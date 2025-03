Umělá inteligence pomáhá s pěstováním chmelu. Aplikace radí zemědělcům jak a kdy zavlažovat

Spojení umělé inteligence s daty z meteostanic v softwarové aplikaci může chmelařům pomoct k vyšším výnosům. Zaměřuje se na to projekt PRO CHMEL. Chce tak zajistit stálejší výnosy chmele pro české pivovarnictví. Jeho produkce v posledním desetiletí výrazně kolísá v závislosti na počasí. Především v suché oblasti Žatecka a Rakovnicka by letos mohla pomoct instalace dalších čtyřiceti meteostanic v blízkosti chmelnic. Žatec 23:40 26. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Meteostanice pro pomoc s pěstováním chmelu | Foto: Robin Röhrich | Zdroj: Český rozhlas

„Měříme teplotu, vlhkost vzduchu, srážky a pak je tu ještě umístěn senzor pro měření vlhkosti půdy, v profilu od povrchu půdy do 30 centrimetrů,“ popisuje, co zařízení umí, zástupce výrobce meteostanic Michal Bellán.

„Všechny data se propisují do aplikace PRO CHMEL, což je vlastně takový umělý mozek, který zpracovává veškerá data, která sbíráme. Ať už to jsou právě různé senzory, záběry z družic, satelitní snímky, různé historické údaje,“ říká vedoucí projektu PRO CHMEL Jakub Zaoral. „A umělá inteligence spočítá, kolik vláhy je potřeba dodat na konkrétní lokalitu,“ dodává.

Podle majitele chmelnice Miroslava Krupičky technologie nejsou špatné, každý zemědělec by však měl vědět „proč“. „Každý hospodář by měl vědět, co plodina potřebuje,“ míní zemědělec. „Mám meteostanici doma a 500 metrů chmelnice. Rozdíl srážek 10, 15 milimetrů vůbec nebyl problém,“ dodává.

Novou meteostanici bude mít pro letošní sezónu přímo u chmelnic. Aplikace mu tak jako ostatním pěstitelům mnohem přesněji řekne, kdy je vhodný čas na zavlažování a kolik vody rostliny právě potřebují. Už minulý rok mu technologie pomohly vypěstovat silnější rostliny s lepšími a bohatšími hlávkami.

Instalace meteostanice, která pomáhá s pěstováním chmelu | Foto: Robin Röhrich | Zdroj: Český rozhlas