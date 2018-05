Výjezdy vlády do krajů vyšly státní kasu zatím na půl milionu. 'Nehýříme nesmyslně,' hájí cesty Babiš

Dva měsíce, sedm krajů. Výjezdy kabinetu v demisi vyšly dosud státní rozpočet na více než půl milionu korun, jak zjistil server iROZHLAS.cz. Jde o investici do budoucna, nebo o kampaň za veřejné peníze? „Jsem šetřivý člověk, to se o mně ví, takže mi věřte, že penězi ze státního nehýříme nesmyslně,“ hájí výjezdy premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Původní zpráva Praha 6:00 4. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda v demisi během výjezdu do Jihomoravského kraje. Na snímku Andrej Babiš s brněnským primátorem Petrem Vokřálem a ministryní financí Alenou Schillerovou | Foto: Anna Vavríková / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Zlínsko, Liberecko nebo Karlovarsko. Dosud jednobarevný kabinet zavítal do sedmi krajů, další tři ho pak čekají během následujícího měsíce. V regionech podle slov Andreje Babiše ministři „sepisují investiční záměr této země“. A účet pro státní kasu? 556 393 korun.

Obvinění Babiše v kauze Čapí hnízdo platí, stíhání Faltýnka státní zástupce zrušil Číst článek

Třeba v Moravskoslezském kraji se platilo hlavně za občerstvení, a to nejen pro členy vlády, ale i ochranku a policisty. „Celkové náklady byly 61 tisíc korun, v této částce je i 7300 korun za nazvučení setkání vlády se starosty v Dolní oblasti Vítkovice,“ popsala mluvčí Nikola Birklenová.

Nejvíc se utrácelo ve Středočeském kraji - cesta vládní delegace vyšla region na více než 140 tisíc korun. Kabinet zde navštívil třeba Kladno, Velkou Bučinu nebo Mělník, kde se setkal s místními starosty. Těm Babiš mimo jiné připomněl, že jeho vláda „našla“ čtyři miliardy korun na opravy silnic druhých a třetích tříd.

Starosty ale, jak už dříve upozornily Hospodářské noviny, zajímaly spíše jejich lokální problémy. To potvrzuje i starostka Martina Karbanová z Mělnického Vtelna, spolu s dalšími starosty vládě předali petici proti stavbě spalovny poblíž Mělníka.

„Už tak nás tíží kamionová doprava a takhle by ještě stoupla, protože odpad by se vozil přes naše obce. Že bych ale měla odezvu, že by se začalo něco dít, to nemám,“ hodnotí s měsíčním odstupem vládní návštěvu starostka.

„Všechny poznatky dáváme dohromady, až s výjezdy skončíme, vytvoříme ucelený materiál a začneme řešit, které projekty dávají smysl a jak budou financované. Bude to investiční plán na dalších 10 let. Pořád slýchám, že jen děláme kampaň, ale to je nesmysl. Vláda musí znát potřeby v regionech a musí jim pomoc s investicemi. “ Andrej Babiš

Možnost starostů mluvit během výjezdů s členy vlády napřímo přitom vyzdvihuje vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). „Starostové i těch nejmenších obcí mají možnost asi poprvé v životě seznámit přímo vládu s jejich problémy a náměty,“ napsal v SMS serveru iROZHLAS.cz.

Karbanová byla podle svých slov ze setkání s premiérem a ministry ale spíše „otrávená“. „Od ministrů jsem si vyslechla, že peníze jsou na všechno. Akorát mi to vyznělo tak, že obce je neumí čerpat. Ono ale není vůbec jednoduché dotace čerpat, protože papírově jsou strašně složité, navíc pro tak malé obce, jako jsme my,“ doplnila.

Náklady pro kraje

Krajské pokladny tak dosud vyšly vládní výjezdy celkově na téměř 370 tisíc korun. Tento týden pak vláda v demisi navštívila Jihomoravský kraj, finální náklady ale nejsou zatím známy. V následujícím přehledu tak region chybí.

