Výplaty sociálních dávek se v Praze stále zpožďují. Lidé se kvůli tomu dostávají do dluhových pastí

Výplaty sociálních dávek se na některých místech v Praze stále zpožďují. Nejhorší situace je podle vedení Úřadu práce na Praze 4, kde někteří žadatelé čekají na vyplacení příspěvku i několik měsíců a dostávají se do dluhových pastí. Důvodem je hlavně nedostatek pracovníků a s tím spojené přetížení zaměstnanců úřadů. Praha 7:00 11. srpna 2024

Anna Doupovcová je samoživitelka. Nově její žádost o sociální dávky spadá pod Úřad práce na Praze 4, a tam na vyřízení čeká už třetí měsíc (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Od dubna nikdo nevyřídil moje podklady, které jsem poslala, tudíž mi od dubna nepřichází podpora v řádech tisíců, tedy asi třetina mých měsíčních příjmů. Což mě staví do situace, že reálně nemůžu zaplatit nájem,“ popisuje Radiožurnálu pětatřicetiletá Anna Doupovcová.

Je samoživitelka. Se svým čtyřletým synem žije v Praze v Horních Měcholupech. O příspěvek žádá už roky, nikdy se zpožděním výplaty neměla problém. Nově ale její žádost spadá pod Úřad práce na Praze 4, a tam na vyřízení čeká už třetí měsíc.

Dluhy

„Jak to řeším? Já mám to štěstí, že mám kolem sebe ohromné spektrum přátel, kteří jsou v lepších životních situacích, než jsem já a kteří jsou schopni mi poskytnout půjčky. Já vlivem tohohle nedlužím už úplně málo. Na mě to má vliv permanentního stresu. Je to permanentní strach, jestli budeme mít co jíst, jak mi to vyjde, jestli peníze přijdou včas,“ vysvětluje Doupovcová.

Problémy se zpožděním vyplácení dávek v Praze popisují i pracovníci neziskových organizací.

„Vím, že to někde trvalo i půl roku. Já teda půlroční zkušenost nemám, ale tři čtyři měsíce, to se občas stane,“ říká Karel A. Novák z organizace Baobab, která pomáhá sehnat a udržet bydlení například lidem s těžkým duševním onemocněním.

Rozdíly na úřadech

Podle Nováka není zpoždění výplaty dávek plošné. Záleží na pobočce Úřadu práce. „Ve všech to funguje rozdílně. To znamená, že některé kontaktní pracoviště Úřadu práce to udělají rychle, nebo relativně rychle a a na některých to tolik nefunguje. A zase ještě na každém Úřadu práce je to podle toho, jaká paní to zpracovává. V téhle obecnosti mně připadá největší problém v nepředvídatelnosti toho, co se tam může dít,“ popisuje Karel A. Novák.

Jeho kolegyně Veronika Kafková problém vidí i v podmínkách, ve kterých pracují zaměstnanci úřadů.

„Pracovníci, když s nimi jsme v kontaktu, dělají co můžou. Ale Úřady práce na to naprosto nejsou vybaveni, na to obrovské množství příspěvků na bydlení, které přinesla teď doba zdražení,“ míní Kafková.

Podle ředitele krajské pobočky Úřadu práce pro Prahu Matěje Nováka je nedostatek pracovníků pražských pracovišť i hlavním důvodem, proč některé požadavky nestíhají odbavit v zákonné měsíční lhůtě.

„Výsledkem je jednak to, že současní zaměstnanci jsou přetížení, a jednak to, že se ne vždycky daří vyřídit žádosti o dávky do třiceti dní,“ vysvětluje Matěj Novák.

Zlepšení situace

Situace se ale podle něj zlepšuje. Dodává, že ještě v květnu se úřadům v Praze dařilo do třiceti dnů vypořádat jen s necelou polovinou případů. V červnu už to byly tři čtvrtiny případů.

„Praze vypomáhají i jiná pracoviště po republice s odbavování dávek. Rozšířili jsme na některých pracovištích o hodinu úřední hodiny pro klienty s tím, že jsme zrušili hodinovou polední pauzu,“ dodává Novák.

Ministerstvo práce a sociálních věcí o delších lhůtách zpracování a výplaty dávek u některých pracovišť v Praze ví a situaci se snaží řešit i tím, že vznikly nové pobočky, které pomáhají vyřídit agendu přetíženým pracovištím.

Ke zrychlení podle Ivy Petrusové z tiskového oddělení ministerstva pomáhá i možnost požádat o dávky online. Podle předsedkyně sekce odborové organizace úřadu práce Simony Struhové je ale zatím digitalizace přívětivá jen pro žadatele a ne pro zaměstnance, kterým podle ní práce naopak přibývá.