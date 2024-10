Společnost CEMEX znovu žádá o povolení další těžby v lomu Prachovice, neuspěla už třikrát

Další tři etáže a prohloubení dolu o 40 metrů. To je plán společnosti CEMEX, které patří lom v Prachovicích na Chrudimsku. Firma se snaží získat povolení k pokračování další těžby. To dlouhodobě kritizují některé ekologické spolky, sdružení nebo občané z okolí. Chrudim 9:47 15. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozloha vápencového lomu v Prachovicích je obrovská | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Společnost CEMEX chce dotěžit ložisko vápence. To by znamenalo otevřít další etáže lomu - 7 až 9, tedy zahloubení o dalších 42 metrů. A vlastníci také chtějí výrazně navýšit kapacitu těžby. Maximální limit by se měl zvednout z 1,2 milionu tun ročně na 1,7 milionu tun.

Povolení se snaží získat už od jara 2021, ministerstvo životního prostředí jim poklady třikrát vrátilo, teď je to čtvrtý pokus. Jde o posudek vlivu těžby na životní prostředí, souhlas je základní podmínka, aby těžba v Prachovicích pokračovala.

Obavy ze zdravotních rizik

Další pokračovaní těžby vadí některým ekologickým spolkům, ale i dalším odpůrcům. Mají obavy, jaká zdravotní rizika může mít těžba. Vápenec se v Prachovicích nejen těží, ale také hned zpracovává. Hlavní výhrady jsou založené na tom, že vápenec z větší hloubky může mít jiné složení a může produkovat víc škodlivých emisí. Na to navazuje ještě avizované navýšení roční kapacity.

CEMEX se snaží obavy vyvrátit studiemi a také testy, při kterých se zkoušelo složení vápence ze sedmé etáže. Souhlasil s požadavkem na průzkumné vrty i s uložením limitů pro emise z provozu cementárny. V nové verzi podkladů měl ještě dopracovat rozptylovou studii, firma ale s výhradami nesouhlasila, podle ní je poslední varianta v pořádku.

Pokračování těžby?

Termín toho, zda bude těžba v lomu dál pokračovat, není nyní možné určit. Žádost znovu posoudí ministerští úředníci, můžou přijít další výhrady nebo podmínky. CEMEX ale moc času nemá. Současné povolení pro těžbu platí do konce příštího roku.

V podkladech je uvedený také termín dotěžení ložiska, to bude záviset na povolené roční kapacitě, každopádně by to mělo být v období let 2040 až 2044. Pak by měla následovat sanace a rekultivace lomu.