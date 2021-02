Vláda bude dál projednávat pandemický zákon. Podmínkou opozice jsou kompenzace pro lidi

Vláda souhlasila s většinou podmínek, které opozice k pandemickému zákonu měla. Shodly se na tom zástupci opozičních stran i vlády po středečním jednání. Pandemický zákon by měl umožnit zavádět opatření proti šíření koronaviru a zároveň nevyhlašovat nouzový stav. Opozice ale trvá na tom, aby v zákoně byly zahrnuté i kompenzace pro lidi, na které opatření dopadne. Teď tam stále nejsou. Praha 23:04 17. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Starsotů a nezávislých Vít Rakušan | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Neměl jsem pocit – teď je to moje interpretace toho, co se tam dělo –, že by tady snad byla nějaká generální neochota vyhovět těm požadavkům. Minimálně se jimi bude vláda zabývat,“ citoval Radiožurnál slova předsedy STAN Víta Rakušana.

„Na druhou stranu tady bylo celkem jasně řečeno, že právě náhrada škody je prostě pro parlamentní opozici zcela zásadní věcí.“

Podle Babiše musí vláda nejdříve návrh pochopit. „Odkdy to začíná, jaký je ten spouštěcí mechanismus, jak je to konkrétně, jak dlouho to je. My jsme dostali nějaký text a naši experti, naši náměstci, už to řeší na ministerstvu financí,“ uvedl premiér po středečním jednání.

Na kompenzacích trvají všechny opoziční strany, pokud je vláda do zákona zahrne, tak ho podpoří. Jediné SPD odcházelo po jednání nespokojené. Podle šéfa hnutí Tomia Okamury jeho podmínky vláda zatím vůbec neakceptovala a zákon tak nejspíš nepodpoří.

O kompenzacích budou ještě ve čtvrtek ráno jednat někteří členové vlády. Dopoledne pak budou zákon projednávat poslanci ve sněmovně.