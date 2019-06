‚Veřejně schvaloval nacistickou genocidu.‘ Přečtěte si, proč extajemník SPD dostal pokutu a podmíněný trest

Kvůli výrokům o Židech a homosexuálech skončil dnes už bývalý tajemník SPD Jaroslav Staník s ročním podmíněným trestem a pokutou 70 tisíc. Podle soudkyně byla jeho slova společensky škodlivá nejen kvůli obsahu, ale také proto, že padla na půdě sněmovny. „Může to evokovat závěr, že takové názory a stanoviska mají i ostatní členové klubu… a tudíž takové názory jsou přípustné i pro další občany,“ stojí v rozsudku, který má iROZHLAS.cz k dispozici. Dokumenty Praha 6:00 8. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý tajemník SPD Jaroslav Staník | Foto: Michal Sváček/MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

K incidentu, kvůli kterému byl Staník odsouzen k ročnímu vězení s dvouletou podmínkou, došlo před dvěma lety v říjnu. Staník tehdy v jedné ze sněmovních restaurací pronesl, že „bu**ranti a lesby jsou nemoc, měli by se střílet hned po narození“ a také výrok ve smyslu „bu**ranti, Židi a Cigoši všichni do plynu,“.

V dubnu letošního roku Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl, že Staník svými výroky porušil zákon. Jeho slova přitom označil za vysoce společensky škodlivá. A to nejen kvůli obsahu, ale i tomu, že padla na půdě sněmovny.

„Společenskou škodlivost výroků obžalovaného hodnotí soud jako vysokou, a to nejen vzhledem k jejich obsahu, ale i vzhledem ke skutečnosti, že obžalovaný jako tajemník klubu hnutí SPD pronesl tyto výroky na půdě Poslanecké sněmovny, i když v Klubu V,“ uvedla soudkyně v rozsudku, který redakce iROZHLAS.cz získala na základě informačního zákona a v plném znění jej publikuje.

Pod vlivem alkoholu

Ve sněmovní restauraci bylo tehdy více poslanců. Staník tam podle svých slov přišel slavit úspěch SPD ve volbách. Zároveň tam byli také poslanci, kteří svůj mandát ve volbách neobhájili. Podle rozsudku to byl právě dnes už bývalý tajemník, kdo tehdy vyvolal s ostatními diskusi. „Hoši, tady už sedávat nebudete, tady už bude sedávat SPD,“ měl říci neúspěšným politikům.

Jaroslav Staník Staník byl tajemníkem SPD a asistentem poslance SPD Jaroslava Holíka. V asistentské funkci skončil na přelomu loňského listopadu a prosince, protože byl podle Holíka příliš vytížen jako tajemník. Při říjnových volbách bránil novinářům ve vstupu do volebního štábu SPD a volal na ně policii.

Poté se měla strhnout výměna názorů, během které padly věty o Židech a homosexuálech. Podle Staníka to bylo ale v jiném kontextu, než říká soud – ostatní politici mu prý měli podsouvat, že v SPD jsou rasisti a xenofobové a že by nejradši „Židy, Cikány a bu**ranty házeli do plynu“.

V neprospěch Staníka mluvili lidé, kteří tehdy byli v restauraci – tehdejší poslanci hnutí Úsvit Marek Černoch (nyní ODS) a Martin Lank (nyní REAL), bývalá ministryně práce Michaela Marksová-Tominová (ČSSD) a její asistentka Marie Richterová.

„Všichni svědci se však shodli na tom, že obžalovaný byl v inkriminovaný večer ovlivněn alkoholem, kdy soud tuto skutečnost vzal v úvahu, ale tuto skutečnost nemohl hodnotit jako tzv. polehčující okolnost, která by omlouvala jednání obžalovaného,“ píše se v rozsudku.

Jediné, čeho lituje

Podle Staníka se jedná o vykonstruovanou kauzu „s jediným cílem poškodit hnutí SPD, poškodit Tomia Okamuru a v neposlední řadě i jeho“. Měla prý pomoci k tomu, aby hnutí SPD byla dána nálepka xenofobů a rasistů, a tím byla ztížena pozice při vyjednávání možné účasti ve vládě.

U soudu také řekl, že se jedná o útok na svobodu slova. „Připadá mi, že to není jen snahou poškodit Staníka a hnutí SPD, ale hlavně zastrašit občany této země, v hospodách se nemá mluvit o politice, buďte zticha, nebo dopadnete jako Staník," uvedl Staník v závěrečné řeči s tím, že dnešní režim chce zastrašit lidi, kteří si dovolí mít jiný názor než ten správný.

V rozsudku se píše, že jednoho ze svých výroků Staník přece jen lituje. Asistentku tehdejší ministryně práce Richterovou měl v restauraci označit vulgární nadávkou. „Řekl, protože ona nosí různé barevné vlasy a tak, že vypadá jako pí*a,“ stojí v dokumentu.

Podle soudkyně k tomu extajemník uvedl, že to není nic, na co by byl hrdý, ale stalo se to a je to jediné, čeho z toho večera opravdu lituje.