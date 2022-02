Výběr z médií: Slovensko před Českem ve zbrojení, méně peněz na silnice a dovolená navíc pro rodiče

V českém tisku se ve středu dočtete, že Slovensko předběhlo Česko ve zbrojení, píše deník E15. Na údržbu silnic a železničních tratí půjde letos podle Mf Dnes méně peněz. A rodiče malých dětí zřejmě budou mít dovolenou navíc, informují Hospodářské noviny. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:26 23. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Kristián Těmín | Zdroj: Český rozhlas

E15

Slovensko předběhlo Česko ve zbrojení. Deník E15 informuje, že na obranu dává víc peněz v poměru na hrubý domácí produkt, skoro dvě procenta. To je ostatně požadavek na členské země Severoatlantické aliance. V nejbližších letech chtějí Slováci například koupit téměř 730 nových bojových vozidel.

Mf Dnes

Na údržbu silnic a železničních tratí půjde letos méně peněz. Píše o tom Mf Dnes. Nově navrhovaný státní rozpočet s nižším schodkem nutí správce dopravních cest více šetřit, obejít se budou muset bez zhruba 3,5 miliardy korun. Podle deníkem oslovených dopravních expertů to může ohrozit kvalitu dopravy.

Deník

V Česku přibývá vandalských útoků na odstavené vlaky, všímá si toho Deník. Podle něj to souvisí i s rozvolňováním protiepidemických opatření, kdy se večer pohybuje venku více lidí. Dopravci tak musí v rozpočtech hledat miliony korun navíc na odstranění škod. Třeba v Praze je to ročně okolo 10 milionů korun.

Lidové noviny

Silné a časté větry, které Česko v posledních dnech trápí, můžou souviset s klimatickou změnou. Podle Lidových novin to potvrzují meteorologové. Ti tvrdí, že to může způsobovat tlakový a teplotní rozdíl mezi Arktidou a Atlantským oceánem.

Hospodářské noviny

Rodiče malých dětí nejspíš už od srpna budou mít dovolenou navíc, dočtete se o tom v Hospodářských novinách. Dva měsíce placeného volna si budou moct vybrat do osmi let věku jejich dítěte. Změnu připravuje ministerstvo práce na návrh Evropské unie. Ta si od novinky slibuje, že rodiče budou s dětmi trávit víc času a že se rovnoměrněji zapojí do výchovy.