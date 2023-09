Evropské státy jednotnou daň na tiché víno nechtějí. Nemělo to pozitivní odezvu, přiznává ministr Výborný

Součástí konsolidačního balíčku zdanění tichého vína nebude, tím ale tato debata nekončí. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) chtěl celoevropské řešení. I proto, aby nebyli znevýhodněni jen čeští vinaři. Na jednání Rady ministrů ve španělské Cordobě minulý týden ale narazil, jak řekl pro iROZHLAS.cz. Nezbývá než vše opět řešit na domácím poli, kde se možným zdaněním nešumivých vín bude až do konce roku zabývat pracovní skupina. Praha 6:00 17. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tichá vína jsou běžná vína, která nejsou perlivá či šumivá | Zdroj: Profimedia

Tiché víno bychom mohli zdanit v případě, že bychom se domluvili na celoevropské úrovni. Takové řešení navrhl lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný po několikaměsíčních dohadech o spotřební dani.

„Otevřu to i na jednání Rady ministrů Evropské unie – bavit se o tom, zda nelze harmonizovat i otázku evropských daní u tichého vína. Byl bych rád, kdyby bylo to řešení evropské,“ řekl před časem v Otázkách Václava Moravce.

Jak ale nyní přiznává pro server iROZHLAS.cz, jeho nápad narazil. Minulý týden se ho snažil představit evropským protějškům, když o možném společném postupu neformálně diskutoval na jednání Rady ministrů ve španělské Cordobě.

„Poctivě řeknu, že s přílišnou pozitivní odezvou se to nesetkalo. Také je potřeba si říci, že to není úplně věcí ministrů zemědělství, ale ministrů financí,“ řekl Výborný serveru iROZHLAS.cz. S ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) se chce ale ještě poradit, zda by se vyplatilo vznést oficiální dotazy směrem ke členským státům Unie.

Výborný zmínil, že by byl za evropské řešení rád i proto, aby nedošlo ke znevýhodnění českých vinařů oproti rakouským, slovenským či německým, kde je také nulová daň. Ze sousedních zemí má zdaněné tiché víno jen Polsko, a to deseti korunami na litr.

Celoevropské zdanění vína by jako jediné možné řešení přijal například i prezident Svazu vinařů Martin Chlad. „Pro nás by to bylo hratelné, pokud by ke změně přistoupil volný trh, na kterém se pohybujeme, jako celek. Když nulovou sazbu spotřební daně opustí celá Evropská unie, bude to přijatelné i pro nás,“ řekl dříve pro týdeník Ekonom.

Česká debata

Během jarního vyjednávání o konsolidačním balíčku prosazovali zachování nulové spotřební daně na tiché víno hlavně lidovci a i část ODS.

Kabinetu zavedení této daně doporučovala Národní ekonomická rada vlády (NERV), podle které by to každoročně do státního rozpočtu přineslo až pět miliard korun. Ministr financí Stanjura na jaře v materiálech pro koaliční partnery zmiňoval částku čtyři miliardy ročně.

Do konsolidačního balíčku se ale zdanění tichého vína nakonec i díky velkému tlaku bývalého ministra zemědělství Zdeňka Nekuly nebo hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha (oba KDU-ČSL) nedostalo.

Proč nemohu souhlasit se zdaněním tichých vín:

Výsledek přínosu pro státní kasu je nejistý a nevýrazný.

Nulová spotřební daň u nešumivého vína však budí ve společnosti pochybnosti. Dle průzkumu společnosti Ipsos si hned 49 procent respondentů myslí, že jde o špatné rozhodnutí a víno by mělo být zdaněno jako každý jiný alkoholický nápoj.

Pouze 18 procent dotázaných označilo takovou výjimku za správnou, vyplývá z průzkumu, který si nechala zpracovat Unie výrobců a dodavatelů lihovin.

Pracovní skupina

Podle Výborného se ale vláda ani lidovci další debatě o možném zdanění nebrání. Na domácí úrovni to nyní řeší nová pracovní skupina. Její vznik inicioval už na přelomu jara a léta tehdejší ministr zemědělství Nekula.

První schůzka proběhla na konci srpna a jednání svolaného současným šéfem resortu Výborným se zúčastnili vinaři i odborníci z ministerstev zemědělství, zdravotnictví a financí včetně například Celní správy.

„Rozdali jsme si úkoly a znovu se sejdeme ve druhé polovině října. Chceme hlavně znát data, abychom nepracovali s dojmologií. Chci, aby nám to ministerstvo financí spočítalo, aby data odpovídala realitě,“ popsal Výborný.

Klíčovou informací podle něj bude také to, na kolik by případný výběr daně stát vyšel. „Od Celní správy chci vědět, co by zdanění reálně znamenalo směrem k administraci, byrokracii, kalibraci sudů a tak dále,“ vyjmenoval ministr.

Prezident Svazu vinařů Martin Chlad po jednání řekl, že do příště ministrovi předloží analýzu stavu tuzemských vinic. „Budeme zpracovávat nezávislou studii, která má vyčíslit potenciální propad při různých sazbách zavedení spotřební daně,“ uvedl s tím, že vinaři už teď počítají s úbytkem.

„Uvidíme kam a zda vůbec někam dospějeme,“ podotkl Výborný. Se závěry by pracovní skupina měla přijít do konce roku.