Náklady krajů na výjezdní zasedání vlády:

O náklady se hejtmanství dělí s Úřadem vlády, ten zatím zaplatil podle mluvčí Barbory Peterové za cesty zhruba poloviční částku než kraje, tedy bezmála 200 tisíc korun. Peterová uvedla, že jedna návštěva vyjde zhruba na 32 tisíc korun. Přesná čísla však podle svých slov nemá zatím k dispozici.

„Suverénně nejlevněji ale vyšla návštěva Karlovarského kraje, který nestál Úřad vlády navíc ani korunu. Třeba návštěva Středočeského kraje vyšla na 10 tisíc korun,“ uvedla alespoň.

Mluvčí Peterová ale současně upozornila, že výdaje jednotlivých krajů nelze mezi sebou porovnávat. „Každý region je specifický absolvovaným programem. Výjezdy nejsou tvořeny takzvaně přes kopírák, a proto sumy nelze jednoduše porovnat mezi sebou,“ doplnila.

Kampaň ze státní kasy?

Zatímco prezident Miloš Zeman navštěvuje kraje pravidelně, v případě vlády je to podle politologa Josefa Mlejnka mladšího z Univerzity Karlovy spíše rarita. V minulosti byly výjezdní zasedání kabinetu podle něho ojedinělé. Cesty do regionů tak považuje za záležitost „reklamy, PR a marketingu“.

„Ostatně, mají nějaký program, čili je zřejmé, že místní problémy, o kterých premiér nebo ministři na daném místě hovoří, jsou známy předem. Nicméně u voličů tak vzniká dojem, že vláda problémy sama na místě odhalí a vyřeší,“ popsal Mlejnek.

Voličům se navíc podle politologa líbí i představa, že se o místní problémy zajímá „někdo z Prahy“. „Proto pořádá 'spanilé jízdy' po regionech prezident Zeman a vláda ho nyní napodobuje,“ doplnil.

Vláda v demisi do regionů jezdí autobusem zapůjčeným od ministerstva vnitra nebo vlakem | Foto: DAN MATERNA / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Že by šlo o vládní kampaň za veřejné peníze, ale šéf kabinetu Andrej Babiš odmítá. „Jsou to určitě dobře investované peníze a i na výjezdech se chováme finančně zodpovědně. Nejčastěji jedeme na místa vlakem nebo autobusem. Jsem šetřivý člověk, to se o mně ví, takže mi věřte, že penězi ze státního nehýříme nesmyslně,“ uvedl serveru iROZHLAS.CZ.

Vládní výjezdy se podle Babiše měly zavést už dříve. „Zjistit, co lidé, starostové a hejtmani v regionech skutečně potřebují, to je pro vládu základ, aby mohla dobře investovat,“ doplnil.

Vládní výjezdy současně doprovází přísliby kabinetu ohledně budoucích investic. Třeba během cesty po Libereckém kraji Babiš slíbil v Semilech novou mateřskou školu, v průběhu návštěvy Zlínska zase Kroměřížské nemocnici novou magnetickou rezonanci.

Server iROZHLAS.cz všechny vládní sliby dohledal a spočítal – ke konci dubna to byl balík v objemu necelých 80 miliard korun. Částka během dvou týdnů ale narostla o další miliardy. Po vítězství brněnské Komety v hokejové extralize Babiš připomněl svůj slib týkající se stavby nové haly. V Ostravě zase vláda v demisi minulý týden slíbila 1,7 miliardy na stavbu nové knihovny, sportovní haly a galerie.

Podle politologa Mlejnka jde však o „naprosto nesystémový přístup“. „Ad hoc se slibuje řešení problému nalezením nějaké rezervy ve státním rozpočtu. Tímto stylem se dá vládnout v okresním městě, nikoliv řídit stát,“ doplnil.