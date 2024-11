Ústavní soud odmítl povolební stížnost proti kampani SPD. Je podle něj neopodstatněná

Ústavní soud (ÚS) odmítl povolební stížnost, která kriticky poukazovala na kampaň SPD, Trikolory a PRO v krajských volbách. Nezasáhl ani před hlasováním, kdy k tomu nenašel procesní cestu. Stěžovatelé se proto po volbách obraceli na jednotlivé krajské soudy, poté někteří podali ústavní stížnosti. ÚS nyní odmítl pro zjevnou neopodstatněnost stížnost z Moravskoslezského kraje. Informovala o tom advokátka Pavla Krejčí na síti X. Brno 20:27 1. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústavní soud v Brně | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Krejčí a lidé, které zastupovala, u soudů tvrdili, že kampaň byla neslučitelná s hodnotami demokratického právního státu. Poukazovali na plakát s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu“, na kterém je obrázek muže tmavé pleti s nožem v ruce.

Kritizovali také plakát s obrázkem dvou romských chlapců s cigaretou. Doprovází jej nápis „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku...“.

V ústavní stížnosti z Moravskoslezského kraje se objevila kritika současné volební judikatury, která prý neposkytuje ochranu v situacích, kdy se v kampaních objeví rasistické a xenofobní prvky nebo výzvy k násilí.

„ÚS se k argumentaci téměř nevyjádřil. Nevyjádřil se ani k vedení kampaně a ke kvalitě volebních zákonů. Nevyužil tuto příležitost ani k tomu, aby vyzval Parlament k zavedení předvolební soudní ochrany, po které rozhodně nevolám sama, ale i řada odborníků,“ uvedla Krejčí.

Lidé, kteří chtějí dosáhnout zneplatnění voleb, nyní musejí prokazovat, jakým způsobem nezákonná kampaň ovlivnila vůli voličů a výsledek voleb. Přinést takový důkaz je ale podle Krejčí prakticky nemožné. ÚS uvedl, že soudní moc musí být ve volebních záležitostech zdrženlivá a že celkové nastavení pravidel je úkolem politiků.

„Odpověď na otázku, zda je to dostatečné a jaké další nástroje by bylo možné na zákonné úrovni využít, přesahuje rámec odůvodnění usnesení o odmítnutí ústavní stížnosti pro zjevnou neopodstatněnost,“ stojí v usnesení.

Požadavek, aby justice zasahovala do voleb jen za předpokladu, že zjištěná vada hrubě ovlivnila jeho výsledek, není podle ÚS nepřiměřený. Naopak prý plně odpovídá tomu, že lid je zdrojem veškeré státní moci a „konstituuje ji primárně prostřednictvím voleb“.

„Prohlášení voleb za neplatné nemůže být chápáno jako trest za to, že jedna z kandidujících stran porušila pravidla vedení volební kampaně, aniž by bylo zřejmé, jak to ovlivnilo výsledek voleb. Vyslovení neplatnosti voleb a nutnosti je zopakovat totiž postihuje všechny ostatní kandidující subjekty i všechny voliče bez rozdílu a mohlo by vést k nekonečnému opakování voleb a paralýze volené samosprávy kraje,“ doplnil soudce Tomáš Langášek.

Letošní volby do krajských zastupitelstev byly pro hnutí SPD nejúspěšnější v jeho téměř desetileté historii. Kandidáti SPD, respektive koalic SPD, Trikolory, PRO či Svobodných, získali 41 mandátů, o šest více než mělo hnutí doposud. Místo devíti krajů má nyní zastoupení ve 12. Ve čtyřech má místa i v radě.