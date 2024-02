Ustoupíme od nákupu stíhaček F-35, pokud nebudou včas, řekl Babiš. Podle něj Česko letadla nepotřebuje

Pokud americký výrobce Lockheed Martin nedodá Česku objednané stíhačky v domluveném termínu, hnutí ANO, v případě, že bude v zemi vládnout, od smlouvy odstoupí. Deníku Právo to řekl předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Nejdražší armádní nákup za 150 miliard korun v tomto týdnu podepsali ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a americký velvyslanec v Česku Bijan Sabet. Praha 9:39 3. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V případě vlády ANO chce Andrej Babiš odstoupit od nákupu stíhaček F-35 | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

První stroje z 24 objednaných by měly dorazit v roce 2031, všechny v Česku budou do roku 2035.

„Výrobce Lockheed neplní dodávky objednaných F-35 pro americkou armádu už druhým rokem. Nevím, jestli můžeme od dohody odstoupit, když se nebude plnit. Ta letadla nepotřebujeme, nesoutěžila se…,“ řekl Babiš. „Ustoupíme od F-35, pokud se opozdí,“ dodal.

Ve čtvrtek ve vyjádření uvedl, že ANO by v případě nástupu do vlády dohodu o pořízení 24 letounů páté generace F-35 respektovalo. Šéf dalšího opozičního hnutí SPD Tomio Okamura dříve sdělil, že SPD chce v případě nástupu do vlády od dohody o nákupu stíhaček odstoupit.

Nákup 24 amerických letounů za 150 miliard korun schválila vláda loni v září. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu ČR zaplatí 106 miliard korun, postupně je uhradí v letech 2024 až 2034.

Dalších 44 miliard korun půjde zejména na infrastrukturu, na palivo, přípravu personálu a odvod DPH. První stroje budou hotovy v roce 2029, jejich dodávky do ČR začnou v roce 2031 a skončí do roku 2035.

F-35 Lightning II je jednosedadlový, jednomotorový víceúčelový letoun | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz