Třídíte správně odpad? Podle zákona se má třídit i kov, baterie nebo kuchyňský olej

Modrý, žlutý nebo zelený - tyto kontejnery najdete prakticky všude. Podle zákona ale obce mají třídit i další věci. Do směsného odpadu nepatří třeba kov, baterie nebo kuchyňský olej. Pro některé lidi ale třídění odpadu není prioritou. Třeba použitý elektroodpad jsou ochotní třídit jen pokud je kontejner nebo sběrné místo něco málo přes 650 metrů od jejich domova, zjistila nezisková společnost Ekolamp. Praha 9:30 29. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud musí lidé ujít ke kontejneru delší cestu, jejich ochota třídit klesá (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Právě kontejnery na plast, papír a sklo si při otázce na třídění odpadů nejčastěji vybavili respondenti v centru Prahy i v anketě Radiožurnálu. „Plast, papír, sklo, bioodpad, olej, kovový odpad,“ reagovala žena. Další kolemjdoucí byl o něco stručnější: „Sklo, papír a obecný odpad.“

V Pardubicích zřídili popelnice na rostlinný olej. 'Nejhorší je vylévat ho do kanalizace,' říká ředitel služeb Číst článek

Praha přitom patří k městům, která využívají i další kontejnery na tříděný odpad, jako jsou například ty na jedlý olej. Ministerstvo životního prostředí uvádí, že v Česku není příliš obcí, které by to svým obyvatelům umožňovaly.

Kontejner na olej

Podle mluvčího resortu Ondřeje Charváta zatím ani neexistuje legislativa, která by obcím přikazovala zajistit sběrná místa pro jedlý olej a tuky. To by se ale v nejbližší době mělo změnit.

„Ministerstvo životního prostředí připravuje změnu vyhlášky, která ještě letos uloží obcím povinnost zajistit sběr jedlých olejů, nebude ale obcím nařizovat, že mají mít pouze kontejnery na tříděný odpad, protože některé obce využívají například pytlový sběr nebo další způsoby sběru,“ řekl Radiožurnálu mluvčí resortu Charvát.

Zákon sice městům a obcím nařizuje zajistit sběr tříděného odpadu, o tom jak to budou dělat, si ale rozhodují radnice samy. V Česku je tak podle ministerstva životního prostředí stále nejvíc kontejnerů hlavně na plast, papír a sklo.

Pokud ale musí lidé ujít ke kontejneru delší cestu, jejich ochota třídit klesá - jako je tomu u kontejnerů na elektroodpad.

„Zatímco před třemi lety byli ochotní ujít zhruba 1382 metrů, tak nyní to je jenom 652 metrů, což je zhruba o polovinu méně,“ řekl Jan Hlaváč z neziskové společnosti Ekolamp, která provozuje kolektivní systém pro sběrný odběr osvětlení.

Podle ministerstva životního prostředí je v Česku přes 350 tisíc kontejnerů na tříděný odpad.