Z uhelného rypadla na Mostecku by mohlo být ubytování, rozhodnout o jeho koupi musí Ústecký kraj

Obří uhelné rypadlo RK 5000 je jediné svého druhu v Česku. Velkostroj stojí už několik let odstavený v prostoru povrchového lomu ČSA na Mostecku. Minulé vedení Ústeckého kraje podepsalo s majitelem rypadla, společností Seven Energy, memorandum o odkoupení stroje a uhrazení nákladů na jeho přesun. Jestli ale záměr potvrdí i nové vedení kraje, zatím není jasné. Most 23:30 13. listopadu 2024

Pokud nové vedení kraje koupi obřího rypadla odsouhlasí, může se proměnit například na zážitkové bydlení.

Z unikátního obřího uhelného rypadla na Mostecku by v budoucnu mohlo být zážitkové ubytování, rozhodnout o jeho koupi musí Ústecký kraj

„Jestli všechno dobře dopadne a Ústecký kraj se rozhodne, že chce rypadlo zachovat a odkoupí ho, přesune se o zhruba 300 metrů z toho původního stanoviště. U něj by pak mělo vzniknout parkoviště a další obslužné komunikace, aby k němu lidé mohli jezdit,“ říká Eva Maříková ze společnosti Sev.en.

Podle ní by odkup rypadla a jeho přesun na nové místo stály více než 100 milionů korun. Pokud kraj unikátní stroj odkoupí, bude obří rypadlo jedním z největších artefaktů v kraji, připomínající povrchovou těžbu uhlí na Mostecku.

Do správy by ho mělo dostat Podkrušnohorské technické muzeum. „Pro mě je RK 5000 jedním z nejkrásnějších bagrů, a já ho miluju,“ neskrývá ředitel muzea Zbyněk Jakš a dodává: „My tyhle velké stroje k nám do muzea ale dostat nemůžeme.“

Rypadlo by podle něj mělo lákat turisty nejen svou monumentální velikostí. „Tady vidím, že bychom mohli udělat nějaké pokojíky pro lidi, aby tam mohli spát – aby tam vzniklo takové to zážitkové ubytování. Ty lidi chtějí něco zajímavého, a to RK má 150 možností využití,“ dodává Jakš.

