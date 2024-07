V Plzni se předvedla chytrá tramvaj. Antikolizní systém komunikuje s okolím a předchází nehodám

Je výsledkem tříletého výzkumného projektu nazvaného Didymos (řecky Dvojče), na kterém se podílí několik univerzit, firem a podporuje ho i ministerstvo dopravy.

Chytrá tramvaj dokáže komunikovat s okolím a reagovat na různé situace a překážky na trati, jak říká výkonný ředitel společnosti INTENS Corporation s. r. o. Martin Volný. „V této chvíli jsme schopni v reálném čase posílat data z infrastruktury do vozidla a vozidlo na to reaguje. Unikátní je, že reaguje na zprávy přijaté mimo svůj systém.“

Předcházet nehodám

To nejdůležitější, tedy bezpečnost, zajišťuje v autonomní tramvaji takzvaný antikolizní systém. Ten prostřednictvím senzorické sady na čele vozidla detekuje překážku a adekvátně k rychlosti tramvaje a vzdálenosti volí brzdnou strategii.

„Dlouhodobým cílem je vytvořit plně autonomní vozidlo. To pak bude disponovat antikolizním systémem. Nicméně zatím můžeme tento systém použít i v tramvajích, které ještě nejsou autonomní, a tím pomoci řidičům předcházet nehodám,“ uvádí ředitel digitální správy ve Škodě Group Jiří Liberda. Po dokončení testů letos v prosinci se začnou výsledky zavádět do praxe.

Antikolizní systém oceňuje i dopravně provozní ředitel plzeňských městských dopravních podniků Miroslav Macháň.

„Výhodou prezentovaného systému je to, že zasahuje do řízení plynule a brzdí komfortně. Jiné systémy, když spatří překážku a řidič na ni nereaguje, automaticky brzdí největší silou, jíž je vozidlo schopné. To může způsobit pády ve voze a zranění cestujících. Průměrně na tramvajích evidujeme zhruba 100 nehod za rok. Věříme, že díky novému systému jejich počet postupně snížíme na minimum.“

Do čtyř let by antikolizní systém mělo v Plzni mít 22 tramvají z celkového počtu 102. Postupně ho získají i některé starší vozy.