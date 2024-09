V případě ohrožení lidských životů se armáda zapojí automaticky. ‚Jsme připraveni,‘ vzkázal Řehka

Připravena pomoci při povodních je i armáda, která aktivovala operační centrum Velitelství pro operace. To by řídilo případné záchranné a vyprošťovací práce. V pohotovosti má také všechny složky zapojené do Integrovaného záchranného systému i ženijní pluk, prostředky vzdušných sil a vojenské hasičské jednotky. Armádní vrtulník W-3A Sokol v sobotu večer odletěl kvůli povodním na pomoc s vyprošťovacími a záchrannými pracemi do Ostravy. Na facebooku to uvedla 24. základna dopravního letectva v pražských Kbelích.

„Armáda sice není hlavní složka integrovaného záchranného systému, ale my jsme připraveni, tak jako vždycky, podle potřeby pomáhat jak občanům, tak samozřejmě především na vyžádání integrovaného záchranného systému a hasičského záchranného sboru,“ uvedl v sobotu večer náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Upřesnil také, že armáda kvůli aktuální situaci vyčlenila i techniku. „Je to jeden vrtulník a dále ženijní odřad. Nicméně, teď samozřejmě vzhledem k té situaci, se od začátku účastníme jako zástupci armády jak Ústředního krizového štábu, tak Ústřední protipovodňové komise,“ vysvětlil s tím, že situaci armáda sleduje.

„Svým nařízením jsem zkrátil lhůty pohotovosti u ženijních odřadů. Vytipovali jsme další leteckou techniku a šest vrtulníků, které jsou k dispozici v případě potřeby, když budou vyžádány,“ vypočítal Řehka. Armáda už po žádosti strakonického starosty nasadila i první dvacítku vojáků.

Armáda je podle Řehky vždy připravena pomoct. „Kde hrozí ohrožení lidských životů a je potřeba zachraňovat, tak tam to probíhá automaticky,“ vysvětlil k zapojení armády.

Pokud by se mělo ale jednat o rozsáhlejší nasazení armády v rámci povodní, jako například v případě likvidačních prací, bylo by ze zákona potřeba usnesení vlády.

„Jsme připraveni, vždycky uděláme maximum pro to, abychom občanům pomohli a na druhou stranu samozřejmě plníme i svoje primární úkoly vzhledem k obraně, včetně třeba řady jednotek v pohotovostních silách,“ komentuje situaci Řehka.