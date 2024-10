Vrbětice jsou historický zlom pro bezpečnost Česka. Ukázaly, že jsme měli pravdu, říká šéf BIS Koudelka

Když mu jeho podřízení oznamovali, co ohledně výbuchů muničních skladů ve Vrběticích zjistili, řekl jim, že „trefili velkou věc“. Šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka se nyní k událostem vrací v exkluzivním rozhovoru pro podcastovou sérii Akce: Výbuch, která události detailně zmapovala. Kauza Vrbětice podle něj znamenala historický zlom pro bezpečnost České republiky. První muniční sklad vybuchl přesně před deseti lety. Praha 6:20 16. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Proletělo mi hlavou, že to, co tady Rusové udělali, nesmí zůstat bez odpovědi,“ říká šéf BIS Koudelka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kdy jste se jako šéf kontrarozvědky dozvěděl, že za výbuchy (16. října a 3. prosince 2014), při nichž zemřeli dva lidé a došlo ke stamilionovým škodám, stojí Rusové? Pamatujete si to?

Je to už tedy docela dávno, takže si nepamatuji přesnou chvíli, ale vím, jak to probíhalo. Přišli za mnou kolegové z pracoviště, které se tím zabývalo, a řekli: „Máme zjištění, které vypadá velmi neuvěřitelně, ale pakliže je to pravda, tak je to věc naprosto zásadní.“

Říkal jsem dobře, už jsem tady zažil leccos, tak to chci vidět doložené. Takže mi přinesli fotografie, všechnu dokumentaci, a když se fotografie všechny položily vedle sebe, tak jsem řekl, tak to je pravda, to jsme trefili na velkou věc.

A to byla náhoda?

Nebudu přesně říkat, jak to bylo, ale byl to skutečně výsledek velmi úzké spolupráce mezi námi a NCOZ (Národní centrálou proti organizovanému zločinu – pozn. red.).

Dva nevinní lidé

Co vám z tu chvíli proletělo hlavou? Že je to věc, která může mít zajímavé důsledky?

Upřímně řečeno jsem nevěřil, že dopad bude takový, jaký byl. Ale v každém případě mi „



Když jste na kauze začali dělat, tak bylo pro vás důležité mít politickou podporu nebo politické krytí?

Ne, protože když jsme na případu začali dělat, tak o tom nikdo nevěděl. BIS informuje oprávněné adresáty ve chvíli, kdy je to třeba. Když ten případ probíhal, když jsme prováděli naše šetření, tak jsme to dělali jenom my společně s policií. Konzultovali jsme informace.

Byly chvíle, kdy jsme pracovali sami. Byly chvíle, kdy jsme informace sdíleli. Ale informovali jsme oprávněné adresáty ve chvíli, kdy byl případ uzavřený. A to na jediném místě, které je k tomu určené, a to je výbor pro zpravodajskou činnost. To znamená, když jsme případ měli uzavřený, tak jsem požádal předsedu vlády, aby svolal výbor a tam jsme informovali o případu.



Říkal jste, s kým jste spolupracovali. Hrálo tam tedy nějakou roli také Vojenské zpravodajství (rozvědná i kontrarozvědná služba spadající pod ministerstvo obrany a armádu)?

Ne.

Když to byly armádní sklady...?

To sice armádní sklady byly, ale v tu chvíli nebylo třeba, aby v tom Vojenské zpravodajství bylo zapojené. Samozřejmě potom, když případ dosáhl fáze, kdy jsme informovali výbor pro zpravodajskou činnost, tak jsme informovali další služby a spolupracovali jsme potom dál a sdíleli jsme informace. Ale v průběhu vyšetřování to bylo jenom věcí nás a policie.

Jednotka 29155

Už v roce 2018 se vědělo, že dva Rusové byli viněni britskými vyšetřovateli z otravy dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v anglickém Salisbury. Kdy jste se dozvěděli, že Rusové byli v Praze, a napadlo vás, že mohli stát za těmi výbuchy?

My jsme věděli v průběhu doby, že se pohybovali v Praze nebo že přijeli do České republiky. Tady je důležité říct, že přijeli do České republiky na krycí doklady. A to je možná pro posluchače dobré vysvětlit: krycí doklad není falešný doklad. To je pravý doklad, vystavený Ruskou federací, který má všechny markanty, jaké má pravý doklad mít. Akorát je na jiné jméno.

A na tyhle doklady přijeli do České republiky. Takže když jsme případ šetřili, docházeli jsme k tomu, že se tady pohybovali, ale to už bylo několik let poté.

Kolik Rusů se podle vás na akci podílelo? Platí, že hlavními strůjci byli Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin pod vedením Andreje Averjanova?

Hlavními strůjci byli Čepiga a Miškin. Kolik Rusů se na tom podílelo a kolik Rusů se pohybovalo v okolí, to víme, ale říkat to nebudu.



Jaká je verze tajné služby, jak se Rusové do skladu dostali? Jestli je nějaká.

Samozřejmě máme nějakou představu, jak se tam dostali, ale to si taky nechám pro sebe.



Zásilka munice a zbraní měla patřit bulharskému obchodníkovi Emilianu Gebrevovi. Víte s jistotou, kam zbraně mířily?

Pravděpodobně měly jít na Ukrajinu, nebo do Sýrie, pokud si dobře vzpomínám.



