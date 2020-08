Výběr z médií: kriminalita mezi dětmi roste, Pražané třídí více kovu a výzkum o televizních pořadech

V českých médiích se v sobotu dočtete, že v Česku narůstá kriminalita mezi dětmi, především mezi mladšími ročníky, píše o tom Mladá fronta Dnes. Právo informuje, že sledování televizních pořadů narušuje partnerské vztahy. A Lidové noviny se věnují tržbám v restauracích, které se po koronavirové krizi vrací pomalu k normálu. Více si přečtěte ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 8:49 22. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sledování televizních pořadů narušuje partnerské vztahy. Informuje o tom sobotní Právo, který vychází z průzkumu společnosti AXOCOM. (ilustrační foto) | Foto: Anna Kottová

Mladá fronta DNES

V Česku narůstá kriminalita mezi dětmi - a to hlavně mezi mladšími ročníky. To je jedno z témat Mladé fronty DNES. Statistiky podle deníku ukazují, že vloni měly děti na svědomí přes 3 360 trestných činů. Oproti roku 2018 je to nárůst o víc než 6 procent.

Podle deníku jde o znepokojující trend, protože kriminalita dětí roste rychleji než u dospělých. To, že trestných činů u nezletilých výrazně přibývá, potvrzuje Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku zpracovaná ministerstvem vnitra. Podle ní kriminalita vzrostla hlavně u dětí do patnácti let - a to až o pětinu. A s tím podle Mladé fronty DNES souvisí i častější umisťování dětí do diagnostických ústavů. Soud do nich loni poslal 129 dětí, což je nejvíc za posledních 5 let - dodává deník.

Noviny připomínají, že velký nárůst kriminality u dětí byl i v devadesátých letech. Nezletilí toužili hlavně po penězích, za které si mohli kupovat značkové oblečení. Teď ale děti mnohem víc zajímá adrenalin a povyražení. Podle článku Mladé fronty DNES to ale nemusí nutně znamenat, že v Česku vyrůstá generace zločinců. Podle odborníků, které list oslovil, jde většinou o pubertální výstřelky, ze kterých děti vyrostou.

Regionální deník

Smlouvy uzavřené po telefonu zřejmě od příštího července přestanou platit. Všímá si toho sobotní Regionální deník. Vláda v pondělí projedná novelu občanského zákoníku, která právě pravidla prodeje přes telefon zpřísní. Nově by už k uzavření smlouvy nemohl stačit jen ústní souhlas zákazníky během hovoru.

Prodejce zákazníkovi totiž bude muset smlouvu poslat i písemně. Deník připomíná, že uzavírání smluv po telefonu patří k nejčastějším pastem hlavně pro seniory. Ti si podle listu často neuvědomují, že smlouvu je v současné době možné uzavřít jen pouhým odsouhlasením nabídky.

Někteří prodejci dokonce dokážou lidi navést tak, že si ani neuvědomí, že smlouvu uzavřeli. Na odstoupení od ní mají čtrnáct dnů, ale to většina neví. Podle ředitelky spotřebitelské organizace dTest Eduardy Hekové si podnikatelé taky často účtují smluvní pokuty. Prodejci ale o ní většinou zákazníky neinformují. Novela by mohla začít platit od července 2021. Spolu s vládou ji musí schválit ještě Poslanecká sněmovna, Senát a podepsat prezident.

Pražané třídí stále víc kovů – i tomu se věnuje sobotní Regionální deník. Za sedm měsíců lidé v Praze roztřídili téměř 360 tun kovů. Největší nárůst zaznamenaly Pražské služby od dubna do června letošního roku. Podle mluvčího svozové společnosti Radima Many byl důvodem hlavně zájem lidí o trvanlivé potraviny, které jsou často v plechovkách.

Aktuálně.cz

Policie ukončila vyšetřování případu pražského strážníka, který na jaře dal facku devatenáctileté dívce. Píše to server Aktuálně.cz. Vyšetřovatelé dnes už bývalého strážníka z ničeho neobvinili. Podle policie totiž nešlo o trestný čin.

Server připomíná, že celý případ se odehrál 2. dubna v době nouzového stavu. To kolemjdoucí zavolal policii na skupinu lidí, kteří seděli u pražského rybníku bez roušek. Mezi povolanými městskými policisty byl i strážník Jiří Laštovka. Ten se během zásahu dostal do konfliktu s devatenáctiletou dívkou, kterou úderem do obličeje srazil na zem. Následující týden dívka sdílela video z policejního zásahu na Facebooku.

Na základě toho dostal Laštovka výpověď a případ začala vyšetřovat kriminální policie kvůli podezření z trestného činu. Kriminalisté během vyšetřování vyhodnotili kamerové záznamy a vyslechly všechny, kteří u incidentu byli. Podle serveru Aktuálně.cz se teď případ zabývá Úřad městské části Praha 17, který prověřuje, jestli Laštovka udělal přestupek. Pokud se prokáže, že ano, hrozí Laštovkovi pokuta až 20 tisíc korun.

Právo

Sledování televizních pořadů narušuje partnerské vztahy. Informuje o tom sobotní Právo, který vychází z průzkumu společnosti AXOCOM. Podle něj se až třetina párů není schopná dohodnout, na který pořad se budou společně dívat. Výběr televizního pořadu proto vede i k partnerským hádkám.

Deník píše, že čtvrtina oslovených diváků v průzkumu přiznalo, že je pro ně vybírání společného televizního pořadu časově náročné. Až 8 procent párů se kvůli tomu pohádá, uvádí ředitelka společnosti AXOCOM Erika Lizsicza. Dodává, že v 55 procentech případů se partneři shodnou na společném programu do hodiny.

Ve 12 procentech se páry na pořadu neshodnou nebo jsou výběrem unaveni a sledování televize buď odkládají, nebo si pro společné chvíle zvolí alternativní program. Většina oslovených sleduje pořady na doporučení přátel a známých.

Lidové noviny

Tržby českých restaurací se po omezení kvůli koronaviru začínají vracet k normálu – dočtete se v Lidových novinách. Oproti loňsku ale celkově zaostávají o pětinu. Hosté se postupně vracejí do restaurací po celé republice kromě Prahy, kde jsou tržby stále výrazně nižší.

Deník se opírá o průzkum společnosti pokladních systémů Dotykačka. Srovnává tržby podniků z prvního březnového týdne, tedy před vyhlášením nouzového stavu, s výdělky z posledního týdne v červenci. Všechny kraje si podle průzkumu polepšily, výjimkou je jen Praha. Ta v týdenním porovnání hlásí ztráty o 15 procent. Věra Kubátová ze společnosti Dotykačka to vysvětluje tím, že pražské restaurace jsou závislé na zahraničních turistech, kteří teď v Česku téměř nejsou.

Z průzkumu vyplývá, že největší nárůst tržeb byl v Jihočeském kraji. Oproti začátku března tam v červenci stouply zisky restaurací o 118 procent. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy jsou právě Jižní Čechy regionem, kde se lidé nebojí víc utrácet. Článek Lidových novin upřesňuje, že tržby v gastronomii oproti březnu výrazně vzrostly i na Vysočině nebo jižní Moravě.