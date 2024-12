Od září podle nových učebních plánů? Zástupci škol a učitelů vyzývají ministerstvo školství k odkladu

Revize rámcových vzdělávacích programů, tedy učebních plánů pro mateřské a základní školy, jde do finále. Ministerstvo školství je chce schválit do konce roku. S těmi pro základní vzdělávání je ale problém. Učitelská platforma a Asociace ředitelů základních škol resort vyzvala k jejich odkladu o rok. Podle nich je potřeba celou přípravu ještě dopracovat. Praha 23:16 9. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo chce začít nové učební plány testovat už od září 2025 | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sdružení Učitelská platforma a Asociaci ředitelů základních škol se nelíbí aktualizovaný Rámcový vzdělávací program (RVP) především proto, že se změny provádí „na poslední chvíli“. A to bez toho, aniž by byly nějak diskutovány nebo připomínkovány.

Snižuje se tak důvěryhodnost aktualizovaných programů – pokud totiž nebudou dobře připraveny a komunikovány s učitelskou veřejností, až na pár škol, které budou proaktivní, ve výuce se nic nezmění. „Předjímám, že se ještě více rozevřou ty nůžky. Kdo s tím umí pracovat, pochopí to, zaimplementuje to. Ale pak tady zůstanou školy, které stojí zcela mimo tento proces. Ani nechápou, proč se to RVP mění, nikdo se s nimi o tom nebavil. A tyto školy budou zaostávat ještě víc,“ popisuje Jan Kuzebauch z Učitelské platformy.

I předseda Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc zdůraznil, že je v první řadě potřeba přesvědčit učitele, že je změna opravdu nutná a může mít pozitivní dopad. Oba tak ministerstvu školství navrhují, vzít si na přípravu raději ještě rok. Ten by pak pomohl také školám, které se obávají, že se nestihnou na zapracování aktualizovaných programů včas připravit.

Předmětem kritiky jsou také změny v jednotlivých předmětech. Jen upozorním, že tu mluvíme o učebních plánech pro základní školy, ne pro předškolní vzdělávání. Ty jsou mnohem jednodušší a problém s nimi v zásadě není.

Na školách od září

Ministerstvo školství ale na výtky spíše nereaguje a stále počítá s tím, že učební plány schválí do konce roku. Jejich tvorbu má na starosti pod resortem působící Národní pedagogický institut. Aktuálně zapracovává poslední připomínky. Podle Matěje Bulanta, který je za materiály na institutu zodpovědný, jsou programy vesměs připravené.

„Máme teď dva roky, kdy školy mohou podle nových rámcových vzdělávacích programů připravovat své školní vzdělávací programy. A my jsme připraveni, na základě zpětné vazby z této dobrovolné implementace, připravit nějaké úpravy toho finálního dokumentu,“ připouští Bulant, že podoba schválených plánů ještě nemusí být definitivní.

Nové rámcové vzdělávací programy pro předškolní a základní vzdělávání jsem připraven schválit do konce letošního roku. Další prodloužení několikaleté přípravy, do které se zapojily stovky odborníků a během veřejné konzultace i široká veřejnost, by už výrazně lepší výsledky… pic.twitter.com/KHq7zECegV — Mikuláš Bek (@MikulasBek) December 3, 2024

Tři modelové školní vzdělávací programy má resort zveřejnit v polovině února. Půjde o konkrétnější plány rozložení učiva, které si může každá škola přizpůsobit podle sebe. Od příštího roku pak začne podle Emanuela Vitteka z ministerstva školství takzvané pokusné ověřování těchto modelů.

„Pokusné ověřování bude vyhlášeno v březnu a zahájeno v září 2025 s plánovaným zapojením až 100 škol. Výsledky tohoto ověřování budou využity k úpravám modelových školních programů, které budou vydány do konce roku 2026,“ vysvětluje mluvčí resortu.

Povinná výuka podle nového rámcového vzdělávacího programu by tedy měla začít v září 2027 v prvních a šestých třídách. Od září 2029 pak ve všech ročnících s tím, že změny budou nabíhat postupně.