospěje k závěru, že některý z kandidátů spáchal přestupek, hrozí mu pokuta od deseti tisíc do půl milionu korun podle závažnosti prohřešku.

Kampaň v ‚přímém přenosu‘

Dokumenty potřebné ke kontrole kampaně si úřad vyžádal taky od finalisty 2. kola prezidentské volby, Jiřího Drahoše, potvrdil senátor.

„Doklady, faktury, bylo toho docela dost. Já si myslím, že jsem vyhověl. Teď je to na úřadu. Já jsem si jistý, že můj tým zvládl kampaň transparentně a zdokladovatelně,“ uvedl Drahoš.

Zaslání dokumentů úřadu ke kontrole potvrdil i textař a podnikatel Michal Horáček. V SMS zprávě napsal, že nemá pocit, že by jeho tým chyboval. „Vedli jsme vše v přímém přenosu a úzkostlivě, snažili jsme se i pro budoucí kampaně vytvořit vzor,“ napsal Horáček.

Slušní lidé, Alternativa pro Česko – dohledový úřad navrhl vládě, aby pozastavila činnost 35 stran a hnutí Číst článek

Podle dvou zdrojů Českého rozhlasu se kontrola týká taky prezidenta Miloše Zemana, senátora Pavla Fischera a bývalého premiéra Mirka Topolánka. Mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček uvedl, že prezident splnil své zákonné povinnosti.

„Pan prezident zaslal Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí v zákonem stanovené lhůtě veškeré účetnictví, týkající se volební kampaně a zprávu o financování volební kampaně, aniž by jej Úřad k tomu vyzýval,“ uvedl Ovčáček.

Ovčáček dodal, že kampaň byla v pořádku. Žádnou pokutu hlava státu podle ústavy dostat nemůže.

Pavel Fischer a Mirek Topolánek na dotazy nereagovali. Úřad začal s kontrolou voleb opožděně kvůli průtahům v začátcích fungování této instituce, která vznikla v roce 2017.