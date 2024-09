V Široké Nivě strhla voda několik domů. ‚Obec bude asi měsíc bez elektřiny,‘ odhaduje starosta

V Široké Nivě na Bruntálsku voda při povodních strhla několik domů. Další jsou poškozené. Přesné počty představitelé obce zjišťují. Zničené jsou téměř všechny mosty, řekl starosta Tomáš Spáčil (Pro obec 2022). Odhaduje, že obec bude asi měsíc bez elektřiny a funkčního vodovodu. Voda v obci řádila velkou silou po 27 letech. Rozsah současné povodně je ale podle starosty výrazně větší než v roce 1997. Široká Niva 12:36 17. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Široká Niva, Bruntál, 14. září 2024 | Foto: Alexandr Satinský | Zdroj: Profimedia

Voda ničila majetky v částech Skrbovice, Pocheň a ve spodní části Široké Nivy. Ušetřeny byly jen domy v horní části obce. Ta nyní není schopna se sama vlastními silami ze zkázy dostat.

Voda v ulicích Opavy opadla a odhalila škody. Primátor města je odhaduje na miliardy korun Číst článek

„Potřebujeme pomoc armády,“ řekl Spáčil. Podle něj je situace v obci velmi vážná.

„Jsme bez elektřiny. Popadaly všechny mosty. Jen jeden se podařilo provizorně zprovoznit pro vozy hasičů a dalších složek záchranného systému. Některé domy jsou pryč. Některé další budou určitě poškozené. Nemáme ale ještě žádný soupis. Do řady míst zatím není přístup,“ řekl starosta. Odhaduje, že obec bude měsíc bez elektřiny a funkčního vodovodu.

Provizorní dodávku vody se už podařilo zajistit. „Máme cisternu s pitnou vodou. Dostali jsme balenou vodu jako humanitární pomoc. Cesta na Bruntál je otevřená. Takže lidé mohou zajet do obchodu,“ řekl.

Mnohem větší problém tak starosta vidí v dodávkách elektřiny. „Potřebujeme ji dostat alespoň do horní části obce, která nebyla zasažena, to by pomohlo,“ řekl.

V souvislosti s elektřinou hledí s obavami do budoucnosti v délce několika měsíců. V roce 1997 povodně přišly v červenci a ještě na začátku zimy některé domy nebyly vysušené. Mrazy je mohly poškodit. „Teď je polovina září a tušíme, že ještě dlouho nebude v domě elektřina. Potřebujeme vysoušet,“ řekl.

Tilečkovým ze Staré Bělé poničila řeka dům i před 27 lety. Dnes doufají, že na opravy budou mít dost sil Číst článek

Voda kromě mostů poškodila i významné úseky silnic. „Máme tady kousek nezničené komunikace. Ta ale najednou končí u šestimetrového kráteru,“ dodal s tím, že akutně nyní v obci potřebují technickou materiální pomoc. „Hlavně kolečka, lopaty, hrábě. Vše, co je potřeba pro odklízení nánosů bahna a suti,“ řekl.

Potřeba je i těžká technika, která uvolní velké množství naplaveného materiálu u poškozených mostů.

„Máme tady stovky a stovky metrů krychlových naplaveného dřeva,“ dodal s tím, že právě s tímto by mohla pomoc armáda. „O našem požadavku krajský krizový štáb ví,“ řekl.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v úterý řekl, že vojáci by měli začít pomáhat s likvidací škod po povodních v úterý odpoledne. Kde začnou, se zatím neví. O pomoc už požádal i primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO).