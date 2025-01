Týdeník iROZHLASu: české úspěchy ve vesmíru, stav opozice a filmové premiéry roku 2025

Na konci roku zaznamenalo Česko dva významné úspěchy ve vesmíru. Kolegyně Eliška Drobná popsala příběh středoškoláků, kteří uspěli v prestižní soutěži Conrad Challenge. Díky tomu mohla jejich družice vyletět na palubě rakety společnosti SpaceX do vesmíru. Na Vánoce se do historie zapsal také astronom Martin Mašek z Akademie věd ČR, který se po 24 letech stal prvním Čechem, který objevil kometu.

Méně úspěšný rok za sebou má prezident Petr Pavel, kterému klesla oblíbenost u občanů, píše redaktorka Marie Starostová. Zároveň snaha stát se mediátorem mezi vládními stranami a opozicí nevyšla, což oslovení odborníci hodnotí jako cíl, kterému nebylo možné dostát. Na vině může být i nedostatek respektu, který prezidentovi vládní politici projevují.

Přelom roku nenahrával ani neziskové organizaci Člověk v tísni, která měla údajně rozdávat statisícové odměny svým zaměstnancům. Kolegyně Nela Vejvodová se ptala Tomáše Urbana z organizace na detaily. Ukázalo se, že jde o dezinformaci, která se opakovaně šíří už pět let, loni ji použil i Andrej Babiš (ANO).

Případu jednoho z nejznámějších obchodníků se zbraněmi, Viktora Buta, se věnoval v podcastu Vinohradská 12 Matěj Skalický. Do čtyřdílné série (1. díl, 2. díl, 3. díl a 4. díl) rozdělil článek mapující jeho vzestup i zadržení policií, který původně vyšel v časopise The New Yorker.

Co očekávat v roce 2025?

Letos na podzim proběhnou sněmovní volby a odborníci se už předem shodují v tom, že vítězem bude hnutí ANO. V opozici se vytváří ale také další silné strany a spolky, které se budou už za pár měsíců ucházet o hlasy voličů. Na stav opozice se ptal kolega Jakub Grim.

Prvního ledna se předsednictví Evropské unie chopilo Polsko. Kolegyně Jana Stuláková analyzuje, co to bude znamenat pro agresi se bránící Ukrajinu i pro obranu společenství, které je pro Tuskovu vládu jednou z priorit.

Přehled filmových novinek, které se dostanou v letošním roce na filmová plátna, připravila recenzentka webu iROZHLAS.cz Kristina Roháčková. Láká na pokračování postapokalyptické kultovky, erotický thriller s Nicole Kidmanovou nebo novinku od Agnieszky Hollandové.

