Do galerie zdarma nebo za dobrovolné vstupné. Muzea lákají nové návštěvníky a zájem roste

Dobrovolné vstupné a takzvané „dny zdarma“ lákají do muzeí a galerií v Česku stále více návštěvníků. Některé instituce je nabízejí celoročně, jiné pouze ve vybraných dnech nebo časech. Chtějí tak své výstavy přiblížit i těm lidem, kteří by za výtvarným uměním nebo exponáty nepřišli. Praha 14:08 12. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nechybí obraz od Josefa Lady | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Představte si, že byste za návštěvu muzea nebo galerie zaplatili až poté, co výstavu uvidíte a podle toho, jak se vám líbila, byste zvolili i částku. Přesně touto cestou se před necelý rokem rozhodla jít Oblastní Galerie v Liberci. Systém dobrovolného vstupného tam platí na stálé expozice, za krátkodobé výstavy návštěvník stále musí zaplatit. Galerii i díky tomu navštívilo zhruba o 15 tisíc návštěvníků více než v roce 2023.

Zpátky na veřejnosti. Muzeum vystavuje díla zabavená mafiánům, k vidění je Dalí i Warhol Číst článek

„Poměrně výrazně nám stoupla návštěvnost. Galerie skutečně není prázdná, pokaždé sem někdo chodí. Je to ale samozřejmě dáno i naším programem, který je výrazně posunutý širším vrstvám návštěvníků, “ tvrdí ředitel liberecké galerie Filip Suchomel.

Dobrovolné vstupné je u tuzemských institucí ojedinělé. Při jeho zavádění musí zvážit mnoho aspektů, přičemž nejdůležitější je otázka, jestli nebude tento model pro ně finančně nevýhodný. Volný vstup před pěti lety zavedli v pražské Galerii Rudolfinum.

Myslím, že v ideálním světě by měl mít každý bezplatný přístup ke kvalitním kulturním zážitkům nebo alespoň za velmi dostupnou cenu. A zvláště pokud se jedná o veřejnou instituci, jako je Galerie Rudolfinum, která dostává finanční podporu od státu, myslím, že existuje silný argument pro to, aby se lidem ‚něco vrátilo‘. Někdo to umění ale musí zaplatit. A my opravdu potřebujeme, aby se podpora Ministerstva kultury, soukromých firem a filantropů zvyšovala v souladu s růstem našich nákladů ,“ říká ředitelka Galerie Rudolfinum Julia Bailey.

Každou první středu v měsíci a také každý den po 17. hodině vstup zdarma - právě tohle nabízí svým návštěvníkům Galerie moderního umění v Hradci Králové. I díky tomuto benefitu zaznamenávají zvýšený zájem o výstavy.

5:26 Na záchranu Jizerskohorského technického muzea se skládají i lidé. Povodně narušily statiku budovy Číst článek

„Jelikož návštěvníci do galerie potřebují pouze jednu vstupenku se kterou mohou navštívit všechny výstavy, tak i ve dnech volného vstupu platí stejná pravidla a návštěvníci tak mohou zavítat do všech pater zcela zdarma, “ doplňuje mluvčí Gabriela Bučková.

V příspěvkové organizaci - v Galerii hlavního města Prahy - dobrovolné vstupné nemají, i když například její šéfkurátorka Helena Musilová Liberecké galerii v tomto fandí.

„Jestli jim to umožňuje zřizovatel, tak je to skvělé a fandím jim, aby to takto vydrželo dál a nebyl to pouze nějaký experiment. Výstavy jsou z hlediska vytvoření vlastně docela drahé a je potřeba je mimo jiné dofinancovat ze vstupného. Na druhou stranu Galerie hlavního města Prahy jako řada jiných institucí nabízí celou řadu typů vstupného. Dostat se do galerie za velmi příznivý peníz určitě existuje, “ uzavírá Musilová.

Ruch Přírodopisného muzea v Londýně je důkazem toho, jak dobrovolné vstupné může přilákat více návštěvníků. Nejen tato instituce ho ve Velké Británii zavedla v roce 2001. Ti kteří za vstupné chtějí zaplatit si část mohou jednoduše vybrat na platebním terminálu u vchodu.