Případ unesených sourozenců: vychovávat je chce slovenská babička, rodiče zůstávají ve vazbě

Případ sourozenců unesených v říjnu rodiči ze strakonického dětského centra stále není u konce. Desetiletý i čtyřletý chlapec zůstávají na Slovensku v dětském domově. A soudy mezitím rozhodují, zda je bude vychovávat babička se strýcem. Jejich matka a otec zůstávají ve slovenské věznici Leopoldov, stojí v usnesení Okresního soudu v Trnavě, se kterým se seznámila redakce iROZHLAS.cz. Původní zpráva Bratislava/Praha 6:00 9. prosince 2017 Otec sourozenců Branislav S. a jejich matka Anita L. | Zdroj: Policie ČR

Sourozenci unesení ze strakonického dětského centra nejprve bydleli v trnavském krizovém středisku. V posledních dnech se ale podle soudu měli přestěhovat, tentokrát do banskobystrického dětského domova, kde je budou moct navštěvovat babička a strýc.

„Otec Branislav S. uvedl, že má v Banské Bystrici matku Eulálii, která žije s jeho bratrem Radoslavem a kteří by po opětovném navázání kontaktu mohli převzít děti do svojí náhradní osobní péče,“ uvedl trnavský okresní soud, který nepravomocně rozhodl o přestěhování dětí do nového domova v Banské Bystrici.

Děti by tak nakonec mohla místo rodičů vychovávat jejich dvaasedmdesátiletá babička. Přestože už je v důchodu a s rodinou se dlouhodobě nestýkala, chce se o oba chlapce starat. Pomáhat by jí navíc mohl i strýc se svou rodinou, kteří bydlí se seniorkou v domku. Ten má pět místností, a tak by sourozenci mohli mít i vlastní pokoj.

„Má je ráda, jsou to její vnoučata a nechce, aby vyrůstala v dětském domově,“ citoval soud její slova s tím, že babička chlapců už podala u banskobystrického okresního soudu návrh na svěření dětí do péče.

Rodiče ve vazbě

Zatímco na jedné straně se bojuje o budoucnost malých sourozenců, na straně druhé se rozbíhá hra o osud jejich rodičů.

Branislav S. a Anita L. jsou podezřelí z únosu a zůstávají ve slovenské věznici Leopoldov. Soud rozhodl o jejich vzetí do vazby kvůli evropskému zatykači, který na ně po únosu dětí ze strakonického dětského centra vydalo Česko.

„Matka přiznala, že společně s otcem nezletilých odvedli děti z Dětského domova ve Strakonicích, ve kterém byly děti umístěny na základě rozhodnutí českých soudů,“ uvádí také soud v Trnavě.

Slovenský soud by měl teď rozhodnout o jejich vydání do České republiky, kde se jejich případem bude zabývat strakonický okresní soud.

„Před vydáním evropského zatýkacího rozkazu bylo též vydáno usnesení o zahájení trestního stíhání, které se doručuje. Jedná se o přečin únosu dítěte. Obžaloba zatím nebyla podána,“ doplnil pro iROZHLAS.cz David Moravec ze strakonického soudu.

Přesune se případ dětí na Slovensko?

Případem obou sourozenců se ale zabývají i české soudy, které rozhodují o ústavní výchově dětí.

„Rozsudkem Okresního soudu v Českém Krumlově byla zatím nepravomocně nařízena ústavní výchova obou chlapců v Dětském centru Jihočeského kraje ve Strakonicích. Rodičům bylo též uloženo napomenutí a zakázány návštěvy dětí v zařízení,“ uvedl mluvčí českokrumlovského soudu Jan Montag.

Padl ale návrh, že rozhodování by se mělo přenést na Slovensko, kde mají děti příbuzné. „Rozhodnutí českých soudů nelze předjímat. Tímto návrhem se ale budou zabývat a skutečnosti nasvědčují, že by to takto mohlo skončit,“ doplnil Montag.

Promyšlený únos dětí ze Strakonic

Rodina žila podle serveru iDnes.cz naposledy pohromadě v jihočeské Besednici. Starosta Jaroslav Klein viděl podle svých slov oba malé chlapce za tu dobu dvakrát. Podruhé to bylo v momentě, kdy si pro ně přijela policie.

„Mladší kluk si hrál na počítači a starší se schovával pod dekou, byl vyděšený, nedivil jsem se mu. Než jsme se k nim dostali, bušili jsme dlouho do dveří,“ vzpomínal před časem Klein.

Českokrumlovský soud letos v červenci odebral na základě předběžného rozhodnutí rodičům Anitě a Bronislavovi obě jejich děti. Zanedbávali podle něj péči o syny, což ohrožovalo jejich další tělesný a duševní vývoj.

Sourozenci pak od července pobývali v dětském centru ve Strakonicích, odkud je rodiče v polovině října během povolené návštěvy odvedli. Únos dětí byl promyšlený. Na parkovišti měli připravené auto, se kterým dvojice odjela do zahraničí.

Policisté následně začali po dětech a jejich rodičích pátrat. Na dospělé byl vydán evropský zatykač. A chlapcům policie přidělila statut Děti v ohrožení.

Svědci je i s dětmi údajně spatřili v německém Freyungu. Dvojice se pohybovala také v Rakousku. Rodiče ale pocházejí ze Slovenska, proto se nakonec vydali k východním sousedům. Dvojice se pak koncem října sama přihlásila slovenské policii a své děti předala do péče pracovníkům krizového centra v Trnavě.