Vyšperkovaný dokument nestačí, bude nutné intenzivně pracovat s učiteli, říká analytička k reformě výuky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo nové Rámcové vzdělávací plány (RVP). S jejich implementací začnou pilotní školy už v příštím školním roce. „Času je skutečně málo, proto podpora musí být velice efektivní a velice dobře cílená,“ popisuje pro iROZHLAS.cz analytička společnosti EDUin Lucie Slejšková. Má obavy, že pomoc nebude pro školy dostatečná. Rozhovor Praha 15:49 15. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud dobře zvládneme podporu, tak to je zvládnutelné, ale trochu mám obavu, aby podpora teď v roce 2025 a pak do roku 2027 byla dobře vymyšlená, dobře zacílená a dostatečná, říká k implementaci nových Rámcových vzdělávacích plánů Slejšková | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak moc byla potřebná revize rámcových vzdělávacích plánů?

Potřebná byla určitě. Naposledy jsme rámcové vzdělávací programy revidovali jen nějakými dílčími změnami, jako byla třeba revize informatiky, která proběhla vcelku nedávno. Ale žádná větší revize neproběhla.

Nové vzdělávací programy slibují snížení nerovností a bariér. V platnost vstoupí v roce 2031 Číst článek

My jsme rámcové vzdělávací programy vytvořili před 20 lety. Je tedy jasné, že se dost věcí změnilo a bylo potřeba upravit jednak podobu vzdělávacího obsahu, tedy co se mají děti učit, ale také to, k čemu má sloužit, co se učí – jestli klademe stále velký důraz jenom na znalosti, nebo chceme, aby děti uměly znalosti použít.

A to znamená, že se opíráme i o nějaké gramotnosti a kompetence. Těch jsme tolik v rámcových vzdělávacích programech dřív neměli, takže to je určitě dobrý krok a revize v tomto smyslu byla třeba.

Jsou nové plány reálné vzhledem k personálním kapacitám? Už se totiž objevily hlasy, které říkají, že už teď je například nedostatek učitelů, kteří v prvním třídě učí angličtinu, a to je to teď nepovinné.

Asi se ukáže, jestli jsou reálné. Každopádně to, že bude potřeba pracovat s učiteli intenzivně, je prostě fakt. Pokud to ministerstvo neudělá a nepřipraví na to učitele, tak skončíme stejně, jako když jsme rámcové vzdělávací programy psali poprvé. To znamená, že budeme mít vyšperkovaný dokument, který přináší nějaké inovace do škol, ale když otevřu dveře třídy, tak tam bude probíhat často, neříkám vždycky, úplně to samé, co dříve, protože učitelé nepřejdou na nové postupy.

A to je tedy otázka nějakých metod výuky nebo přístupu k tomu, co se učí. A pak se samozřejmě bavíme o konkrétních aprobacích. Máme tady měsíc starou zprávu České školní inspekce, která říká, že aprobovaných učitelů zase o něco ubylo, takže problém trvá a malinko se prohloubil a zhoršil.

Revoluce ve školství! Spolu s @NPI_CR přinášíme největší změnu v českém vzdělávání za posledních 20 let. Nové Rámcové vzdělávací programy pro předškolní a základní vzdělávání definují hlavní cíle vzdělávání, modernizují obsah výuky a zaměřují se na rozvoj klíčových kompetencí… — MŠMT (@msmtcr) January 14, 2025

Takže, když se bavíme o tom, že potřebujeme ještě více učitelů angličtiny, tak máme skutečně problém. V tuhle chvíli je nemáme. Ministerstvo musí něco konkrétního udělat a pokud to neudělá, tak to nedopadne dobře.

Vzdělávání učitelů

Bude se v souvislosti s revizí měnit i vzdělávání učitelů?

Z mého pohledu by se určitě mělo měnit, protože jednotlivé pedagogické fakulty k tomu přistupují různě. Obory se vyučují různým způsobem na různých pedagogických fakultách, ale ministerstvo nemá žádnou možnost pedagogickým fakultám přímo nařídit, jak budou obory vypadat.

Nicméně by s nimi mělo vyjednávat, už to vyjednávání i začalo, pan ministr to včera (v úterý) zmínil, a bylo by potřeba to udělat rychle, intenzivně a skutečně dojít k nějakým jasným závěrům a dohodě, jak je potřeba uzpůsobit vzdělávání nových učitelů, aby to odpovídalo požadavkům RVP.

Školským odborů se nelíbí návrh změny financování nepedagogů. Spustily petiční akci a hrozí protestem Číst článek

Pak tady ale máme ještě druhý problém. A to jak přizpůsobit nebo jak vlastně doplnit vzdělání učitelů současných, kteří už na školách jsou a kteří musí přejít na nějaké nové způsoby nebo zahrnout do výuky něco nového. To nepůjde přes pedagogické fakulty. Tam bude hrát klíčovou roli ředitel a další vzdělávání učitelů a to je zase jiná kapitola.

