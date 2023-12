Zavřeli jsme se ve třídě, někdo hrdinně vykouknul, vypráví student, který byl v čase střelby ve škole

Páteční střelba v budově filozofické fakulty si vyžádala 14 obětí. Pro studenty, kteří měli v době tragédie výuku, byla šokem. „Měl jsem v tu chvíli hodinu s panem Zaorálkem ve třetím patře. Najednou jsme slyšeli hrozný hluk a řev zdola,“ popsal pro iROZHLAS.cz student David, který se nacházel v budově na náměstí Jana Palacha. Praha 20:41 21. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policejní uzávěra na Mánesově mostě směrem k Filozofické fakultě | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Nejdřív jsme si mysleli, že to je studentský spolek nebo něco podobného, vůbec nás nenapadla tato možnost. Poté nám někdo do skupiny napsal, že byl policejní zátah v Celetné, tak jsme si hned domysleli, co se může dít,“ vysvětlil David.

„Zavřeli jsme se ve třídě, ale pak někdo hrdinně vykouknul a policisti nám začali říkat, že musíme odejít, takže jsme ze třetího patra seběhli dolů a šli jsme před budovu k autobusové zastávce,“ doplnil.

V té době byl ještě střelec naživu. „Policisté nám následně začali říkat, že máme jít směrem k řece k Rudolfinu, když jsme tam šli, tak se začalo střílet. Přišlo mi, že výstřelů bylo docela dost. Samozřejmě ve chvíli, kdy se začalo střílet, tak zavládla panika a všichni začali utíkat pryč,“ řekl o tom, jak se z budovy dostal ven.