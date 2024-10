Zeman trvá na svých verzích o Vrběticích. ‚Nejsou důkazy, že to byli ruští agenti, BIS je neschopná,‘ tvrdí

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu letos v dubnu odložili případ výbuchu muničních skladů v areálu ve Vrběticích, při kterém v roce 2014 zemřeli dva lidé.

Policisté přitom považují za prokázané, že výbuchy uskutečnili příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU. Agenti chtěli podle policie zabránit dodání munice do oblastí, kde provádělo Rusko vojenské operace.

„Otázka zní, zda to skutečně udělali,“ zpochybňuje policejní verzi bývalý prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Radiožurnál. V minulosti opakovaně tvrdil, že existují tři vyšetřovací verze.

Zeman poskytl o vrbětické kauze exkluzivní rozhovor pro podcastovou sérii „Akce: Výbuch“, která zmapovala detaily největší špionážní operace ruské tajné služby v Česku. Praha 5:00 8. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pro mě z toho poučení plyne, a sice, že naše Bezpečnostní a informační služba je neschopná,“ říká Miloš Zeman o ukončeném vyšetřování výbuchů ve Vrběticích | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Protože se podezřelí pohybují v Rusku, které odmítlo s českou policií spolupracovat, tak nemohli kriminalisté zahájit jejich trestní stíhání. Případ tedy odložili. Co říkáte na tenhle tenhleten výsledek?

No, já bych se vrátil k té hypotéze, která tvrdí, že výbuch ve Vrběticích způsobili dva ruští agenti. Předesílám, že bych byl poslední, kdo by nevěřil, že by to ruští agenti mohli udělat, ale tak otázka nezní. Otázka zní, zda to skutečně udělali. A tady, protože jsem příjemcem tajných zpráv BIS (Bezpečnostní informační služba je česká kontrarozvědka - pozn. red.), tedy byl jsem jako prezident, jsem veřejně ve svém televizním vystoupení citoval jednu větu ze zprávy BIS k vrbětické kauze.

Ta věta, pane redaktore, zní: neexistují žádná svědectví ani důkazy, že by se, rozumějí tito dva ruští agenti, pohybovali na území vrbětického areálu, konec citace. Myslím si, že i vás, pokud teď tuto citaci slyšíte, to musí trochu zarazit, protože když sama BIS říká, že neví o tom, že by tam ti agenti byli, tak nemůže tak suverénně tvrdit, že ti agenti způsobili ten výbuch. (Národní centrála proti organizovanému zločinu má ale řadu indicií, které dokazují, že agenti ruské vojenské rozvědky byli jednoznačně zapojení do vrbětického případu, viz třetí díl podcastové série Akce: Výbuch: Turisti ze Salisbury. Agenti působili v Česku pod krycí identitou v době výbuchu prvního skladu, v den exploze odlétli zpět do Moskvy, jejich velitel byl ve spojení s pracovníkem firmy Imex Group, která měla pronajaté oba vybuchlé sklady, oba ruští agenti plánovali pod falešnou identitou návštěvu skladů - poz. red.)

To je první důvod mých pochybností a druhý a poslední důvod, vy přece víte, že ty výbuchy byly dva, podle zprávy BIS tito agenti krátce po prvním výbuchu opustili území Československa. (České republiky. Československo zaniklo 31. 12. 1992 - pozn. red.)

A nevím, jestli za týden nebo za čtrnáct dní (první sklad vybouchl 16. října 2014, druhý o měsíc a půl později 3. prosince - pozn. red.) byl další výbuch, to znamená, že když tito agenti už tam nebyli, tak pokud nebudete předpokládat jako u pum za druhé světové války, že mají časovač, tak musíte předpokládat další dva, pokud možno opět ruské agenty, kteří se tam vrátili, znovu neviditelně pronikli do vrbětického areálu a tak dál. (Podle policie umístili agenti nástražné zařízení do druhého skladu při své návštěvě v říjnu, viz druhý díl podcastové série Akce: Výbuch: Zkažené zrnko rýže - pozn. red.).

