Trikolóru opustil místopředseda Hlaváček. ‚Členství se neslučuje s mým životním přesvědčením,‘ napsal

Trikolóru Václava Klause mladšího opustil po necelých pěti měsících člen jejího vedení. Na svůj post rezignoval místopředseda Norbert Hlaváček, který se zároveň rozhodl z hnutí odejít, jak informoval ve čtvrtek na svém facebooku. Podle svých slov dospěl k rozhodnutí, že se členství neslučuje s jeho životním přesvědčením. Praha/Jenštejn 12:52 14. února 2020

„V posledních cca dvou měsících jsem měl čas získat větší odstup i čas přemýšlet a sledovat dění v hnutí s větším nadhledem a dospěl jsem k rozhodnutí, že se mé další členství neslučuje s mým životním přesvědčením a nepomohlo by nijak ani hnutí,“ napsal na své facebookové stránce nyní již bývalý místopředseda Trikolóry Norbert Hlaváček, který zůstává starostou středočeského Jenštejna.

„Neumím lhát sám sobě a nechci lhát veřejnosti, abych předstíral něco, co tak už není. To dělat nechci, nebudu a nikdy jsem to nedělal,“ dodal pak v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Trikolóra vznikla loni v létě a Hlaváček se do vedení hnutí dostal na zářijovém sněmu. Jeho jméno už také zmizelo z oficiálních stránek. Místopředsedy tak zůstávají Zuzana Majerová Zahradníková a Jan Tesař.

Hlaváček hnutí opustil před krajskými volbami, které se budou konat letos na podzim. „Chtěl jsem své schopnosti a zkušenosti více než pěti let starostování středočeskému Jenštejnu využít i na krajské úrovni,“ napsal na svém facebooku. „Nedohodli jsme se však na podmínkách, které bych mohl akceptovat. Čímž netvrdím, že mám patent na rozum, ale mám prostě svou hlavu.“

Důvody, proč z hnutí odešel, odmítl pro iROZHLAS.cz vysvětlit. „V Trikolóře je spousta skvělých lidí, kterých si vážím, z úcty k nim nechci zabíhat do větších podrobností,“ prohlásil.

Uvedl, že o svém rozhodnutí mluvil i se šéfem hnutí Václavem Klausem mladším. „Vysvětlil jsem mu své důvody. Pan Klaus si o tom se mnou povídal a dospěli jsme k tomu, že by to asi nemělo smysl. Ale to rozhodnutí bylo skutečně na mně,“ řekl Hlaváček. A zároveň doplnil, že neví, zda by hnutí měl opustit někdo další.

Jeho další politická kariéra zůstává zatím nejasná. „Včera jsem jedno členství v jedné straně ukončil, rozhodně teď neuvažuji o vstupu do jiné strany,“ uzavřel.

Mluvčí Trikolóry Ivana Kerlesová k tomu bez dalších podrobností uvedla: „Respektujeme rozhodnutí Norberta Hlaváčka a přejeme mu hodně štěstí v další politické kariéře.“

Na důvody Hlaváčkova odchodu se redakce ptala také předsedy hnutí Václava Klause mladšího. „Na nejbližším zasedání předsednictva bude dle stanov zvolen nový řadový místopředseda. Jiný komentář nemám,“ napsal pouze v SMS.