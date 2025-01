Na 40 lékáren letos přišlo o příspěvek od zdravotních pojišťoven. Hrozí jim uzavření

O příspěvek od zdravotních pojišťoven letos přišlo zhruba 40 lékáren. Vyplývá to z dat Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Jde o lékárny v malých městech a obcích, které nejsou součástí řetězců. Příspěvek byl pro jejich provozovatele klíčový. Mnozí teď zvažují, jestli se zvládnou uživit i bez něj, nebo budou muset lékárnu zavřít. Na takzvanou bonifikaci letos nedosáhla třeba provozovatelka lékárny v Osečné na Liberecku. Liberec 23:35 20. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výdejnu léků se majitelka Hana Bernardová rozhodla zachovat i přesto, že letos nedostane příspěvek od zdravotních pojišťoven (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Jdu do lékárny pro léky a byla bych ráda, kdyby tady ta lékárna byla,“ říká 79letá Marie Valešová, která přijela autem, ale sama neví, jak dlouho ještě bude řízení zvládat. Cesta do jiného města by tak pro ni mohla být problém.

Někteří lidé ani takovou možnost nemají, třeba pan Stanislav, který jezdí na kole a v zimě autobusem. Kdyby se lékárna zavřela, musel by dojíždět do Českého Dubu.

Výdejnu léků se majitelka Hana Bernardová rozhodla zachovat i přesto, že letos nedostane příspěvek od zdravotních pojišťoven. „Po třech měsících to nechám opravdu kvalifikovaně spočítat, uvidím, jak nám ta čísla budou vycházet,“ dodává.

Její lékárně by mohla pomoc i radnice v Osečné. Město totiž budovu vlastní. Majitelka lékárny tak jedná se starostou o snížení nájmu či placení pouze symbolické částky.

O takzvanou bonifikaci lékárna přišla kvůli nesplnění jednoho z kritérií - minimálně destiminutové vzdálenosti od nejbližší lékárny. Ta je v Českém Dubu a podle systému do ní z Osečné dorazíte za méně než deset minut. „Tam snad vychází devět minut 50, nebo 45 vteřin, já to teď úplně přesně nevím. Vím, že všechny ty ostatní kritéria jsme splnili, takže to musí být ten kámen úrazu,“ říká Bernardová.

Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové se podmínky pro letošek nezměnily. „Aktualizací prošel software, který kritéria vyhodnocuje,“ dodává. Na základě toho tak letos o příspěvek přišlo víc než 40 lékáren. Nejvíc ve Středočeském kraji.

Částka, kterou pojišťovny rozdělí, ale zůstává stejná. „48 milionů korun, jen se rozdělí mezi nižší počet lékáren. Každá z nich tak letos získá 657 tisíc korun,“ říká mluvčí VZP. Oproti loňsku tak příspěvek vzrostl zhruba o polovinu.