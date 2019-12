Zdravotnictví čelí kritice kvůli platům nebo úhradové vyhlášce. Odborníci chválí vyšší počet mediků

Prezident České lékařské komory Milan Kubek si myslí, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) neřeší problémy, které zdravotnictví má.

„Ministerstvo se prezentuje mediálně nafouknutými nepodstatnými detaily, jako je sdílený lékový záznam nebo úhrada léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění,“ řekl Kubek.

Ministr podle něj toleruje zaměstnávání cizinců, kteří nemají ověřené odborné znalosti, a porušování zákoníku práce v nemocnicích. „Zdánlivě vysoké platy pobírají lékaři pouze díky nezákonné přesčasové práci,“ dodal.

Růst platů o 1500 korun je políček do tváře všem zdravotníkům, tvrdí předseda Českého svazu lékařů - Lékařského odborového svazu Martin Engel. Ministr opakovaně uváděl, že platy v nemocnicích jsou záležitostí ředitelů nemocnic.

Odbory letos žádaly na navýšení platů čerpat z rezerv zdravotních pojišťoven, což se nakonec - byť v menší míře - stalo. Vojtěch to předtím odmítal s tím, že rezervy budou potřeba při zhoršení ekonomiky.

345 miliard do zdravotnictví

Vyjednávání o úhradové vyhlášce na rok 2020 kritizoval i Pavel Vepřek, který působí jako člen představenstva Nemocnic Plzeňského kraje, byl ředitelem Fakultní nemocnice Motol a poradcem ministra zdravotnictví Leoše Hegera.

„Na počátku byl správný tlak ministerstva na poskytovatele a pojišťovny, aby se dohodli na úhradách. Pak se plošně navýšily platy zdravotníků. Následně premiér rozhodl, že pojišťovny sáhnou do rezerv a vyplatí více, než zamýšlely,“ uvedl Vepřek.

Příští rok půjde do zdravotnictví 345 miliard korun, kolem šesti miliard z rezerv. Proti letošnímu roku je to 35 miliard navíc. Asociace českých a moravských nemocnic hodnotí dohodovací řízení opačně, dohody byly podle nich restriktivní a další kroky prospěly.

Prezident České lékařské komory Kubek kritizuje také to, že ministerstvo zdravotnictví zatím nenašlo kompromis s ministerstvem financí na pravidelné valorizaci plateb za státní pojištěnce. Takový mechanismus chybí i Hospodářské komoře.

„Zaměstnavatelé, kteří jsou největšími přispěvateli do systému, potřebují jistotu a vizi, jakou měrou se budou prostřednictvím odvodů na výdajích na zdravotní péči podílet,“ uvedl její mluvčí Miroslav Diro. Stát za seniory, děti nebo nezaměstnané platí asi čtvrtinu příjmů pojistného, výdajů ale spotřebují většinu.

Konopí placené z pojištění

Ministerstvu se letos podařilo dokončit některé plánované zákony. Od ledna vejde v platnost novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která mimo jiné zavádí úhradu léčebného konopí ze zdravotního pojištění.

V polovině roku bude lékařům a lékárníkům přístupný seznam předepsaných léků pacientů, takzvaný lékový záznam, a začnou platit zákony měnící systém dodávek léků a zavádějící odškodnění za újmu povinným očkováním.

Platit by měla začít také novela zákona o volbách do orgánů zdravotních pojišťoven, kterou zrušil Ústavní soud. Podle kritiků je to pozdě, protože Vojenská zdravotní pojišťovna bude mít jako první volby v listopadu a zatím neví, jakým způsobem se budou konat. „Vypsat bychom je měli tak půl roku dopředu,“ řekl v prosinci novinářům její ředitel Josef Diessl.

Urychlit by se podle Ivany Plechaté ze spolku Průvodce pacienta měla příprava novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která by měla zvýšit dostupnost některých moderních léků. Jako nedodělek ho zmínila i Hospodářská komora. Ministerstvo ho před Vánoci předložilo do připomínkového řízení.

Podle Vepřeka si ministerstvo zaslouží pochvalu za podporu lepšího regionálního rozmístění lékařů, snahu o posílení primární péče nebo za tlak na zavedení nového systému úhrad lůžkové péče, který by měl narovnat historické nerovnosti mezi nemocnicemi, kterou kritizoval i Kubek.

Hospodářská komora ocenila dokončení legislativy k protipadělkové ochraně léků a pokusy o systémovější řešení dlouhodobé péče, tam podle Dira chybí vůle ke změnám spíš na straně ministerstva práce. Asociace nemocnic pozitivně hodnotí zvýšení počtu studentů lékařských fakult. Plechatá zase kvitovala, že se podařilo navázat spolupráci s pacientskými organizacemi.