Školským odborů se nelíbí návrh změny financování nepedagogů. Spustily petiční akci a hrozí protestem

Školské odbory kritizují záměr ministerstva školství přesunout od září financování nepedagogických pracovníků ze státu na zřizovatele škol – většinou obcí. Podle odborářů je návrh nepřipravený a žádají jeho stažení. Pokud by se do školské novely při projednávání ve Sněmovně dostal, hrozí předáci protesty. Na podporu požadavku spustili ve středu petiční akci, oznámilo vedení Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) sdělil, že podrobnosti k návrhu představí s ministrem financí příští týden. Uvedl, že změna má zlepšit podmínky škol a vyšší efektivita je cestou k lepšímu odměňování.

Podle odborů je ve školách zhruba 69 000 míst nepedagogů, třeba kuchařek, školníků, IT pracovníků, ekonomů a správců laboratoří či dílen.

„Vnímáme nepedagogické pracovníky jako nedílnou součást podpůrného týmu škol a školských zařízení. Jsou podporou, která vytváří podmínky pro vzdělávání dětí. Převod, který koalice dohodla a schválila na podzim, povede k ohrožení kvality služeb,“ uvedl šéf svazu František Dobšík.

Podle něj návrhu nepředcházela analýza a převod financování ze státu do rozpočtového určení daní se zřejmě dostane do školské novely dodatečně ve Sněmovně.

Pracovníky je těžké najít

Většinu základních škol zřizují obce. Podle plánu by podpůrné profese měly hradit z rozpočtového určení daní, ne ze státního rozpočtu. Odboráři poukazují na to, že menší obce velké rozpočty nemají. Obávají se toho, že školy tak na neučitelské síly nebudou mít dost peněz a přijdou o ně. Předáci dodávají, že už nyní je kvůli nízkým výdělkům obtížné pracovníky najít a udržet.

Školské odbory návrh odmítají. Odstartovaly ve středu kampaň s názvem Vládo, neházej nepedagogy přes palubu! s petiční akcí. Chtějí získat 10 000 podpisů do března, aby se uskutečnilo veřejné slyšení se zákonodárci. Pokud by se návrh měl uzákonit, pohrozili předáci protesty.

„Nebudeme říkat, co budeme dělat, ale rozhodně to bude zvonit. Nemůžu vyloučit, že protestem bude stávka. Nejedná se o pár lidí, je to zásadní změna,“ uvedla místopředsedkyně svazu Markéta Seidlová.

Bek uvedl, že podrobnosti k novému financování představí s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) v příštím týdnu. „Chci ujistit všechny aktéry – od zaměstnanců škol přes jejich vedení a zřizovatele až po rodiče žáků – že tuto změnu připravujeme s cílem lépe přizpůsobit kvalitu nepedagogické práce potřebám jednotlivých škol a zároveň zlepšit pracovní podmínky pro nepedagogy. V diskusi o financování nepedagogů je ovšem třeba nepopírat realitu – i ve školství je cestou k lepšímu odměňování zaměstnanců vyšší efektivita. Tu mohou v tomto případě zajistit mnohem lépe zřizovatelé – obce a kraje – než stát,“ sdělil Bek.

Podle výzkumné agentury PAQ Reserarch je české školství rozdrobené. Mateřskou či základní školu zřizuje přes 3500 obcí. Až 90 procent z nich má nejvýš dvě školy. „Sdílení byť jen rutinních procesů ušetří až 1,87 miliardy korun ročně. Úsporou lze zaplatit tým vedoucích pedagogických pracovníků, který bude podporovat rozvoj všech škol na daném území. Zřizovatelé tak díky novým kapacitám můžou být konečně odpovědní za kvalitu a rozvoj vzdělávání,“ uvedla agentura.

Podle Dobšíka postavení podpůrných profesí do budoucna řeší schválená strategie rozvoje školství do roku 2030, mělo by se tedy postupovat podle ní. Nový model by se měl připravit a ověřit. „Nevedl se žádný proces, to nám vadí,“ řekl Dobšík.