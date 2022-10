Výběr z médií: peníze na obranu ze zákona, špatná finanční gramotnost a vzácné žaludy

V českém tisku se v pondělí dočtete, že dvě procenta HDP na obranu by stát mohl dávat povinně ze zákona. Píšou o tom Hospodářské noviny. Špatné finanční návyky se v rodinách podle Mf Dnes předávají z generace na generaci. Ochránci sbírají u Žehuně na Kolínsku vzácné žaludy, informuje Právo. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:30 3. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvě procenta HDP na obranu by stát mohl podle Hospodářských novin dávat povinně ze zákona (ilustrační foto) | Foto: Andreas Gebert | Zdroj: Reuters

E15

E-shopy přestávají zveřejňovat slevy. Všímá si toho pondělní deník E15. Důvodem je zákon, který by měl od příštího roku omezit akce internetových obchodů a chránit zákazníky od nepoctivých praktik prodejců. Někteří totiž slevu nevypočítávají správně. Kvůli chybějícím akcím obchodníci přicházejí o tržby, řádově jde ale o jednotky procent.

Mf Dnes

Chudí se narodí, chudí zůstanou - to je titulek Mf Dnes. Špatné finanční návyky se v rodinách předávají z generace na generaci. A děti většinou nemají možnost se z dluhů vymanit. Důvodem je špatná finanční gramotnost, mladí ji totiž nemají kde získat.

Lidové noviny

Lihoviny v Česku zdražují. Informují o tom Lidové noviny. Do cen alkoholu se totiž promítají drahé energie. Podražilo navíc i sklo a líh. Přestože úroda ovoce je oproti loňsku vyšší, zdražují velcí výrobci i pěstitelské pálenice, a to až o pětinu. Za některé lahve tak na Vánoce připlatíme desítky korun.

Hospodářské noviny

Dvě procenta HDP na obranu by stát mohl dávat povinně ze zákona. Píšou o tom Hospodářské noviny. Podle návrhu ministerstva obrany by tak vojáci měli jisté financování. To by pomohlo plánovat strategické nákupy a modernizaci armády. Pokud by návrh zákonodárci odsouhlasili, Česko by se stalo třetí zemí Severoatlantické aliance, která by měla nejnižší možnou hranici výdajů obrany definovanou zákonem.

Právo

Ochránci sbírají u Žehuně na Kolínsku vzácné žaludy. Píše to Právo. Žaludy padají z několikasetletých vzácných dubů pýřitých, známých také jako šípáci. Stromy se samy neobnovují, a tak záchranáři musí plody sbírat a pěstovat z nich sazenice. Následně je na místě chtějí znovu vysadit. První sazenice by do hlíny mohli vložit příští rok.