A máte nějaké vysvětlení, proč to vybouchlo v Česku? A dokonce dvakrát?

Můj osobní názor je, že to byl omyl, že to mělo vybouchnout až v Bulharsku nebo někde po cestě.



Agenti ruské tajné služby GRU Anatolij Čepiga (vlevo) a Alexander Miškin. Podle britské policie otrávili v roce 2018 v Salisbury přeběhnuvšího špiona Sergeje Skripala a jeho dceru. Podle české policie měli hlavní podíl na výbuších dvou muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. | Zdroj: Policie České republiky

Ale byl to ruský úmysl, že to někde vybuchne, třeba při přepravě?

Zcela jednoznačně. A ještě doplním, že Rusové cílili nejen na zásilky munice, ale i na samotného Emiliana Gebreva, to je důležité říct. Důstojníci stejné jednotky GRU 29155 se ho pokusili otrávit novičokem v Bulharsku. Na tohoto obchodníka a na jeho byznys jednotka cílila opakovaně.

Jaké podle vás měla akce důsledky třeba na práci zmíněné jednotky 29155? Měli to od té doby složitější?

To musíme rozdělit. V době, kdy se to stalo, tak pokud víme, tak oba dva hlavní aktéři Čepiga a Miškin dostali vysoké ruské vyznamenání. Takže v tu dobu nebo po té akci byli jistě odměněni. Samozřejmě, jak šel čas a jak jsme my a další služby v Evropě začali odhalovat aktivity, tak asi to tu službu nebo jednotku nějakým způsobem omezilo. Zcela jistě tihle lidé jsou omezení.



Dalo by se říct, že nejnovější odhalení naznačují, že by tahle jednotka mohla stát i za takzvaným havanským syndromem, tedy nevyjasněnými zdravotními problémy amerických diplomatů?

To vůbec nedokážu říct.

‚Po tom jsme volali třicet let‘

Co pro vás osobně a pro práci BIS znamenala kauza Vrbětice? Co se změnilo?

Vrbětická kauza je z mého pohledu naprosto historický zlom pro bezpečnost České republiky. Tím, že jsme prokázali, že za útokem je ruská zpravodajská služba, jsme jednak potvrdili to, o čem jsme mluvili mnoho let předtím, že Rusové jsou veliké bezpečnostní riziko pro Českou republiku.

Vzpomeňte si, že mnoho let předtím jsme opakovali na různých místech, jak Rusové představují hrozbu, jak mohou z ambasády odposlouchávat naši komunikaci, jak tady působí. A také si vzpomeňte, čemu jsme byli vystaveni. Někteří nás nazývali rusofoby, obviňovali nás ze špionománie a já nevím, z čeho ještě.

Vrbětice jasně ukázaly, že jsme měli pravdu. Byl to historický zlom, protože následné rozhodnutí vlády České republiky vyhostit veliké množství ruských diplomatů a mezi nimi veliké množství zpravodajců, které potom bylo doprovázeno rozhodnutím následné Fialovy vlády o uzavření dvou konzulátů v Karlových Varech a v Brně, a ještě potom přišlo vyhoštění jednoho ruského diplomata z Prahy po začátku války na Ukrajině, to jsou momenty, které z hlediska ruské špionáže naprosto zásadně změnily bezpečnostní situaci.

Protože v tuhle chvíli se počty ruských diplomatů a pracovníků ruského zastupitelského úřadu v Praze srovnaly na počty našich diplomatů a našich pracovníků v Moskvě. To paritní zastoupení je to, po čem jsme volali třicet let. Díky Vrběticím se to stalo.

Takže teď ten počet je sedm diplomatů na obou dvou stranách a tuším 22 nebo 25 pracovníků administrativně-technického personálu. A to zásadním způsobem ovlivňuje ruské zpravodajské působení u nás pod takzvaným tradičním krytím. To znamená ze základny, kterou je ambasáda.

Takže jedním z důsledků je, že se snížila pravděpodobnost, že by se něco takového mohlo stát u nás znovu?

Jedním z důsledků je, že se ruské zpravodajské aktivity vedené pod takzvaným tradičním krytím výrazně, ale výrazně na našem území snížily.



Když jsme tady ve vaší kanceláři dělali minule rozhovor, tak jsme se bavili o tom, jestli vůbec probíhá nějaká komunikace v rámci tajných služeb na nějaké bazální úrovni mezi českou stranou a Ruskou federací. Změnilo se od té doby něco?

Od války není komunikace žádná.

A platí to i pro další státy řekněme takzvaného Západu?

To nemůžu říct.

Protože je zajímavé, že západní tajné služby informovaly ruskou stranu o hrozícím nebezpečí teroristického útoku. Takže zřejmě nějaká komunikace probíhá.

Tohle je naprosto v pořádku, že to udělaly. My, kdybychom takovou informaci měli, tak budeme samozřejmě taky informovat ruskou stranu. Protože to se týká terorismu, a když jde o životy lidí, tak tam padají všechny hranice.

Kde je teď Čepiga a Miškin?

To vůbec nevím. Předpokládám, že v Rusku, ale vůbec nevím.



Když bychom se ještě vrátili k tomu, co následovalo. Na Hrad jste v roce 2021 poslali tajnou zprávu k Vrběticím. Věříte, že ke skartaci došlo omylem?

Tohle já nemůžu komentovat.