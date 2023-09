Ambice Zelené dohody v inovacích naplňovány nejsou. Je třeba ji vnímat jako příležitost, myslí si Fiala

Zatímco cíle Zelené dohody se podle Fialy plní z hlediska změny odpovědného života a chování k životnímu prostředí, ambice v inovacích naplňovány nejsou. Pokud se to nepodaří zajistit, hrozí podle premiéra, že mnoho lidí bude plán dál odmítat.

„Green Deal rezonuje stále silněji a jeho obsah se zařadí ke klíčovým tématům,“ uvedl Fiala s tím, že v příštím roce bude zřejmě v řadě zemí důležitým tématem evropských voleb. Naplňování dohody je podle premiéra realitou a je třeba se snažit zajistit její ambice tak, aby se dosáhlo maximálních příležitostí.

Bez inovací podle Fialy Evropě hrozí, že bude brzo přispívat k cizí prosperitě. Název Starý kontinent by v globální ekonomice mohl nabýt nového významu, řekl. Reakce na vývoj musí být uměřená a promyšlená. Jak vzor pro spolupráci v Evropě, který vedl k dobrému výsledku, jmenoval reakci na energetickou krizi v minulém roce a pomoc Ukrajině.

Takzvaná Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) je pro šéfku Evropské komise prioritou od jejího nástupu do funkce v roce 2019. Boj s klimatickými změnami tehdy označila za existenční otázku, která si žádá okamžité řešení.

Dohoda se týká přechodu EU k obnovitelným zdrojům energií, jejímž základem je sada klimatických norem označovaná jako Fit for 55. Dalším krokem Evropské komise má být otevření diskuse o snížení emisí skleníkových plynů do roku 2040. Ten by měla EK představit v první polovině příštího roku. Podle Fialy je třeba ho prodiskutovat.

V souvislosti s pozicí Česka v jednáních o evropské budoucnosti Fiala zmínil i aktuální kompromis v jednáních o podobě nové emisní normy Euro 7. Ministři Evropské unie zodpovědní za konkurenceschopnost dokument schválili v pondělí a český ministr dopravy Martin Kupka (ODS) vyjednaný kompromis označil za velký úspěch.

Emisní limity pro osobní i nákladní auta už nejsou tak přísné jako v původním návrhu a rovněž se podařilo dojednat delší časový rámec zavedení normy.

K českým podnikatelům, kterým je konference určena, Fiala směřoval výzvu k zapojení se do strategických změn. Zmínil nedávno formulované ambice vlády podporovat rozvoj infrastruktury, jaderné energetiky, těžby a využívání lithia, čipů a trendů v informačních technologiích.

Na konferenci Hospodářských novin Green Deal Summit v Praze vystoupila také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ocenila podíl českého předsednictví v Radě EU na schvalování balíku klimatických norem Fit for 55. S klimatickou Zelenou dohodou stojí podle ní Evropa na české straně.

