Suverénní triumf ODS v Jihočeském kraji. ‚Náš úspěch budou uvnitř strany bagatelizovat,‘ míní Kuba

V Jihočeském kraji zvítězila v krajských volbách Občanská demokratická strana. „Velké poděkování především všem Jihočechům, kteří přišli k volbám. Těm, kteří nám vyjádřili tuto obrovskou podporu, která je pro nás obrovským závazkem a bereme ji s velkou pokorou," říká pro Radiožurnál hejtman Jihočeského kraje a předseda Asociace krajů ČR Martin Kuba, který šel do voleb jako lídr samostatné kandidátky ODS. Rozhovor Praha 18:55 21. září 2024

Blahopřejeme k vítězství v Jihočeském kraji.

Děkujeme a velké poděkování především všem Jihočechům, kteří přišli k volbám. Těm, kteří nám vyjádřili tuto obrovskou podporu, která je pro nás obrovským závazkem a bereme ji s velkou pokorou. I těm, kteří třeba měli jiného favorita. Chci říct, že s ní budeme nakládat tak, abychom opravdu pracovali pro všechny v jižních Čechách, abych byl dál hejtmanem pro všechny Jihočechy.

Jak s tou podporou naložíte konkrétně?

V této chvíli to vypadá, že je to asi největší výsledek, kterého kdy jaké politické uskupení a politická strana v Jihočeském kraji dosáhly. Historicky ještě nebyl větší.

Vypadá to, že my bychom v této chvíli měli mít 33 zastupitelů, většina je 27. Dokonce to vypadá, že v zastupitelstvu budou jenom tři uskupení ANO a Stačilo! V této chvíli to vypadá, že bychom asi stavěli krajskou vládu jenom na půdorysu našeho uskupení.

Jak se vám to povedlo? Protože sledujeme ve většině ostatních krajů vítězství hnutí ANO a v některých krajích je to opravdu o parník.

Myslím, že sledujeme to, co já jsem čekal, že budeme sledovat. Mě trochu fascinuje, že to teď někoho překvapuje. Já jsem toto kolegům na výkonné radě říkal už dávno, že to tentokrát nebude jednoduché a že to nebude o procento, že to bude o parník. Myslím, že řada krajů je pro ně překvapením, ale pro mě bohužel ne.

Povedlo se to, protože toto není vítězství nějaké republikové ODS. Toto není republikové vítězství vládnoucí pětikoalice. Toto je vítězství velmi specifického jihočeského týmu, který se mi podařilo po těch letech naskládat, a jeho práce, kterou teď doufám Jihočeši nějak zhodnotili a vyhodnotili. Toto není něco, co by dneska v Praze někdo mohl říct, to je náš kraj a my jsme ho vyhráli. Ne, to je vlastně vítězství jihočeského týmu.

Proto jsme do těch voleb šli takto. To, co se děje po republice, mi bohužel bylo jasné, že se dít bude, a doufal jsem, že my to zvládneme takto. Je to trochu nad očekávání toho, co se podařilo tady na jihu Čech. Znovu s velkou pokorou chci za to Jihočechům poděkovat.

Pane hejtmane, důvěrně znáte českou politiku, důvěrně znáte i ODS. Jakou diskusi pravděpodobně váš úspěch vyvolá uvnitř ODS?

Jak znám důvěrně ODS, tak si myslím, že se bude bagatelizovat. Bude se říkat, že je to nějaké specifické a jinde by to nešlo a vlastně my to děláme dobře. A to, co udělal Martin Kuba, je nějak jako jinak.

Já jsem těch debat už zažil za poslední roky spoustu. Vždycky když jsem na něco upozorňoval, tak mi kolegové na výkonné radě říkali: „To je jinak, naši voliči to chtějí takto.“ Když jsem se ptal, jací voliči, jestli to je těch 11 až 14 procent, které máme pořád ve výsledcích, tak jsem se toho nikdy pořádně nedobral.

Takže já, jak to znám, tak si myslím, že se to trochu bude bagatelizovat, že to je nějaká výjimka a ani mě to vlastně jako netrápí, protože už jsem na to zvyklý.

To zní, pane hejtmane, skoro tak, jako kdybyste se dost distancoval od zbytku ODS.

Já se nijak nedistancuji. Jenom říkám, že není možné, aby se někdo postavil a říkal, toto je výsledek toho, co teď dělá ODS ve vládě. To takto není a já myslím, že je to fér.

Mně psalo spousta lidí, kteří bojovali s tím, jestli nás mají volit, protože mi říkali, že by ODS nikdy nevolili, že pro ně to byla složitá volba a že je to poprvé, kdy je někdo donutil, v dobrém, hodit to tam ODS. Myslím, že je korektní to říct.

Pokud si ty věci nebudeme říkat tak, jak na rovinu jsou, tak to může dopadnout špatně. Já jsem před měsícem kolegům říkal, že krajské volby nedopadnou dobře. „Ne, to bude možná někde o procento,“ tvrdili. Tak dobře, jestli si to myslíme takto. Já jsem spíš příznivcem si věci říkat narovinu.

To není to, že bych se od něčeho distancoval. Naše kandidátka byla pod značkou ODS, na tom lístku bylo napsáno ODS a my jsme tu stranu tady v této chvíli přivedli na 46 procent v momentě, kdy má v republikových průzkumech, a teď mě neberte za slovo, od 11 do 14 nebo do 15 procent. Mám pocit, že to není, že bychom se od něčeho distancovali. Já jsem nedělal žádné jiné hnutí. My jsme takto zůstali.