VZP vrací miliardu za doplatky za léky, o čtvrtinu více, než loni. Lidé dostanou peníze do konce března

Částka, kterou Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vrací za doplatky za léky na recept, za rok 2024 překročila miliardu korun. Meziročně se zvýšila o čtvrtinu. Pojišťovna, u které je pojištěno zhruba 60 procent obyvatel, o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě. Zdravotní pojišťovny budou přeplatky posílat v prvním čtvrtletí letošního roku pojištěncům naposledy, nově se po dosažení limitu daného zákonem odečtou přímo v lékárně. Praha 22:36 13. února 2025

Ministerstvo zdravotnictví na konci ledna informovalo, že limitu pro rok 2025 dosáhlo už více než 116 000 lidí.

U seniorů nad 70 let a zdravotně postižených je ochranný limit 500 korun, u dětí a seniorů nad 65 let 1000 korun a pro ostatní dospělé 5000 korun. Počet pojištěnců VZP, kteří limitu dosáhli, se meziročně zvýšil o 15 procent. Loni jich bylo 734 000, přes 80 procent z nich senioři nad 70 let. Průměrně pojišťovna vracela 1369 korun, o rok dříve to bylo o 113 korun méně.

Nově se letos pacienti dozvědí, zda už dosáhli zákonem daného limitu v lékárně. „Farmaceut při výdeji léků zjistí, zda pacient již ochranného limitu dosáhnul. Pokud ano, pacient už započitatelné doplatky v lékárně platit nebude. Rozdíl v ceně uhradí lékárně přímo zdravotní pojišťovna,“ uvedla mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Cena léků

Dosažení limitu neznamená, že pacient v lékárně nebude doplácet nic. Cenu léku na předpis tvoří úhrada od zdravotní pojišťovny, započitatelná a nezapočitatelná část doplatku.

„Ceny léčiv se mohou v různých lékárnách lišit, protože si do nich mohou zahrnout svůj vlastní příplatek. Tento příplatek, který odpovídá obchodní přirážce stanovené legislativou, se do ochranného limitu nezapočítává,“ dodala mluvčí. Ani ceny volně prodejných léků se do limitu nepočítají.

Započitatelný doplatek se odvíjí od ceny nejlevnějšího léku se stejnými účinky, je pro celou skupinu léků stejný. V této skupině mají pak zbývající část doplatku léky různou podle své ceny, může se lišit i mezi lékárnami.

Například u antibiotika penicilin je podle údajů SÚKL průměrná cena pro lékárnu 234 korun, maximální 238,74 koruny. Ze zdravotního pojištění je uhrazeno nejvýše 114,82 koruny, pacient může zaplatit doplatek až téměř 124 korun. Započitatelný doplatek je stanovený na 39,40 koruny. Zatímco před dosažením limitu tak může pacient platit nejvýše 124 korun, po dosažení limitu to bude 84,52 koruny.