Výběr z médií: firma dostala zakázku, přestože pobírá dávky z Antiviru, oprava starých obrněnců i závěti

K ranní kávě si v pondělí můžete přečíst, že ostravská firma Baterie Centrum získala dvaceti milionovou státní zakázku na respirátory, zároveň ale pobírá příspěvky v rámci programu Antivirus. Píše to týdeník Euro. Armáda podle deníku E15 opraví staré obrněné transportéry BVP-2. V provozu mají zůstat ještě nejméně dva roky. Náhradní díly vyjdou na desítky milionů korun. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:58 9. listopadu 2020

Hrot

Česko komplikuje studium cizincům, kteří chtějí studovat na vysokých školách. Píše o tom týdeník Hrot. Čeští úředníci jim nemusí uznat doklad o složené maturitě v jejich zemi. Zájemci o studium tak musejí udělat náhradní maturitu. A i když můžou skládat zkoušku v rodném jazyce, často bývá velmi těžké sehnat překladatele.

E15

Armáda opraví staré obrněné transportéry BVP-2, píše deník E15. V provozu mají zůstat ještě nejméně dva roky. Nákup nových vozidel odložilo ministerstvo obrany kvůli šíření koronaviru na příští rok. Náhradní díly na zastaralá obrněná vozidla vyjdou na desítky milionů korun.

Mf Dnes

Nová aplikace pomůže doktorům při léčbě na dálku, dočtete se v Mf Dnes. Elektronická telefonistka - jak se aplikace jmenuje - by měla přetíženým ordinacím pomoct ve chvíli, kdy nezvládají vyřizovat najednou víc hovorů. Umožní třídit požadavky pacientů podle naléhavosti. Zkušební verze má být spuštěná zhruba za dva týdny.

Euro

Ostravská firma Baterie Centrum získala dvaceti milionovou státní zakázku na respirátory, zároveň ale pobírá příspěvky v rámci programu Antivirus. Jak informuje týdeník Euro, firma je registrovaná na ostravském úřadu práce. Jakou částku společnost z dotačního programu vyčerpala, zatím není jasné.

Regionální Deník

Energetické štítky na spotřebičích se změní, připomíná regionální Deník. Místo současného písmena A a znamének plus bude od března příštího roku stupnice energetické úspornosti označována písmeny A až G. Nejúspornější spotřebiče budou nově označovány písmeny B, C a D. Písmeno A se zatím na zboží objevovat nebude. Výrobci ho použijí až v příštích letech a to na označování superúsporných výrobků. Někteří výrobci začali už teď značit spotřebiče oběma způsoby.

Hospodářské noviny

Rychlotesty na koronavirus si lidé můžou koupit v lékárně i přesto, že by zatím měly být jen pro odborníky, upozorňují Hospodářské noviny. Jestli jde o pochybení, nejsou úřady schopné říct a rozhodnutí přehazují jeden na druhý.

Lidové noviny

Češi stále víc žádají notáře o zaevidování svých závětí, píšou to Lidové noviny. Poslední vůli si letos notářem nechalo sepsat 17 835 lidí. To je o 300 lidí víc než loni za stejné období. Díky evidenci poslední vůle notářem nemůže závěť nikdo z pozůstalých zatajit. Notáři očekávají, že do konce letošního roku lidem sepíší celkem 24 tisíc posledních vůlí. Za tuto službu si obvykle účtují zhruba 1500 korun. Navíc lidem poradí, jak závěť sepsat a na co nezapomenout.