Výběr z médií: továrna na baterie do elektromobilů, staré garáže jako investice i čekání na operace

V českém tisku se v úterý dočtete, že v Česku by se mohly začít vyrábět baterie do elektrických automobilů. O stavbě továrny na jejich produkci v současné době jedná vláda společně s automobilkami Volkswagen a Škoda Auto, píše Deník N. Ze starých garáží se podle deníku E15 stávají investiční nemovitosti. Představují možnost, jak uložit volné peníze a získat drobný příjem z pronájmu. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:53 1. června 2021

Hospodářské noviny

V Česku se hromadí tisíce nedodělaných aut. Píšou o tom úterní Hospodářské noviny. Automobilky je totiž nezvládají dokončovat kvůli nedostatku součástek – konkrétně chybí čipy, které se používají například do palubních počítačů. Nedodělané vozy má především Škoda Auto nebo Volkswagen.

Mf Dnes

Čekací lhůty na operace se v Česku stále prodlužují. Důvodem je epidemie koronaviru a s tím spojené odkládání neakutních zákroků, ale taky nedostatek zdravotnického personálu. Například ve fakultní nemocnici v Hradci Králové si lidé na operaci kolena nebo kyčle počkají i dva roky. Tématu se věnuje Mf Dnes.

E15

Ze starých garáží se stávají investiční nemovitosti. Zmiňuje se o tom deník E15, podle kterého představují možnost, jak uložit volné peníze a získat drobný příjem z pronájmu. V některých pražských lokalitách dokonce ceny garáží rostou rychleji než ceny samotného bydlení. Nedostatek míst k parkování je ve velkých městech stále zásadní problém. Poptávka po místech k stání stále roste a s ní i ceny.

Deník N

