Vedení Budějovic odmítlo rekonstrukci Domu umění, zároveň ale nemá v plánu galerii přesunout

Českobudějovický Dům umění letos uvede maximálně pět výstav. Je to skoro o polovinu méně, než galerie uznávaná na tuzemské i zahraniční scéně v sezoně standardně pořádá. Vedení města odmítlo zahájit chystanou rekonstrukci. Argumentuje nedostatkem peněz v rozpočtu. Kurátor Michal Škoda, který galerii vede od roku 1998, tak své působení v instituci letos ukončí. České Budějovice 23:36 30. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Shromáždění na podporu Domu umění v Českých Budějovicích v prosinci 2024 | Foto: Matěj Vodička | Zdroj: Český rozhlas

Protestu na podporu Domu umění se loni v prosinci zúčastnily stovky lidí. Cílem bylo přimět vedení města k zahájení rekonstrukce podle projektu vzešlého z mezinárodní architektonické soutěže. Zastupitelé Českých Budějovic ale o pár dní později schválili rozpočet pro rok 2025, ve kterém peníze na přestavbu budovy vyčleněné nejsou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Spor o rekonstrukci českobudějovického Domu umění. Přímou řeč Českého rozhlasu České Budějovice připravil Matěj Vodička

Zatímco dříve radnice uvažovala o přesunutí galerie do jiných prostor, nyní se k tomuto řešení nepřiklání. „Dům umění přesunout nejde, náměstí nijak nehyzdí. Stojí tam a stát tam bude, včetně galerie. Nikdo ji neruší. Budovu prodávat nehodláme,“ uvedl v pořadu Přímá řeč první náměstek primátorky Petr Maroš z ODS.

Jedním dechem ale dodal, že peníze na přestavbu domu magistrát letos nenajde. „Z mého pohledu ne, protože ty priority jsou prostě jinde,“ řekl rezolutně. Přednost dostane například nová podoba letního kina Háječek. Přestavba amfiteátru na soutoku řek Malše a Vltavy má být hotová do roku 2028, kdy budou České Budějovice Evropským hlavním městem kultury.

Michal Škoda vede galerii jako kurátor 28 let. Podařilo se mu přivézt do Českých Budějovic díla špičkových osobností současného výtvarného umění. Například v roce 2012 to byl britský sochař Martin Creed, držitel Turner Prize, neprestižnější ceny v oboru na světě. V roce 2016 zase architektonická instalace Vnímání architekta Jana Šépky dokázala vyvolat silný celospolečenský ohlas.

Pokud Dům umění v nejbližší době neprojde chystanou rekonstrukcí, Michal Škoda v něm už další výstavy pořádat nechce. „Vnitřní stav budovy je strašná ostuda a já do ní už nechci vozit zahraniční hosty a diváky. Stačí se porozhlédnout jinde po republice, co kde vzniká. Když vidím tu situaci tady, tak je mi z toho smutno,“ konstatoval.

V rozhovoru pro Český rozhlas České Budějovice tak potvrdil, že příští rok už pozici kurátora zastávat nebude. „Já končím. Musí se vypsat výběrové řízení na nového kurátora, který tam začne od příštího roku fungovat,“ uzavřel.

Celý pořad Přímá řeč věnovaný aktuální situaci kolem českobudějovického Domu umění si poslechněte výše.