A řeší se už nějak tato kapitola?

Národní pedagogický institut (NPI) určitě něco takového připravuje a promýšlí. My konkrétní plány neznáme, zatím nám je úplně nepředstavili nebo známe jenom takové střípky. Víme o tom, že chystají metodické kabinety, to znamená, že by se třeba učitelé jednotlivých oborů měli napříč školami potkávat a vyměňovat si zkušenosti.

Víme, že chtějí, aby do každé školy přišel odborník, který jim se školním vzdělávacím programem pomůže, ale včera zaznělo, že to bude třeba jedna návštěva na každou školu. To nebude stačit. Je úplně evidentní, že to nebude stačit.

Potřebujeme vymyslet nějaký nástroj, který by pomohl učitelům kontinuálně v průběhu několika let poskytovat metodickou podporu. To znamená přímo ve výuce každý den v nějakých opakovaných návštěvách, aby tam byl nějaký odborník a mentor, který jim poskytne zpětnou vazbu a bude je učit postupy – někdo, kdo je zkušenější, kdo už cestičky prošlapal.

Angličtina od první třídy. Ministerstvo školství navyšuje požadovanou úroveň jazyků i matematiky Číst článek

Nevím, že by NPI mělo vymyšleno jak na to. Doufám, že něco takového vznikne nebo něco takového podpoří, protože bez toho si myslím, že si školy opravdu s novým RVP neporadí.

Bude se měnit vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách? Počítá se se změnami RVP?

Pokud vím, tak žádné konkrétní plány ministerstvo ještě nepředstavilo. Včera zaznělo, že ministr vyjednává s pedagogickými fakultami, že například spolu jednají o zesílené potřebě nových angličtinářů. To je jedna věc – doplnit učitele v konkrétní aprobaci.

Ale jestli probíhají jednání o tom, že se má změnit například podoba výuky fyziky pro budoucí učitele na pedagogických fakultách, o tom se moc nemluví a nevím, jestli to probíhá. Bylo by to potřeba.

Budou i pedagogické fakulty možná měnit způsoby, kterými nabírají uchazeče?

O tom se také nemluví. V zahraničí, když řeší kurikulární otázku komplexně, tak do toho samozřejmě zahrnou i otázku přípravy učitelů a většinou nakonec dojdou k tomu, že je potřeba změnit způsob, jak se přijímají uchazeči o pedagogické studium, jak se motivují lidé, aby to studovali a potom také šli učit.

U nás úplně není takový problém, že by o to nebyl zájem, je samozřejmě slabší, mohlo by to být lepší, ale velký problém je, že lidé neodchází do praxe, že vystudují školu, ale potom už nejdou učit.

A velký problém je to třeba v konkrétních regionech, takže my potřebujeme budoucí učitele motivovat k tomu, aby skutečně šli praxi provozovat. O tom se zatím mnoho nemluví, konkrétní plány ministerstva neznáme. A bylo by dobré, kdyby je představilo.

19:37 V chudších školách jsou problémem absence. Pomoct může sociální pedagog, říká sociolog Prokop Číst článek

Podpora pilotních škol

Povinnost řídit se novými rámcovými vzdělávacími programy bude na všech školách platit od školního roku 2031/32. Stíhá se příprava a co přesně obnáší?

Datum, které říkáte, takhle skutečně je, ale my se musíme ptát na datum už o něco dříve, protože si musíme uvědomit, že teď budou nějaké pilotní školy, které mají vytvořit svůj školní vzdělávací program během několika měsíců – dejme tomu během jara a možná ještě hlavních prázdnin, aby podle nich v roce 2025 začaly v září učit.

Tyto školy budou na tom nejhůř, budou mít nejkratší období na to, aby vytvořily školní vzdělávací plán nějak smysluplně a pak začaly učit. Další dva roky mají ostatní školy, které začnou až v září 2027 v prvních ročnících – na prvním stupni v první třídě a na druhém stupni v šesté třídě. Ty mají o něco delší období, ale taky to není moc, protože ty jsou na tom trošku hůř, nebo jsou trošku pozadu v tom, že potřebují více podpory.

Takže času je skutečně málo, proto podpora musí být velice efektivní a velice dobře cílená. To, že to pak naběhne někdy v roce 2031 a 2032 na všech ročnících, už je jiná věc. Pokud dobře zvládneme podporu, tak to je zvládnutelné, ale trochu mám obavu, aby podpora teď v roce 2025 a pak do roku 2027 byla dobře vymyšlená, dobře zacílená a dostatečná.