Uvedl jsem dva naprosto jasné důkazy, proč mám své pochybnosti, ale závěrem znovu opakuji, já si vůbec neidealizuji ruskou tajnou službu. Jsem přesvědčen, že tohle klidně mohla udělat. Já pouze... Viděl jste někdy Dvanáct rozhněvaných mužů s Henry Fondou? Tak hlavní hrdina vždycky říká: „Mám své pochybnosti.“ A já prostě mám své pochybnosti a ještě jako prezident jsem to veřejně v televizi řekl.

Ty pochybnosti tedy máte i o tři roky později?

No, samozřejmě, že ano, protože žádná z nich nebyla vyvrácena.

Pokud jde o tu první pochybnost, tak sama policie připouští a informovala o tom, že nemá stále důkazy o tom, že by ti agenti GRU Anatolij Čepiga a Alexander Miškin byli v areálu ve Vrběticích. Na druhé straně Jiří Mazánek, ředitel Národní centrály boje proti organizovanému zločinu (NCOZ), řekl, že vyšetřování prokázalo, že ruská vojenská rozvědka měla prostředky k tomu, aby ty výbuchy způsobila, že do Česka kvůli tomu přijeli lidé, kteří hned poté odcestovali. Podle zjištění policie měla rozvědka detailní informace o uskladněném zboží, o jeho pohybu, o konečném uživateli. Ti agenti, kteří do Česka přijeli, byli příslušníci jednotky určené právě k provádění takovýchto diverzních akcí v zahraničí. Mluvčí státního zastupitelství dodává, že sklady ve Vrběticích zamýšleli navštívit lidé, kteří se prezentovali jako zástupci obchodního partnera, předložili kopie falešných pasů. Není tohle dostatečný řetězec na sebe navazujících a propojených důkazů, který může vést opravdu k tomu závěru bez velkých pochybností?

Pane redaktore, kdybyste tohle předložil jako řetězec nepřímých důkazů před soudem, tak vás s tím každý soudce vyhodí, to přece nemyslíte vážně. Já samozřejmě chápu, že Národní centrála proti organizovanému zločinu, nebo jak se to jmenuje, se drží původní verze, protože ono je velmi obtížné, abyste změnil názor. Ale jak víte, Winston Churchill říkal, že jen idiot nemění svoje názory.

Takže kdyby tato centrála řekla, nevíme, jestli tam byli, nemáme žádný důkaz toho, že tam byli, ale máme jenom důkazy, že uvažovali o tom, že tam půjdou, nicméně samo uvažováni nestačí k vykonání trestného činu, tak přemýšlejme buď o tom, jestli jsme se nezmýlili, když říkáme, nemáme žádné důkazy. A vy sám připouštíte, že policie znovu opakuje, že žádné důkazy nemá...

Že byli na místě. Na druhé straně, že byli v České republice, na to důkazy jsou.

Ano, pokud nepředpokládáte, že někdo ze vzducholodě nad vrbětickým areálem způsobil tento výbuch, a pokud souhlasíte se mnou, že tam zřejmě museli být, aby tento výbuch způsobili, no tak v takovém případě, když nemáme důkaz, že tam byli, a říká to sama BIS, tak pátrajme po dalších důkazech.

Já jsem ochoten přijmout a to vám opakuji potřetí, že to možná způsobili. Mě pouze zaráží jakási laxní nepoctivost. Nepřemýšlet i o dalších verzích. Vy víte, že jednou z těchto verzí bylo špatné uskladnění té munice, jo, a špatné zacházení s ní. To byla dokonce jeden čas i oficiální verze, než byla nahrazena touto verzí o GRU. (Varianta o neodborné manipulaci s municí byla vyloučena v prosinci 2014 po druhém výbuchu, když bylo jasné, že k výbuchům došlo úmyslně. V roce 2021, když policie označila za viníky explozí ruské agenty, již policie pracovala jen s verzí o zapojení ruské vojenské rozvědky GRU - pozn. red.) Tehdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešová mně dokonce říkala: „Miloši, co bys říkal tomu, kdyby ten výbuch měl zakrýt manko?“

‚Bouře ve sklenici vody‘

O tom jste tehdy mluvil i na Frekvenci 1.

