Výběr z médií: odpadní vody ukazují na víc nákaz covidem, opravy bytů pro Ukrajince i fotovoltaika

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že zkoumání odpadních vod naznačuje, že lidí nakažených covidem je víc, než ukazují výsledky laboratorních testů, píše Mf Dnes. Na opravy staršího bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny podle Práva zřejmě obce a kraje získají skoro čtyři miliardy korun. V budoucnu by zrekonstruované byty mohly posloužit jako sociální bydlení. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:10 31. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výzkumníci sledují přítomnost viru v kanalizaci od roku 2020 | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas

Hospodářské noviny

Na fotovoltaiku pro české firem spustí stát v dubnu a květnu dva nové programy, připomínají Hospodářské noviny. Ministerstva životního prostředí a průmyslu vypíšou programy za celkem 14 miliard korun. Důvody jsou dva - rychlejší odklon od drahých fosilních paliv a energetická bezpečnost. Zájem o fotovoltaiku ale roste a nemusí se tak dostat na všechny zájemce.

Zájem o střešní solární elektrárny v Česku roste. Investice se podle odborníků vrátí do osmi let Číst článek

E15

Evropská unie chce urychlit regulaci umělé inteligence, všímá si čtvrteční deník E15. Seznam omezených nebo úplně zakázaných systémů by se měl také rozšířit. O nové legislativě by se mělo hlasovat už letos v listopadu, tedy v době českého předsednictví. Nelegální by mohlo být třeba odhalování identity demonstrantů nebo sledování novinářů za účelem odhalení jejich zdrojů.

Mf Dnes

Zkoumání odpadních vod naznačuje, že lidí nakažených covidem je víc, než ukazují výsledky laboratorních testů. Píše o tom čtvrteční Mf Dnes. Výzkumníci sledují přítomnost viru v kanalizaci od roku 2020. Nová data z některých stanic teď ukazují, že by skutečně nakažených mohlo být až dvakrát víc než podle oficiálních statistik.

Regionální Deník

České obce rozdávají lidem reflexní samolepky, které zvýší jejich bezpečnost na silnici. Ze speciálních tubusů si je můžou vzít už na sedmi stech míst po celé zemi. Na novou kampaň „Je čas zazářit“ upozorňuje regionální Deník. Cílem je snížit počet dopravních nehod, které končí pro chodce fatálně. Díky reflexním prvkům totiž řidiči člověka zpozorují i za zhoršené viditelnosti na desetkrát delší vzdálenost.

Ukrajinky založily pomocnou iniciativu pro matky s dětmi, pomáhají jim i uprchlíci Číst článek

Ekonom

V Česku přibylo černých skládek. Ve srovnáním s obdobím před epidemií koronaviru je jich dvakrát víc. Upozorňuje na to aktuální vydání týdeníku Ekonom. Stále častěji přitom na nelegálních hromadách odpadků končí vysloužilá elektronika, která může způsobit značné ekologické škody. Třeba látky z počítačů mohou prosakovat do půdy a spodních vod.

Právo

Na opravy staršího bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny zřejmě obce a kraje získají skoro čtyři miliardy korun. Tématu se věnuje čtvrteční vydání Práva. V budoucnu by zrekonstruované byty mohly posloužit jako sociální bydlení. Vláda bude nový návrh ministerstva pro místní rozvoj schvalovat na zasedání příští týden.