V Bohumíně likvidují tuny nebezpečných látek ze skladiště zasaženého povodní

Moravskoslezský kraj likviduje stovky barelů s nebezpečnými látkami v Bohumíně. Nelegální odpad původem z Polska byl šest let uložený ve skladu v centru města. V září ho zaplavila voda a hrozily úniky látek do okolní zástavby i spodních vod. Reportáž Bohumín 9:24 12. ledna 2025

Pracovníci odborné firmy nakládají barely na korbu auta. Sudy jsou označené jako toxický odpad a v areálu v centru Bohumína jsou jich stovky.

„Jsou to oleje, motorová nafta, zbytky barev. Nelegální odpad, který byl na území České republiky přivezen v rozporu s legislativou. Povodně narušily palety, došlo k pádu sudů, některé už částečně unikly, proto se bude muset celý ten areál vyčistit?“ vysvětluje hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO), proč bylo třeba likvidaci odpadu urychlit.

Podle místostarosty Bohumína Lumíra Macury (SOCDEM) sudy ležely ve skladu šest let. Odpad pochází z Polska a zajistit jeho odvoz se nedařilo. „Lidé byli samozřejmě nervózní. K žádnému ohrožení nedocházelo a doufejme, že když se to rychle zlikviduje do konce ledna, tak ani nedojde, samozřejmě za to jsme velice rádi,“ říká místostarosta.

Odklízíme za Poláky tuny nebezpečného odpadu. Do bývalého autosalonu v Bohumíně navezli soukromníci z Polska přes 330 tisíc litrů hořlavin, rozpouštědel a kyselin. Protože se neměli k likvidaci a otravovalo nám to život, vzali jsme situaci do svých rukou. Moravskoslezský kraj to… pic.twitter.com/l5ehdpMdxO — Moravskoslezský kraj (@KrajMsk) January 10, 2025

Na likvidaci dohlíží Michal Rásocha z krajského úřadu. Sudy pracovníci firmy odvážejí do ostravské spalovny nebezpečných odpadů. „Veškeré sudy se uskladní na zabezpečené plochy, dojde k jejich rozboru a na základě skutečných vlastností následně dojde k postupnému spalování,“ vysvětluje vedoucí oddělení životního prostředí.

Ani při spalování ve vysokých teplotách ale podle něj znečištění okolí nehrozí. Desetimilionové náklady na likvidaci bude kraj následně chtít proplatit z Polska.