No, samozřejmě že ano, protože ta společnost Imex, já ji nechci nijak jaksi škodit, ale byla minimálně poněkud podezřelá. Dosud nebyla zdokumentována příčina návštěvy, tuším, že se jmenoval (Petr) Bernatík (majitel firmy Imex Group - pozn. red.). Vy to asi sledujete víc než já. Takže víte, jak se ten šéf Imexu jmenoval, který navštívil těsně před výbuchem vrbětický areál. To by mimochodem, ale nechci být příliš podpůrce spekulativních teorií, to by nahrávalo přesně té hypotéze o manku, které se někdo snažil zakrýt.

Chápu dobře, že jediné, co by vás přesvědčilo o tom, že za tím výbuchem stála ruská rozvědka, tak to by byl důkaz, že ti agenti opravdu byli přímo ve Vrběticích?

No, v zásadě ano, protože těžko můžete tvrdit, že někdo něco spáchal, když nemáte žádný důkaz, že na tom místě činu byl. Dokonce ani Jack Rozparovač, který je záhadná postava londýnského podsvětí, nebyl nikdy spatřen, a proto se dosud neví, kdo skutečně Jack Rozparovač byl.

Už déle než tři roky opakujete to, co říkáte teď i v tomto rozhovoru, že tedy máte pochybnosti o té verzi, ke které dospěla policie. Bezpečnostní expert Jan Paďourek, ale také někteří politici, třeba předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček z ODS, ministr zahraničí, bývalý pirát Jan Lipavský nebo i současný prezident Petr Pavel říkají, že tahle vaše tehdejší vyjádření poškozovala pozici Česka. Uvažoval jste o tom někdy v téhle té souvislosti?

No, já pohrdám lidmi, kteří tvrdí, že pravda může poškozovat pozici mé země. A takoví lidé jsou opravdu, pane redaktore, hodni pohrdání. Pravda zní a to je přesně ten citát ze zdroje, kde mě nemůžete podezřívat, že by to byl zdroj mně nakloněný, mně sympatický, ba právě naopak ze zdroje, který se jmenuje Bezpečnostní informační služba.

Ano, byla to tajná zpráva určená mimo jiné prezidentovi republiky, ale vzhledem k tomu, že tato zpráva díky například časopisu Respekt, který mimochodem tento citát uveřejnil rovněž, se stala věcí veřejnou, tak jsem měl právo ji citovat. A znovu opakuji, ten, kdo říká, že pravda poškodí Českou republiku, je člověk, který by neměl zastávat významné politické ani jakékoliv jiné pozice. (Že Miloš Zeman poškozuje zájmy České republiky, uvedla v roce 2021 polovina Čechů dotázaných v průzkumu agentury Data Collect - pozn. red.)

Vzpomenete si na ten den na jaře roku 2021, když vám tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) a tehdejší ministr vnitra Jan Hamáček (SOCDEM) přišli říci o tom podezření, že za výbuchy ve Vrběticích...

Ano, říkali mi, že jsem dostal tu zprávu BIS. A já jsem ji dostal asi o den později, jo, takže byl jsem informován teprve jimi, nu, a reagoval jsem tak, že si tu zprávu nejdříve musím prostudovat a podle toho se vyjádřit. A jak vidíte, prostudoval jsem si ji, přečetl jsem si i onu inkriminovanou větu, nu a citoval jsem ji ve svém televizním projevu.

