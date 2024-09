‚Výhodou ODS je, že můžete mít jiný názor.‘ Končící senátor Nwelati v dalším kole podpořil kandidáta ANO

Jedním ze stávajících senátorů, kteří vypadli v prvním kole voleb, je Raduan Nwelati (ODS). V obvodu Mladá Boleslav skončil třetí, byť byl podle sázkových kanceláří největším favoritem. Za velkou chybu své kampaně považuje, že byl málo vidět. „Ale pracovat je důležitější, než se ukazovat,“ řekl Radiožurnálu. Do druhého kola podpořil svého oponenta z ANO Igora Karena. Výhodou ODS podle něj je, že může mít jiný názor. Rozhovor Praha 16:19 22. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Raduan Nwelati získal 14,71 procenta hlasů, vítěz Ondřej Lochman (STAN+SLK) měl 35,76 procenta | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Už jste měl čas na analýzu, proč jste neuspěl?

Než vám to řeknu, chtěl bych poděkovat voličům, kteří přišli k volbám, ať už dali hlas komukoliv. A velmi bych chtěl poděkovat těm, kteří volili mě. Co se analýzy týče, žádnou jsem si nedělal. Ty volby takto dopadly a já to respektuji. Budu se věnovat práci na radnici a ve městě, kde mám projekt dostupného bydlení. Určitě budu mít co dělat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Raduan Nwelati (ODS) k výsledkům senátních voleb a podpoře kandidáta ANO

Ale nemyslíte si, že jste někde udělal chybu vy, anebo že někdo udělal chybu na celostátní úrovni, kterou vy jste potom odnesl?

Jsem člověk, který se nerad příliš ukazuje v médiích, nerad se fotí, radši jsem v kanceláři, pokud mám nějakou práci nebo jsem na jednání.

A to je asi trošičku chyba, protože co jsem slýchal od voličů, měli pocit, že mě moc v regionu neviděli. Do kanceláře samozřejmě vidět není. Takže to je jedna z mých chyb, kterou jsem určitě udělal. Na druhou stranu, kdybych měl dalších šest let, tak stejně budu pořád pracovat, protože si myslím, že pracovat je důležitější, než ukazovat se.

Už jste avizoval, že ve druhém kole senátních voleb nepodpoříte kandidáta STAN Ondřeje Lochmana, který postoupil do druhého kola. A jeho soupeř Igor Karen z ANO včera řekl, že má vaši podporu. Můžete to potvrdit?

Ano, je to pravda. Já podpořil pana doktora Karena za prvé proto, že ho dlouho znám jako dobrého člověka. Druhý důvod je ten, že na rozdíl od pana Lochmana je zastánce české koruny stejně jako já, je proti Green Dealu a je za spalovací motory. Zavedení eura je pro mě absolutně zásadní věc, kterou nechci.

První kolo letošních krajských a senátních voleb je za námi a hlasy jsou sečteny a potvrzeny. ️



Děkuji všem, kteří k volbám dorazili a speciální poděkování patří těm, kteří v první kole hlas mé kandidatuře do Senátu. ️



Bohužel jsme však skončili na třetím místě, což znamená,… pic.twitter.com/il1ezDlBYe — MUDr. Raduan Nwelati (@MudrRaduan) September 22, 2024

A co se týče spalovacích motorů, tak pan Lochman to bere jako rozhodnutou věc, se kterou se nedá nic dělat. A já si to nemyslím. Myslím si, že máme za spalovací motory bojovat. A co se týče Green Dealu, tam se taky pan Lochman konkrétně nevyjádřil, že by mu vadil, na rozdíl od pana Karena.

Na druhou stranu, vedení ODS také neříká, že by se konec spalovacích motorů mohl jednoznačně změnit. Možná že má v tomhle směru jiný názor než vy. Ale nerozcházíte se tedy s vedením ODS v tomto i dalších směrech? Není přece jen překvapivé, že vy jako zástupce vládní koalice podpoříte člověka z opozice?

Úplně si to nemyslím, protože když se podíváte například na Sašu Vondru, ten také říká, že je potřeba bojovat za spalovací motory. Sice není v úzkém vedení ODS, ale je jím velmi dobře vnímaný a je jednou z výrazných osobností strany.

Takže v ODS je více lidí, kteří si nemyslí, že by spalovací motory už byly minulostí. V ODS je výhodou, že můžete mít jiný názor, nikdo vás za to nevyhodí a můžete za něj bojovat. To je můj případ.

A co se týče otázky, jestli není divné, že podporuji člena ANO - znovu říkám, pana doktora Karena znám osobně dlouho, protože je to lékař stejně jako já. Když jsem dělal ředitele nemocnice, byl jsem s ním v úzkém kontaktu. I v ANO jsou dobří lidé. Například mám původně náměstka, teď primátora, který je za hnutí ANO a v Mladé Boleslavi spolupracujeme už 14 let.