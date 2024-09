Mobil místo tlampače. Mobilní rozhlas využívá víc než polovina obcí v Pardubickém kraji

Proč si nástroj pro chytré telefony obce oblíbily a jak mobilní rozhlas funguje? Stačí si do mobilního telefonu nebo tabletu stáhnout aplikaci a zvolit obec, město, nebo část města, která uživatele zajímá. A odtud potom bude dostávat zprávy.

Mobilní rozhlas už využívá víc než polovina obcí v Pardubickém kraji. Snaží se tak zjednodušit přístup k informacím

Může to být i několik míst najednou, také je možné navolit si nějakou konkrétní oblast, kterou chcete sledovat - třeba dopravní uzavírky, pozvánky na akce nebo dokonce tipy na výlety. Anebo odebírat všechno najednou.

Mobilní rozhlas už má skoro 240 obcí v Pardubickém kraji, to je víc než polovina samospráv. A jejich počet stále roste - oproti loňsku se číslo zvedlo skoro o 20 procent.

Prodej na návsi i hrozící nebezpečí

Uživatelům chodí velmi pestrá směsice sdělení. Dozví se, kdy a za kolik bude prodejce na návsi prodávat kukuřice nebo burčák, jaké zápasy čekají fotbalisty, co se promítá v kině, nebo kdy se bude svážet odpad.

Ale obce tuhle cestu využívají i pro vážnější situace. To můžou být zavřené silnice, nebo výpadky elektřiny, odstávky vody, výstrahy na výkyvy počasí, extrémní horko nebo povodně. Nebo čerstvá zkušenost s výhrůžkami některým školám, které sice policie vyhodnotila jako planý poplach, ale některé obce reagovaly třeba zkrácením výuky. I to dávaly vědět rodičům přes aplikaci.

Města do mobilů zasílají radniční zpravodaje, nebo i avíza na veřejné zakázky. Obce ale aplikaci používají třeba pro ankety a to je také jeden z důvodů, proč Munipolis využívá stále víc samospráv. Souvisí to z takzvanými sdílenými rozpočty. Sami obyvatelé si můžou navrhnout, co by si přáli postavit nebo změnit, a pokud jejich nápad uspěje, obec to zaplatí.

Hlavně větší města využívají pro hlasování právě mobilní rozhlas, takové ankety pořádá třeba Hradec Králové nebo Chrudim.

Ale můžou to být i jiné situace, třeba Rosice na Chrudimsku pořádaly anketu, aby získaly návrhy, na co přestavět část bývalého knížecího pivovaru.