Když mluvíme o tajných zprávách BIS, v souvislosti s těmi výbuchy ve Vrběticích se řešila také skartace tajného dokumentu, který Kancelář prezidenta dostala od BIS, kde se psalo, proč policie podezřívá z výbuchů právě ruské agenty GRU. Ten dokument byl skartovaný dříve, než podle pravidel měl. Řešil jste to vy osobně s kolegy v kanceláři prezidenta?

Mám dokonce dojem, že tato věc už byla dávno odložena, ale neočekávejte ode mně, že prezident se bude zabývat archivem nebo skartačními předpisy...

Pardon, že do toho skáču. Tomu já samozřejmě rozumím...

To je věc kancléře.

Na druhé straně, když se objeví podezření, když se to začne vyšetřovat, není to záležitost, která v tu chvíli by pana prezidenta měla zajímat?

Dobře, položme si otázku, pokud některý dokument, například právě tato zpráva, byl skartován předčasně, bylo možné vznést podezření, pane redaktore, že je skartován předčasně proto, aby se tato zpráva utajila? Vezměte v úvahu, že ta zpráva kolovala v mnoha exemplářích, že byla známá a je ve veřejných zdrojích, citoval jsem vám týdeník Respekt.

To znamená, že její skartace, byť úmyslná, nemohla nic na věci změnit. Jestliže to byla nějaká, jak se teď říká administrativní chyba pracovnice, která spolu s dalšími materiály určenými ke skartaci odvezla o týden nebo o dva týdny dříve tuto zprávu ke skartaci, tak je naprosto jasné, že se tím nic, opakuji, nic nestalo. Je to bouře ve sklenici vody.

Tam nebylo podezření, že by se zveřejnila utajovaná zpráva, ale existovalo tam podezření, že tu zprávu si přečetli lidé, kteří k ní neměli mít přístup (například kancléř Vratislav Mynář či Zemanův poradce Martin Nejedlý). Národní centrála proti organizovanému zločinu chtěla ten dokument zkoumat, jestli tam nenajde nějaké otisky prstů. Můžete vyloučit, že by to souviselo s něčím takovým?

Já si myslím, že při vší úctě k BIS, její zprávy nejsou zdaleka tak vzrušující, aby úředníci mé kanceláře toužili po jejich přečtení. Helmut Kohl, to byl bývalý kancléř Spolkové republiky Německo, byl pověstný tím, že zprávy Bundesnachrichtendienst (německá rozvědná služba - pozn. red.) házel nečtené do koše. A upřímně řečeno, já jsem někdy, když jsem četl zprávy BIS, měl také pokušení hodit je do koše.

‚Zlo pochází z Brna‘

Ještě jedna věc, která souvisí s kauzou Vrbětice. Mám tím na mysli případ plánované cesty tehdejšího ministra vnitra Jana Hamáčka do Moskvy. Zpravodajský server Seznam Zprávy v květnu roku 2021 uvedl, že tehdejší ministr a šéf ČSSD Jan Hamáček na interní schůzce hovořil o úmyslu vyměnit mezinárodní skandál v souvislosti s těmi explozemi ve Vrběticích za dodávky ruské vakcíny proti Covidu 19. Bývalý ministr to tvrzení odmítal, požadoval od Seznam Zprávy 10 000 000 korun. Řešily to soudy, kde Jan Hamáček neuspěl. Potom se tou cestou zabývala policie, ta nakonec vyšetřování odložila. Vy jste tehdy byl prezidentem, měl jste nějaké informace, ať už od Jana Hamáčka nebo od někoho jiného, jestli se ta cesta chystala, jestli opravdu mělo být ve hře, že by se tím získaly vakcíny.

Dobře, předesílám, že Seznam Zprávy pokládám za krajně nedůvěryhodný informační zdroj. S Janem Hamáčkem jsem o tom nikdy nemluvil a on mě ani jako prezidenta o této údajné plánované cestě neinformoval. Beru na vědomí, že to on sám popírá a jak ho znám, tak bych věřil daleko více jemu než podle mého názoru méně důvěryhodnému zdroj, který se jmenuje Seznam Zprávy. Ale já vás nechci školit v profesních pravidlech, ale vy přece, pane redaktore, víte, že na tohle byste se měl nejlépe jako profesionál zeptat Jana Hamáčka, ne mě.

To my samozřejmě chceme, chtěli jsme. Jan Hamáček rozhovor na toto téma odmítl. Ptám se proto, že vy jste tehdy byl prezidentem republiky. Předpokládám, že takovéto cesty navíc v době pandemie, navíc, pokud by ve hře byly vakcíny, tak jako prezident republiky byste o tom mohl mít informace.

Pokud se domníváte, že prezident republiky schvaluje zahraniční cesty, ať už členů vlády nebo kohokoliv jiného, jste na hlubokém omylu.

Nedomnívám se, že by schvaloval. Na druhé straně zásadní cesty, předpokládám, že prezident s ústavními činiteli konzultuje a koordinuje...

A dokonce koordinuje? Panebože, to bych nedělal nic jiného. Já jsem vám před dvěma a půl minutami odpověděl, že Jan Hamáček mě o své údajné cestě, kterou nyní popírá, do Moskvy, neinformoval. Pokud neexistovala, tak ani nebyl důvod, aby ji potvrzoval. A znovu opakuji, že je třeba mluvit s ním a nikoliv se mnou.

Z vašeho pohledu, plyne z kauzy Vrbětice a z toho, co s tím souvisí, nějaké poučení? Měli by si z toho politici, bezpečnostní složky, někdo jiný něco vzít?

No, pro mě z toho poučení plyne, a sice, že naše Bezpečnostní a informační služba je neschopná, protože nedokázala jasně a věrohodně odhalit příčiny vrbětického výbuchu. Mimochodem, a to je závěrem, protože jste chtěl deset minut a už jste tady víc než čtvrt hodiny, tak závěrem vám přidám ještě jednu příhodu.

Bezpečnostní a informační služba mě svého času informovala, že u nás se látka zvaná Novičok nevyrábí, ale protože BIS příliš nevěřím, obrátil jsem se tehdy se stejným dotazem na Vojenské zpravodajství. Vojenské zpravodajství mně odpovědělo, že Novičok se u nás vyrábí a sice ve Vojenském technickém ústavu v Brně. Jak vidíte, všechno zlo v České republice pochází z Brna.

(Zeman neuvádí v této pasáži správná fakta hned třikrát. Vojenské zpravodajství podle zjištění Radiožurnálu nic takového Zemanovi nesdělilo. „Zjištění Vojenského zpravodajství (VZ) není možné blíže komentovat, jelikož byla zpracována v utajovaném režimu. Lze je však zobecnit do závěru, ze VZ neidentifikovalo aktivity, které lze považovat za výrobu či skladování látek skupiny Novičok,“ řekl Jan Pejšek, mluvčí Vojenského zpravodajství. Navíc Vojenský technický ústav sídlí v Praze, nikoli v Brně, kde nemá ani pobočku. V Brně sídlí Vojenský výzkumný ústav, ale ani ten Novičok nevyrábí, pouze tyto látky zkoumá. „Jak už řeklo ministerstvo obrany v roce 2018, v minulosti se látka v Česku syntetizovala v projektu Vojenského výzkumného ústavu pro účely protichemické obrany, a to v mikroskopickém množství. Její obsah byl vždy testován ve shodě s předpisy a závazky ČR a vždy po provedení testů byla látka okamžitě zlikvidována. Pravděpodobnost úniku v té době je proto rovna nule,“ řekl David Polák, mluvčí ministerstva obrany, pod které Vojenský výzkumný ústav spadá - pozn. red.)

Celý rozhovor si můžete poslechnout v přiloženém audiu nahoře v článku.